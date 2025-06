Θέατρο Παλλάς: Ολοκλήρωσε τη σεζόν με 310.077 θεατές σε 294 παραστάσεις και άλλες εκδηλώσεις

Omar Faruk Tekbilek & his ensemble – Νατάσα Μποφίλιου

Σoφία Μανουσάκη – «Άγιος Έρωτας» Άλκηστη Πρωτοψάλτη – «Τα τραγούδια των άλλων που αγάπησα» Johny Logan concert Matteo Bocelli “Summer nights” O Γιώργος Θεοφάνους Αντικριστά με τον Στέφανο Κορκολή Ο Γιώργος Θεοφάνους Aντικριστά με τον Κώστα Χατζή Ο Γιώργος Θεοφάνους Aντικριστά με τον Γιώργο Κατσαρό Ελευθερία Αρβανιτάκη - Μάριος Φραγκούλης «Πρώτη φορά» Μίμης Πλέσσας 100 – Ένα αφιέρωμα στον κορυφαίο μουσικοσυνθέτη Julien Dassin – Joe Dassin story «Οι ποιητές μας τραγουδούν» Μανώλης Μητσιάς - Καρυοφυλλιά Καραμπέτη Σταύρος Ξαρχάκος «Διάλογος» με τις Ελεονώρα Ζουγανέλη & Ηρώ Σαΐα Λίνα Νικολακοπούλου «Να ΄ταν η χαρά οικόπεδο» Μαρία Φαραντούρη – Γιώτα Νέγκα «Τραγούδια της Μεγάλης οθόνης» «Το Παλλάς του Κώστα Χατζή» Ευανθία Ρεμπούτσικα "TO CAROUSEL" Τάνια Τσανακλίδου «50 Καλοκαίρια και Χειμώνες» Η Ευανθία Ρεμπούτσικα για τα παιδιά της Μέριμνας Ευανθία Ρεμπούτσικα – Tiger Lillies “Μια εκρηκτική συνάντηση» «The Legacy of Wayne Shorter» - Concert Vienna Schoenbrunn Palace Orchestra, Strauss Virtuosi Carminho – Η νέα ιέρεια του Fado Kenny Barron Trio Concert «Mummenschanz – 50 years» Οι μάγοι της μιμικής «Μεγάλες ώρες μετά δόξης» Το τελευταίο μέρος της μουσικής τριλογίας του Ανδρέα Κατσιγιάννη Γιώργος Περρής “The most wonderful time of the year” Special guest: Τhe Puppini sisters Ute Lemper “Rendez vous with Marlene” 40 Fingers Concert Ana Carla Maza – Caribe World Tour Valery Meladze Concert – 30th Anniversary tour Γλυκερία «Ω γλυκύ μου έαρ» & τα τραγούδια της Άνοιξης» Νικόδημος Καβαρνός "Ο ύμνος της αγάπης" Νικόδημος Καβαρνός "Δώρο Θεού" 1.700 χρόνια από την Α’ Οικουμενική Συνοδο