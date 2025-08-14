Νέες ταινίες: Δεκαπενταύγουστος με «Διαμάντια» και Τζέιμς Μποντ

Έξι πρεμιέρες από σήμερα Πέμπτη στα σινεμά

Κώστας Ζαλίγκας

Σκηνή της ταινίας «Διαμάντια»

Παραμονή Δεκαπενταύγουστου και όσοι έχουν μείνει στο κλεινόν άστυ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις νέες παραγωγές και τρεις επανεκδόσεις που κυκλοφορούν από σήμερα Πέμπτη στα σινεμά. Ξεχωρίζουν τα «Διαμάντια» του Φερζάν Οζπετέκ με το αμιγώς, σχεδόν, γυναικείο καστ του και το φόρο τιμής στον ιταλικό κινηματογράφο του ’70, ενώ για ακόμη μια φορά οι επανεκδόσεις συστήνονται ανεπιφύλακτα.

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ***

(DIAMANTI)

ΙΤΑΛΙΑ, 2024

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΦΕΡΖΑΝ ΟΖΠΕΤΕΚ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΛΟΥΙΖΑ ΡΑΝΙΕΡΙ, ΤΖΑΣΜΙΝ ΤΡΙΝΚΑ

Ενας σκηνοθέτης προσκαλεί τις ηθοποιούς που έχουν πρωταγωνιστήσει στις προηγούμενες ταινίες του για να συζητήσουν για το σενάριο της καινούριας. Και κάπως έτσι γυρίζουμε πίσω στη δεκαετία του ’70 και σε ένα ατελιέ ραπτικής στη Ρώμη που ράβει τα κοστούμια των ταινιών.

Το ωραίο σε αυτή την ταινία είναι ο αρμονικός και όμορφος τρόπος που ο Φερζάν Οζπετέκ ενσωματώνει τις ξεχωριστές ιστορίες των γυναικών του ατελιέ και τις βάζει να στηρίζουν πολύ αποτελεσματικά την κεντρική ιστορία της ταινίας του που είναι η προσπάθεια των γυναικών του ατελιέ να ολοκληρώσουν εγκαίρως την παραγγελία για τα κοστούμια μιας μεγάλης ταινίας εποχής. Παράλληλα, ο τρόπος που ισορροπεί το σενάριο ανάμεσα στο δράμα και την κωμωδία είναι πραγματικά απολαυστικός και δεν σε αφήνει να χάσεις το ενδιαφέρον σου ποτέ.

Ο ΤΙΜΩΡΟΣ

(SHE RIDES SHOTGUN)

ΗΠΑ, 2025

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚ ΡΟΟΥΛΑΝΤ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΤΑΡΟΝ ΕΓΚΕΡΤΟΝ, ΑΝΑ ΣΟΦΙΑ ΧΕΓΚΕΡ

Αποδρώντας από τη φυλακή, ο Νέιτ καλείται να προστατεύσει την αποξενωμένη 11χρονη κόρη του, Πόλι, με κάθε κόστος. Ντροπαλή και επιφυλακτική απέναντι στον πατέρα της, η Πόλι παρασύρεται στην επικίνδυνη θέση του Νέιτ, καθώς προσπαθούν να ξεφύγουν από τον διεφθαρμένο σερίφη και τον βάναυσο αρχηγό μιας συμμορίας, που δεν θα σταματήσει πουθενά προκειμένου να προστατεύσει τα εγκληματικά του συμφέροντα.

THE HOME

(ΗΠΑ, 2025)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΤΖΕΪΜΣ ΝΤΕΜΟΝΑΚΟ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΠΙΤ ΝΤΕΪΒΙΝΤΣΟΝ, ΤΖΟΝ ΓΚΛΟΒΕΡ

Ενας αντισυμβατικός νέος στα είκοσί του καταδικάζεται σε κοινωνική εργασία σε ένα ήσυχο γηροκομείο. Εκεί, οι ένοικοι του τέταρτου ορόφου είναι ιδιαίτερα απρόσιτοι. Οσο οι υποψίες του εντείνονται και ερευνά βαθύτερα τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από την περίεργη συμπεριφορά τους, αποκαλύπτει ένα ανατριχιαστικό μυστικό που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τις ζωές των ενοίκων όσο και τη δική του.

Θρίλερ με τον Πιτ Ντέιβιντσον.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Ο ένοικος (1976) ***1/2. Του Ρομάν Πολάνσκι με τους Ρομάν Πολάνσκι, Ιζαμπέλ Αντζανί

Ο Πολωνός μετανάστης Τρελκόφσκι νοικιάζει στο Παρίσι ένα πολύ μικρό διαμέρισμα. Μαθαίνει ότι η προηγούμενη ένοικος βρίσκεται ετοιμοθάνατη στο νοσοκομείο μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και την επισκέπτεται. Σιγά-σιγά, ταυτίζεται με την προκάτοχό του κι αυτό τον ωθεί να βυθίζεται σε ένα παρανοϊκό, τρομακτικό σπιράλ.

Το εφιαλτικό σχόλιο του Πολάνσκι πάνω στην ξενοφοβία και την αποξένωση δεν είναι και τόσο σφιχτοδεμένο και περιπετειώδες όσο οι προηγούμενες απόπειρές του στη μεγάλη οθόνη και παρά την αχρείαστα μεγάλη διάρκειά του, παραμένει μια ενδιαφέρουσα διατριβή σε πάντα επίκαιρα θέματα.

Τζέιμς Μποντ: Πράκτωρ 007 εναντίον Δρ. Νο (1963) ****. Του Τέρενς Γιανγκ με τους Σον Κόνερι, Ούρσουλα Αντρες

Ενας Βρετανός μυστικός πράκτορας, με αποστολή να εντοπίσει την πηγή συχνοτήτων που παρεμποδίζουν τις εκτοξεύσεις πυραύλων από το ακρωτήριο Κανάβεραλ, δολοφονείται. Ο Τζέιμς Μποντ αναλαμβάνει να διαλευκάνει την υπόθεση και ταξιδεύει στην Τζαμάικα.

Η πρώτη ταινία της σειράς με τον αξεπέραστο Σον Κόνερι που συναντά την αναδυόμενη από τη θάλασσα Ούρσουλα Αντρες.

Ο λόγος (1955). Του Καρλ Ντράγιερ με τους Χένρικ Μάλμπεργκ, Εμιλ Χας Κρίστενσεν

Επαρχιακή Δανία, 1925. Δύο οικογένειες αντιμάχονται εξαιτίας των διαφορετικών θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Oμως ένας θάνατος και ένα θαύμα θα τους κάνει να συνειδητοποιήσουν ότι ο αληθινός χριστιανισμός είναι αγάπη, λατρεία της ζωής και πίστη στον θείο λόγο.

