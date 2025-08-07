Νέες ταινίες: Τρεις σταρ δεν φέρνουν την άνοιξη στο «Ταιριάζουμε;»

Η Ντακότα Τζόνσον, ο Πέδρο Πασκάλ και ο Κρις Εβανς ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «Ταιριάζουμε;» αλλά καταλήγουν σε ένα ψυχρό και άγευστο φιλμ περί «έρωτος και άλλων δαιμονίων», ενώ ο Ρικάρντο Σκαμάρτσιο και η Μαριέλα Γκαρίγκα μπλέκουν σε μια ερωτική δίνη εν μέσω πανδημίας στη Ρώμη που θα μπορούσε αλλά… δεν στο «Επικίνδυνα… κοντά σου». «Δωρεάν διακοπές» προσφέρει ο «σταρ των θερινών σινεμά» Κριστιάν Κλαβιέ στην ομώνυμη ταινία.

ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΜΕ; **

(MATERIALISTS)

ΗΠΑ, 2025

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΣΕΛΙΝ ΣΟΝΓΚ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΝΤΑΚΟΤΑ ΤΖΟΝΣΟΝ, ΚΡΙΣ ΕΒΑΝΣ, ΠΕΔΡΟ ΠΑΣΚΑΛ

Στα χαρτιά όλα θα μπορούσαν να πάνε περίφημα με αυτό το καστ και τις άρτιες εντυπώσεις που άφησε η Σελίν Σονγκ στην προηγούμενη ταινία της, τις «Περασμένες ζωές». Όμως, στην προσπάθειά της να σχολιάσει τις ερωτικές σχέσεις στον σύγχρονο κόσμο, η Σονγκ υπογράφει ένα ψυχρό και άγευστο φιλμ που ακόμα και όταν η αγάπη θριαμβεύει απέναντι στο συμφέρον, δεν σου μεταδίδει καμία ευφορία και καμία ελπίδα ότι τελικά κάτι μπορεί να διασωθεί στον απάνθρωπο κόσμο που ζούμε.

Με λίγα λόγια, η Λούσι προξενεύει υποψήφια ζευγάρια στο Μανχάταν μέχρι που γνωρίζει τον ευκατάστατο, γοητευτικό και εργένη Χάρι. Την ίδια στιγμή, ο πρώην της, Τζον παλεύει για τον επιούσιο σε κακοπληρωμένες δουλειές και επανέρχεται στο προσκήνιο.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ… ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ **

(MUORI DI LEI)

ΙΤΑΛΙΑ, 2025

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΟ ΣΟΡΝΤΟ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΣΚΑΜΑΡΤΣΙΟ, ΜΑΡΙΕΛΑ ΓΚΑΡΙΓΚΑ

Στην περίοδο της πανδημίας στη Ρώμη, ένας καθηγητής Φιλοσοφίας εκμεταλλεύεται την διαρκή απουσία της γιατρού συζύγου του και ξεκινά μια περιπετειώδη ερωτική σχέση με μια νεαρή κοπέλα που εγκλωβίστηκε στο απέναντι airbnb.

Όλα πάνε by the book σε αυτή την ιστορία που έχει έναν κάποιο ρυθμό και φωτογενείς πρωταγωνιστές. Όταν όμως πάει να λύσει το μυστήριο στην τελευταία πράξη κάνει απανωτές αβλεψίες και λάθη και σε πετάει εκτός πανηγυρικά.

ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

(FREAKIER FRIDAY)

ΗΠΑ, 2025

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΣΑ ΓΚΑΝΑΤΡΑ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΤΖΕΪΜΙ ΛΙ ΚΕΡΤΙΣ, ΛΙΝΤΣΕΪ ΛΟΧΑΝ

Το σίκουελ της ταινίας του 2003 με τις Τζέιμι Λι Κέρτις και Λίντσεϊ Λόχαν. Χρόνια μετά την «κρίση ταυτότητας» που πέρασαν οι Τες και η Αννα, η δεύτερη έχει πλέον αποκτήσει μια κόρη και σύντομα θα αποκτήσει και μία θετή. Καθώς παλεύουν με τις μυριάδες προκλήσεις που προκύπτουν από την ένωση δύο οικογενειών, η Τες και η Αννα ανακαλύπτουν ότι ο κεραυνός μπορεί να χτυπήσει δυο φορές, κι αυτή τη φορά έχει τέσσερα σώματα να ανακατέψει.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Δωρεάν διακοπές. Του Φιλίπ Μεχελέν με τους Ακίμ Ζεμιλί, Κριστιάν Κλαβιέ

Ο Γιαν δεν μπορεί να κρατήσει ούτε να βρει δουλειά που να του ταιριάζει και ονειρεύεται μια καλύτερη ζωή. Οταν ανακαλύπτει ότι ο διάσημος οδηγός του Ρουτάρ πληρώνει ανθρώπους για να ταξιδεύουν στον κόσμο, βλέπει την τέλεια ευκαιρία για… δωρεάν διακοπές.

Ο δελφινομικρούλης 2. Κινούμενα σχέδια του Μοχάμαντ Κεϊράντις

Μετά τις ηρωικές του πράξεις, ο Δελφινομικρούλης έχει γίνει θρύλος ανάμεσα στα θαλάσσια πλάσματα και τους ανθρώπους του νησιού. Ολοι περιμένουν από εκείνον να είναι ο τέλειος ήρωας… όμως μέσα του νιώθει πιο μόνος από ποτέ.

Μπάμπι: Η εκδίκηση. Του Νταν Αλεν με τους Ροξάν ΜακΚί, Τομ Μαλχέρoν

Eνας μεταλλαγμένος Μπάμπι οδηγείται σε ένα θανατηφόρο ξέσπασμα εκδίκησης για τον θάνατο της μητέρας του.

Red Sonja. Της Μ. Τζ. Μπάσετ με τους Ματίλντα Λουτς, Γουάλις Ντέι

Σκλαβωμένη από έναν τύραννο που θέλει να εξαφανίσει τον λαό της, η Κόκκινη Σόνια πρέπει να συνεργαστεί με μια ομάδα ετερόκλητων πολεμιστών για να αντιμετωπίσει τον αυτοκράτορα Ντράγκαν και τη θανάσιμη σύζυγό του, Ανίσια.

Αυτοί που έμειναν ζωντανοί (1946) ****. Του Ρομπέρτο Ροσελίνι με τους Καρμέλα Σάτσιο, Ρόμπερτ βαν Λουν

Eξι μικρές ιστορίες που ακολουθούν την επέμβαση του συμμαχικού στρατού στην Ιταλία, αλλά και τις σχέσεις των Ιταλών με τις συμμαχικές δυνάμεις, από τον Ιούλη του 1943 έως τον Χειμώνα του 1944. Αρχή από τη Σικελία και τέλος ψηλά στο Δέλτα του Πάδου.

Ο θάνατος ενός διεφθαρμένου (1977) ***1/2. Του Ζoρζ Λοτνέρ με τους Αλέν Ντελόν, Ορνέλα Μούτι

Ενα πολύ σημαντικό πρόσωπο στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας δολοφονείται από έναν βουλευτή όταν επιχειρεί να εκβιάσει τον ίδιο για θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας. Ο δολοφόνος ζητά από τον φίλο του, Ξαβιέ, να τον βοηθήσει, και αυτός βρίσκεται ξαφνικά ανάμεσα σε ένα παιχνίδι πολιτικής, διαφθοράς και μεγάλων συμφερόντων που δεν πρέπει να αποκαλυφθούν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει ο ίδιος και όσοι βρίσκονται γύρω του.

Το κυνήγι του κλέφτη (1955) ****. Του Αλφρεντ Χίτσκοκ με τους Κάρι Γκραντ, Γκρέις Κέλι

Ενας πρώην κλέφτης κοσμημάτων που πάλαι ποτέ έφερε το ψευδώνυμο «Γάτος» αποσύρεται στη γαλλική Ριβιέρα. Μόνο που μία σειρά από ληστείες διαμαντιών στην περιοχή τον βάζει ξανά στο στόχαστρο της αστυνομίας, των ασφαλιστικών εταιριών, αλλά και των παλιών συνεργατών του που και οι ίδιοι έχουν διαγράψει τα μητρώα τους και δεν επιθυμούν μπλεξίματα.

Σε κοντινό πλάνο (1990) ****. Του Αμπάς Κιαροστάμι με τους Χοσέιν Σαμπζιάν, Μοχσέν Μαχμαλμπάφ

Ενας απλός άντρας, προσποιείται πως είναι ένας διάσημος σκηνοθέτης και εξαπατά μια οικογένεια στο Τεχεράνη, πείθοντάς τους πως θα πρωταγωνιστήσουν στο επερχόμενο φιλμ του. Οταν αποκαλύπτεται το ψέμα, συλλαμβάνεται και δικάζεται.

Από τις καλύτερες στιγμές του Αμπάς Κιαροστάμι και μια από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών.

Δέσε με! (1989) ****. Του Πέδρο Αλμοδόβαρ με τους Αντόνιο Μπαντέρας, Βικτόρια Αμπρίλ

Ο Ρίκι βγαίνει από το ψυχιατρείο όπου ήταν έγκλειστος, γνωρίζοντας πλέον καλά τι ακριβώς θέλει να κάνει στη ζωή του. Αναζητά τη Μαρίνα, πρωταγωνίστρια ταινιών πορνό με την οποία είχε κάνει έρωτα στο παρελθόν, και προσπαθεί να την πείσει να γίνει γυναίκα του και μητέρα των παιδιών του με το ζόρι.

Μια από τις αρτιότερες και πιο διασκεδαστικές στιγμές του Αλμοδόβαρ.