Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Δύο ξεχωριστές βραδιές κλασικής μουσικής στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Δύο ξεχωριστές βραδιές κλασικής μουσικής, μας περιμένουν τις προσεχείς ημέρες στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου το οποίο υποδέχεται δύο από τις πιο χαρισματικές προσωπικότητες της κλασικής μουσικής της εποχής μας: τον Κολομβιανό μαέστρο Αντρές Ορόσκο-Εστράδα και την Αμερικανίδα σολίστ βιολιού Χίλαρι Χαν. Μαζί τους συμπράττει η περίφημη Φιλαρμονική του Μονάχου.

Ο Ορόσκο-Εστράδα, μουσικός διευθυντής της πόλης της Κολωνίας από φέτος και με θητεία αρχιμουσικού σε μερικές από τις πιο φημισμένες ορχήστρες της Ευρώπης, χαρακτηρίζεται από ενέργεια, κομψότητα και πνευματικότητα.

Η Χίλαρι Χαν εμφανίστηκε ως παιδί-θαύμα τη δεκαετία του '90. Έχει ηχογραφήσει 23 άλμπουμ και έχει συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία νέων έργων για βιολί.

Στη συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού η Χίλαρι Χαν θα ξεδιπλώσει τη δεξιοτεχνία της στο απαιτητικό Κοντσέρτο για βιολί του Μπραμς ενώ η Φιλαρμονική του Μονάχου θα ερμηνεύσει τη Συμφωνία «του Νέου Κόσμου» του Ντβόρζακ, έργο-ορόσημο του ρομαντικού ρεπερτορίου.

H Φιλαρμονική του Μονάχου

Η Φιλαρμονική του Μονάχου ιδρύθηκε το 1893 από τον Franz Kaim, γιο ενός κατασκευαστή πιάνων. Από τη στιγμή της ίδρυσής της, ως Kaim Orchestra, η ορχήστρα έθεσε ως στόχο της να προσφέρει συναυλίες προσιτές σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, διαμορφώνοντας αντίστοιχα τα προγράμματα και τις τιμές των εισιτηρίων.

Η ορχήστρα, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Konzertverein Orchestra πριν λάβει το όνομα που έχει σήμερα, έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην πολιτιστική ζωή του Μονάχου και έχει διαγράψει μια θαυμαστή πορεία με σπουδαίες ερμηνείες και μεγάλες περιοδείες σε όλο τον κόσμο, κερδίζοντας διεθνή φήμη, αναγνώριση αλλά και σημαντικά βραβεία.

Μεταξύ των διαπρεπών μαέστρων που την έχουν διευθύνει, συγκαταλέγεται ο κορυφαίος Αυστριακός αρχιμουσικός και συνθέτης Gustav Mahler, ο οποίος τη διεύθυνε το 1901 και το 1910, στις πρεμιέρες της δικής του Τέταρτης αλλά και Όγδοης Συμφωνίας. Το 1911, η Ορχήστρα παρουσίασε σε παγκόσμια πρεμιέρα το έργο του Mahler Το τραγούδι της γης, (Das Lied von der Erde), έναν κύκλο μελοποιημένων ποιημάτων σε έξι μέρη, υπό τη διεύθυνση του Bruno Walter, έξι μόνο μήνες μετά τον θάνατο του συνθέτη στη Βιέννη.

Ο Zubin Mehta υπήρξε ο πρώτος επίτιμος διευθυντής ορχήστρας (conductor laureate) στην ιστορία της Φιλαρμονικής του Μονάχου ενώ άλλοι σπουδαίοι μουσικοί, όπως ο James Levine και ο Valery Gergiev έχουν υπάρξει βασικοί μαέστροι της.

Πιστή στο αρχικό της όραμα να κάνει την κλασική μουσική προσιτή στο ευρύ κοινό, η Φιλαρμονική του Μονάχου έχει εδώ και χρόνια θεσπίσει το πρόγραμμα Spielfeld Klassik, με το οποίο πραγματοποιεί περισσότερες από 150 εκδηλώσεις κάθε χρόνο για κάθε ηλικία (μουσικές παραστάσεις, σεμινάρια, εργαστήρια και συναυλίες), όπου το κοινό μπορεί να συμμετάσχει, να ακούσει, να κάνει ερωτήσεις και να μάθει για τη μουσική.

Από το 2026, βασικός μαέστρος της Φιλαρμονικής του Μονάχου θα είναι Lahav Shani, ο οποίος έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικές συναυλίες με την Ορχήστρα.

Στη συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού θα την απολαύσουμε υπό τη διεύθυνση του Andrés Orozco-Estrada.

Δυο λόγια για τον Andrés Orozco-Estrada

Η πρώτη επαφή με τη μουσική του διακεκριμένου μαέστρου Αντρές Ορόσκο Εστράδα ήταν μέσω μαθημάτων βιολιού στη γενέτειρά του, το Μεδεγίν της Κολομβίας. Στα 15 του χρόνια, ωστόσο, ανακάλυψε το πάθος του για τη διεύθυνση ορχήστρας. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, γνωστό και ως Vienna University of Music and Performing Arts) με δάσκαλο τον Ούρος Λάγιοβιτς, μαθητή του θρυλικού Χανς Σβαρόφσκι.

O Αντρές Ορόσκο Εστράδα έχει διαγράψει μία λαμπρή διεθνή καριέρα ως μαέστρος, η οποία περιλαμβάνει τη θέση του αρχιμουσικού σε κορυφαίες ορχήστρες, όπως στη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Φρανκφούρτης (2014-2021), στη Συμφωνική Ορχήστρα του Χιούστον (2014-2022) και στη Συμφωνική της Βιέννης (έως το 2022). Από την περίοδο 2023-24 είναι αρχιμουσικός της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της RAI, ενώ την περίοδο 2025-26 θα αναλάβει τη θέση του γενικού μουσικού διευθυντή της Κολωνίας.

Εξάλλου, ο Αντρές Ορόσκο-Εστράδα διατηρεί τακτική συνεργασία με διάσημες ορχήστρες, όπως η Βασιλική Ορχήστρα Κοντσερτγκεμπάου, η Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγου, η Κρατική Ορχήστρα της Δρέσδης, η Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας, η Συμφωνική Ορχήστρα του Γκέτεμποργκ, η Συμφωνική Ορχήστρα του Μπάμπεργκ, η Συμφωνική Ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ρότερνταμ και η Συμφωνική Ορχήστρα του Μονάχου.

Στις ηχογραφήσεις του κυριαρχεί η ρομαντική εργογραφία, με έργα των Αντονίν Ντβόρζακ, Ρίχαρντ Στράους, Φέλιξ Μέντελσον και Γκούσταβ Μάλερ. Η πιο πρόσφατη δισκογραφική του παρουσία είναι το άλμπουμ Eclipse (Deutsche Grammophon, 2022), όπου διευθύνει την Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης με σολίστ τη βιολονίστρια Χίλαρι Χαν σε έργα των Αντονίν Ντβόρζακ, Αλμπέρτο Χιναστέρα και Πάμπλο ντε Σαρασάτε.

Από τον Οκτώβριο του 2022 ο Andrés Orozco-Estrada κατέχει τη θέση του καθηγητή αρχιμουσικής διεύθυνσης στο πανεπιστήμιο όπου σπούδασε, το Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης, μεταλαμπαδεύοντας την τέχνη του στη νέα γενιά μαέστρων.

H Hilary Hahn

Η Hilary Hahn είναι μία από τις πιο επιφανείς μουσικές προσωπικότητες της εποχής μας. Εκπληκτική βιολονίστρια, με ολοκάθαρο ήχο, άψογη τεχνική και έντονη εκφραστικότητα, η Hilary Hahn είναι επίσης γεμάτη δίψα να μάθει και να πειραματιστεί. Είναι εντυπωσιακά παραγωγική και το ρεπερτόριό της διακρίνεται για το εύρος και την ποικιλομορφία του. Έχει βραβευθεί τρεις φορές με Grammy ενώ κάθε νέα της ηχογράφηση ξεσηκώνει κύματα επαίνων και εγκωμιαστικών κριτικών.

Παράλληλα με τις συναρπαστικές ερμηνείες της σε έργα κλασικής μουσικής, είναι ένθερμη υπέρμαχος της νέας μουσικής και έχει παραγγείλει έργα σε πολλούς σύγχρονους συνθέτες. Στο ενεργητικό της συγκαταλέγονται συνεργασίες με δημιουργούς όπως οι Barbara Assiginaak, Steven Banks, Jennifer Higdon, Jessie Montgomery και Carlos Simon.

Υπήρξε φιλοξενούμενη καλλιτέχνις στο Wigmore Hall στο Λονδίνο και στη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης (New York Philharmonic’s Mary and James G. Wallach Artist-in-Residence), επισκέπτρια καλλιτέχνις στη φημισμένη The Julliard School, καλλιτέχνις επιμελήτρια (curating artist) στο περίφημο Dortmund Festival, αλλά και η πρώτη φιλοξενούμενη καλλιτέχνις στην ιστορία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σικάγου (Chicago Symphony Orchestra). Επίσης, το 2022 έλαβε την περίφημη υποτροφία Chubb Fellowship του πανεπιστημίου Yale και την άνοιξη του 2023 ήταν φιλοξενούμενη καλλιτέχνις του Yale College.

Το άλμπουμ της Paris (2021) περιλαμβάνει την πρώτη παγκοσμίως ηχογράφηση του έργου Deux Sérénades, μια σύνθεση που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτήν από τον Rautavaara και ολοκληρώθηκε μετά τον θάνατό του από τον Kalevi Aho. Άλλες πρόσφατες αναθέσεις είναι τα έργα Isolation Variation του Michael Abels, Sphinx Moth της Barbara Assiginaak’s, Sonata No. 4: Fractured Dreams της Lera Auerbach και 6 Partitas του Antón García Abril.

Στη δισκογραφία της, η οποία περιλαμβάνει 22 άλμπουμ, η Hilary Hahn έχει συνεργαστεί με τις εταιρείες Decca, Deutsche Grammophon και Sony.

Το 2024-2025 η Χαν περιοδεύει σε όλο τον κόσμο: Ιαπωνία, Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία και Κανάρια Νησιά, Γερμανία, Νότια Κορέα ενώ παράλληλα συμπράττει με φημισμένες ορχήστρες, όπως η Ορχήστρα του Κλήβελαντ (The Cleveland Orchestra), η Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης (New York Philharmonic), η Συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο (San Francisco Symphony) αλλά και συνεχίζει τα πολύ δημοφιλή σόλο ρεσιτάλ της με έργα Μπαχ στο Σινσινάτι (Cincinnati) και τη Φιλαδέλφεια (Philadelphia).

Η Hilary Hahn είναι επισκέπτρια καθηγήτρια στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής (Royal Academy of Music) της Βρετανίας, όπου παράλληλα με το εκπαιδευτικό της έργο αποτελεί αστείρευτη πηγή έμπνευσης για τους μαθητές της και μελλοντικούς μουσικούς. Είναι επίσης καλλιτέχνις που έχει πολύ μεγάλη επικοινωνία με τους θαυμαστές της ανά τον κόσμο ενώ έχει επίσης σημαντική εκπαιδευτική προσφορά. Στα κοινωνικά δίκτυα έχει δημιουργήσει μία μεγάλη κοινότητα με την καμπάνια #100daysofpractice που στόχο έχει την καλλιτεχνική ανάπτυξη.

Οι συναυλίες της Bring Your Own Baby δημιουργούν ευκαιρίες για γονείς με βρέφη να μοιραστούν την αγάπη τους για τη ζωντανή κλασική μουσική με τα παιδιά τους σε ένα φιλόξενο και ενθαρρυντικό περιβάλλον.

Γιοχάνες Μπραμς

Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε μείζονα, έργο 77

Σολίστ Χίλαρι Χαν

Αντονίν Ντβόρζακ

Συμφωνία αρ. 9 («Του Νέου Κόσμου») σε μι ελάσσονα, έργο 95

Info

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

6 Ιουλίου 2025 στις 21.00

Κύκλος Κλασικής Μουσικής

Ο Κωνσταντίνος Καρύδης διευθύνει την «Ωδή στον Οιδίποδα»

Παράλληλα, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου υποδέχεται τον Κωνσταντίνο Καρύδη, τον χαρισματικό Έλληνα μαέστρο που σε κάθε συναυλία του μαγεύει τόσο το κοινό όσο και τους μουσικούς που διευθύνει από το πόντιουμ.

Μουσική ιδιοφυία με διεθνή ακτινοβολία, ο Κωνσταντίνος Καρύδης διακρίνεται για τις αυθεντικές, βαθιά μουσικές, γεμάτες ευαισθησία και δύναμη ερμηνείες του, που αφήνουν ισχυρό το αποτύπωμά του και μαζί, μία αίσθηση ψυχικής ανάτασης σε όσους και όσες έχουν την ευτυχία να τον παρακολουθούν.

Ο Κωνσταντίνος Καρύδης έχει διευθύνει σπουδαίες, ιστορικές φιλαρμονικές ορχήστρες της Ευρώπης, όπως της Βιέννης, του Βερολίνου, του Μονάχου και της Ραδιοφωνίας της Στουτγάρδης, και έχει εμφανιστεί στα Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, του Ζάλτσμπουργκ και στα Προμς του Λονδίνου, στο Κόβεντ Γκάρντεν και στην Κρατική Όπερα της Βιέννης, μεταξύ άλλων.

Στη συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού θα διευθύνει τους εξαιρετικούς μουσικούς της Chamber Orchestra of Europe, στην παγκόσμια πρώτη εκτέλεση του έργου Ω φως αφεγγές! – Ωδή στον Οιδίποδα, που έγραψε για αυτόν ο μέντοράς του Περικλής Κούκος. Το έργο είναι ανάθεση της Chamber Orchestra of Europe και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα μελωδικά στοιχεία του έργου αντλήθηκαν από τη μουσική του συνθέτη για την παράσταση Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ σε σκηνοθεσία Σπύρου Ευαγγελάτου και μετάφραση Κ.Χ.Μύρη, η οποία παρουσιάστηκε από το Αμφιθέατρο στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου το 2005.

Το πρόγραμμα στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού περιλαμβάνει επίσης τη συνεργασία του Καρύδη με τον Φραντσέσκο Πιεμοντέζι, έναν από τους πιο λαμπρούς πιανίστες της εποχής μας, στο Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 2 σε λα μείζονα του Φραντς Λιστ. Η ξεχωριστή αυτή βραδιά θα συνεχιστεί με την άρια του Χένρι Πέρσελ Η μουσική για λίγο από το έργο Οιδίπους, Z.583, με τον βαρύτονο Τάση Χριστογιαννόπουλο και τη Σοφία Ταμβακοπούλου στο πιάνο, και θα ολοκληρωθεί με τη Φανταστική συμφωνία έργο 14 του Έκτορα Μπερλιόζ, ένα έργο συναισθηματικά φορτισμένο, με έντονο προσωπικό χαρακτήρα, από τα πιο σημαντικά της ρομαντικής μουσικής.

Chamber Orchestra of Europe: Η ονομαστή Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης

H Chamber Orchestra of Europe, γνωστή και ως COE, δημιουργήθηκε το 1981. Έχει έδρα το Λονδίνο και αποτελείται από 60 περίπου επίλεκτους μουσικούς από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι διεθνείς σολίστ, μέλη άλλων μουσικών σχημάτων και καθηγητές μουσικής.

Η ορχήστρα συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους μαέστρους και σολίστ της εποχής μας. Έχει στο ενεργητικό της περισσότερες από 250 σπουδαίες ηχογραφήσεις με όλες τις μεγάλες δισκογραφικές εταιρίες, για τις οποίες έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων δύο Grammy και τρία Gramophone. Έχει δώσει εξαιρετικές συναυλίες σε πολλές πόλεις της Ευρώπης, στο Χονγκ Κονγκ, στις Η.Π.Α., την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Το 2009 δημιούργησε την Chamber of Europe Academy, που έχει ως αποστολή να προσφέρει σε ταλαντούχους σπουδαστές μουσικής τη δυνατότητα να σπουδάσουν με μουσικούς της ορχήστρας.

Τάσης Χριστογιαννόπουλος

Ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος γεννήθηκε στον Πειραιά. Από το 1989 πρωταγωνιστεί σε παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ενώ εμφανίζεται στα σημαντικότερα θέατρα παγκοσμίως. Το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει πρωταγωνιστικούς ρόλους σε έργα όπως Ο κουρέας της Σεβίλλης, Μάκβεθ, Ντον Τζοβάννι, Ντον Κάρλος, Τραβιάτα, Ο μαγικός αυλός, Ευγένιος Ονιέγκιν, Φάουστ, Άμλετ, Ένας χορός μεταμφιεσμένων, Φάλσταφ, Ο τροβαδούρος, Σιμόν Μποκκανέγκρα, Βότσεκ.

Εκτός από ηχογραφήσεις οπερατικών έργων (Ταμερλάνος, Τραβιάτα, Φάλσταφ, Περσέας, Φαίδρα, To ασημένιο καμπανάκι κ.ά.) και τραγούδια Γάλλων συνθετών (Σαιν-Σανς, Νταβίντ, Αν, Γκουνό, Γκοντάρ κ.ά.), ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος έχει ηχογραφήσει έργα Ελλήνων συνθετών (Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Μαμαγκάκη, Κουρουπού, Μικρούτσικου, Μαρκόπουλου κ.ά.). Παράλληλα, συνθέτει μουσική. Στα έργα του περιλαμβάνονται τα μιούζικαλ Χριστουγεννιάτικη ιστορία, Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας μικρός πρίγκιπας, τα μπαλέτα On the Road, Labyrinth, οι κύκλοι τραγουδιών E.E.Cummings, Thomas Moore, τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει δε τιμηθεί από τη Γαλλική Ακαδημία Σαρλ Κρο ως «Καλύτερος ερμηνευτής γαλλικών τραγουδιών».

Από τον Φεβρουάριο του 2024 ο Τάσης Χριστογιαννόυπουλος είναι Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».

Francesco Piemontesi

«Η μουσική σχηματίζει στο πρόσωπό του ένα διακριτικό παιχνίδισμα των αισθήσεων, που προέρχεται εξ ολοκλήρου από μέσα – πιστή αντανάκλαση της μουσικής του δεινότητας». (Neue Zürcher Zeitung)

Το παίξιμό του χαρακτηρίζεται από ευαισθησία, οικειότητα, ποιητικότητα και δύναμη. Οι γεμάτες λεπτότητα και ταυτόχρονα καθηλωτικές ερμηνείες του στις σονάτες για πιάνο του Σούμπερτ, καθώς και στα έργα για σόλο πιάνο και στα κοντσέρτα για πιάνο των Μότσαρτ, Μπετόβεν, Μπραμς και Λιστ, του έχουν χαρίσει διεθνή αναγνώριση από κοινό και κριτικούς.

Γεννημένος στο Λοκάρνο, ο Ελβετοϊταλός πιανίστας Φραντσέσκο Πιεμοντέζι, έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές του γερμανικού κλασικού και ρομαντικού ρεπερτορίου. Εμφανίζεται τακτικά με πολλές από τις σημαντικότερες ορχήστρες του κόσμου ως προσκεκλημένος, σε αίθουσες συναυλιών και μουσικά φεστιβάλ διεθνώς, ενώ παραμένει σταθερά συνδεδεμένος με τις όχθες της λίμνης Ματζόρε ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής του φεστιβάλ Settimane Musicali di Ascona.

Όπως χαρακτηριστικά λέει, αυτό που έχει για τον ίδιο σημασία είναι να φωτίζει τα έργα εκ των έσω:

«Η μουσική είναι για μένα σαν δεύτερη γλώσσα. Αισθάνομαι ότι είναι υπαρξιακή ανάγκη. Δεν θέλω να διασκεδάσω το κοινό, θέλω να το κάνω να συμμετέχει στις βαθύτερες διαστάσεις της μουσικής».

Το ρεπερτόριό του δεν περιορίζεται στην κλασική και ρομαντική εποχή· περιλαμβάνει έργα των Μπαχ και Χέντελ (σε αυθεντικές εκδοχές και μεταγραφές), κοντσέρτα για πιάνο των Ραβέλ, Ντεμπυσσύ, Μπάρτοκ, Ραχμάνινοφ και Σένμπεργκ, καθώς και έργα των Ολιβιέ Μεσσιάν και Unsuk Chin.

Η μουσική του δεινότητα έχει καταγραφεί σε πολυάριθμες ηχογραφήσεις που έχουν λάβει διακρίσεις και εξαιρετικές κριτικές, όπως οι τελευταίες Σονάτες του Σούμπερτ, τα Πρελούδια του Ντεμπυσσύ και τα Κοντσέρτα για Πιάνο του Μότσαρτ με τη Scottish Chamber Orchestra υπό τον Andrew Manze. Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία του στη δισκογραφική Pentatone είναι αφιερωμένη σε δύο από τα πιο απαιτητικά έργα που έχουν γραφτεί για πιάνο τις Υπερβατικές Σπουδές και τη Σονάτα σε Σι ελάσσονα του Λιστ.

Πρόσφατα διετέλεσε Επισκέπτης Καλλιτέχνης (Artist in Residence) στην Orchestre de la Suisse Romande, τη Φιλαρμονική της Δρέσδης και το Gstaad Menuhin Festival. Διατηρεί μακροχρόνιους δεσμούς με το Φεστιβάλ Schubertiade και το Wigmore Hall στο Λονδίνο. Δεξιοτέχνης και εξαιρετικός ερμηνευτής εξίσου στη μεγάλη σκηνή όσο και σε σχήματα μουσικής δωματίου, συνεργάζεται με καλλιτέχνες όπως οι Renaud Capuçon, Leonidas Kavakos, Martha Argerich, Janine Jansen, Daniel Müller-Schott, Augustin Hadelich και Jörg Widmann.

Ως σολίστ έχει εμφανιστεί με κορυφαίες ορχήστρες, όπως οι Φιλαρμονικές του Βερολίνου, της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες, η Orchestre de Paris, η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, οι Συμφωνικές Ορχήστρες του Σικάγο, της Βοστώνης και του Λονδίνου, η Tonhalle-Orchester Zürich, καθώς και οι Ραδιοφωνικές Συμφωνικές Ορχήστρες της Σουηδίας, της Δανίας και της Φινλανδίας.

Συνεργάζεται τακτικά με σημαντικούς αρχιμουσικούς, όπως οι Fabio Luisi, Antonio Pappano, Daniele Gatti, Lorenzo Viotti, Robin Ticciati, Iván Fischer, Mirga Gražinytė-Tyla, Marek Janowski, Joana Mallwitz, Thomas Søndergård, Daniel Harding, Paavo Järvi, Zubin Mehta και Nathalie Stutzmann.

Ο Φραντσέσκο Πιεμοντέζι ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και έχει εμφανιστεί σε εμβληματικούς χώρους, όπως το Concertgebouw του Άμστερνταμ, το Carnegie Hall και το Avery Fisher Hall της Νέας Υόρκης, καθώς και το Elbphilharmonie του Αμβούργου. Έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος σε σημαντικά φεστιβάλ, όπως του Σάλτσμπουργκ, του Εδιμβούργου, του Aix-en-Provence, της Λουκέρνης, του Verbier, του Schleswig-Holstein, του La Roque d’Anthéron, New York Mostly Mozart και Klavierfestival Ruhr.

Σημείωμα του συνθέτη Περικλή Κούκου

Η Ωδή στον Οιδίποδα-Ω Φώς Αφεγγές (Δεκέμβριος 2024-Μάρτιος 2025 ), γράφτηκε για την Chamber Orchestra of Europe και το Φεστιβάλ Αθηνών , ύστερα από παρότρυνση του αρχιμουσικού Κωνσταντίνου Καρύδη, στον οποίο και είναι αφιερωμένο.

Τα Μελωδικά στοιχεία αντλήθηκαν από τη μουσική του Συνθέτη για την τραγωδία Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ που παρουσιάστηκε στην Επίδαυρο το 2005 από το Αμφι-Θέατρο σε μετάφραση Κ.Χ.Μύρη και σκηνοθεσία του Σπύρου Ευαγγελάτου .

Το έργο εξελίσσεται σε μια αντίστροφη πορεία απ’ ότι στην τραγωδία του Σοφοκλή. Εκκινώντας από την τελετουργία της υπερβατικής «αποχώρησης» του ήρωα προς το Φώς, δημιουργεί συνεχείς αναδρομές της ζωής του Οιδίποδα , μέχρι την τελική Κορύφωση της εσωτερικής πάλης του σ’ αυτό που του επιφύλαξε η Μοίρα.

Ο πυρήνας των μελωδικών στοιχείων, υπήρξε η αναγκαία και ικανή συνθήκη που έδωσε την δυνατότητα να αναπτυχθούν οι Αρμονικές, οι Ρυθμικές (Πολυρυθμικές), καθώς και οι Ηχοχρωματικές αποχρώσεις, όπως και το εύρος της μουσικής έκτασης και δυναμικής.

Αξιοποιώντας την γραφή για μεγάλη Συμφωνική Ορχήστρα καθώς και την ανθρώπινη φωνή διαρθρώνεται σε ένα μουσικό κείμενο τεσσάρων αλληλοσυνδεόμενων και αδιάκοπων μερών που διαμορφώνουν την ενιαία του Δομή.

Η σύνθεση ολοκληρώνεται μέσα από την ενότητα μιας Μορφολογικής Υφής, που καθορίζει και δημιουργεί με αυτόν τον τρόπο ένα Συμφωνικό Ποίημα, μια Ωδή στον Οιδίποδα.

Περικλής Κούκος

Ω φως αφεγγές! – Ωδή στον Οιδίποδα

Τα μελωδικά στοιχεία του έργου αντλήθηκαν από τη μουσική του συνθέτη για τη παράσταση Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ σε σκηνοθεσία Σπύρου Ευαγγελάτου και μετάφραση Κ.Χ.Μύρη η οποία παρουσιάστηκε από το Αμφιθέατρο στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου το 2005.

Ανάθεση της Chamber Orchestra of Europe και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Παγκόσμια πρώτη

Το έργο είναι αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο Καρύδη.

Τάσης Χριστογιαννόπουλος βαρύτονος

Τα μέρη :

Lento religioso - Allegro cantabile e Lirico - Pesante alla Marcia Funebre –

Allegro molto energico , Allegro marziale.

Φραντς Λιστ

Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 2 σε λα μείζονα

Σολίστ Φραντσέσκο Πιεμοντέζι πιάνο

Χένρι Πέρσελ

«Music for a While» («Η μουσική για λίγο»), άρια από το έργο Οιδίπους, Z.583 για βαρύτονο και πιάνο (εναρμόνιση: Μπέντζαμιν Μπρίτεν)

Τάσης Χριστογιαννόπουλος βαρύτονος

Σοφία Ταμβακοπούλου πιάνο

Εκτόρ Μπερλιόζ

Φανταστική συμφωνία, έργο 14

Info

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

10 Ιουλίου 2025 στις 21.00

Κύκλος Κλασικής Μουσικής

