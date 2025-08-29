Βενετία: Ξεκίνησε το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου – Φλας, λαμπερές παρουσίες και πλήθος κόσμου

Τα ελληνικά βλέμματα, και όχι μόνο, είναι στραμμένα στην ταινία «Bugonia» του βραβευμένου Γιώργου Λάνθιμου

Η Κέιτ Μπλάνσετ ποζάρει για τους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί για την τελετή έναρξης και την πρεμιέρα της ταινίας «La Grazia» κατά τη διάρκεια του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025.

AP
Για τις επόμενες μέρες η «καρδιά» του παγκόσμιου σινεμά θα χτυπάει στη Βενετία, καθώς ήδη από την Τετάρτη ξεκίνησε το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και κορυφαίοι κινηματογραφιστές θα παρουσιάσουν τις καινούργιες ταινίες του στη Μόστρα.

Φλας, λαμπερές παρουσίες, κόκκινο χαλί. Το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έκανε πρεμιέρα στο εμβληματικό Lido και οι αφίξεις ήταν πολλές.

Τις εντυπώσεις έκλεψαν η Κέιτ Μπλάνσετ και η Χάιντι Κλουμ με την κόρη της Λένι που παρευρέθηκαν στην τελετή έναρξης. Απαρατήρητοι δεν πέρασαν ούτε ο Τζορτζ Κλούνει με την Αμάλ Αλαμουντίν που έφτασαν στη Βενετία από την Τρίτη.

Τα ελληνικά βλέμματα, και όχι μόνο, είναι στραμμένα στην ταινία «Bugonia» του βραβευμένου Γιώργου Λάνθιμου, που συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ, αλλά και στη μούσα του Emma Stone. Ο σκηνοθέτης φόρεσε μια μικρή διακριτική καρφίτσα, σε εμφανές σημείο, η οποία είχε τη σημαία της Παλαιστίνης.

Στο Φεστιβάλ Βενετίας την Κυριακή θα κάνει πρεμιέρα και η ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» του Ολιβιέ Ασάγιας.

Η ταινία που βασίζεται στο best seller του Τζουλιάνο ντα Έμπολι ασχολείται με την άνοδο του Πούτιν στη Ρωσία. Τον Ρώσο πρόεδρο ενσαρκώνει ο ταλαντούχος Βρετανός ηθοποιός Τζουντ Λο.

Ερωτηθείς για την ταινία ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου είπε ότι κάνεις στο Κρεμλίνο δεν την έχει δει.

Η Anne Hathaway πέφτει από τις σκάλες όταν σπάει το τακούνι από το παπούτσι της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του sequel «Ο διάβολος φοράει Prada».

Με ψυχραιμία η πρωταγωνίστρια σηκώνεται και δείχνει απτόητη και χαμογελαστή. Μέλη του συνεργείου την πλησιάζουν και της μιλούν. Δεν είναι σαφές αν αυτή η πτώση είναι μέρος του σεναρίου ή όχι.

Πάντως η πολυαναμενόμενη ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους την 1η Μαΐου 2026. Φυσικά εκτός από την Χάθαγουει πρωταγωνιστεί η εμβληματική Μέριλ Στριπ στον ρόλο της Μιράντα Πρίστλι.

