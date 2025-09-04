Νέες ταινίες: Ο Όστιν Μπάτλερ τα βάζει με τη μαφία της Νέας Υόρκης στο «Κλέφτης από σπόντα»

Ο Όστιν Μπάτλερ τα βάζει με τη μαφία της Νέας Υόρκης, ενώ τρεις φίλες στη Λιόν αντιμετωπίζουν ερωτικά διλήμματα. Η «Ριβιέρα» κινδυνεύει με γκρέμισμα για να χτιστούν στα ερείπιά της τα νέα all inclusive θέρετρα και ο Ακίρα Κουροσάβα μεγαλουργεί στο «Ραν».

ΚΛΕΦΤΗΣ ΑΠΟ ΣΠΟΝΤΑ **1/2

(CAUGHT STEALING)

ΗΠΑ, 2025

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΝΤΑΡΕΝ ΑΡΟΝΟΦΣΚΙ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΟΣΤΙΝ ΜΠΑΤΛΕΡ, ΖΟΪ ΚΡΑΒΙΤΖ

Ένα πρώην ταλέντο του μπέιζμπολ, ο Χαν, που τώρα δουλεύει ως μπάρμαν και πνίγεται στο αλκοόλ, μπλέκει χωρίς να το θέλει στα πόδια μαφιόζων που αναζητούν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό που ένας φίλος του έχει κρύψει σε άγνωστη τοποθεσία.

Ο Ντάρεν Αρονόφσκι αφήνει στην άκρη τα ψυχολογικά θρίλερ που έχει υπογράψει έως τώρα και δοκιμάζει τις δυνάμεις του στην ταινία δράσης που συνοδεύεται από αρκετό αίμα και σφαίρες. Ακολουθεί την πεπατημένη οδό, τα βήματά του είναι προσεκτικά αλλά, σε στιγμές, θεαματικά υιοθετώντας την αισθητική συναδέλφων του όπως ο Κουέντιν Ταραντίνο και ο Γκάι Ρίτσι. Όταν όμως πέφτουν οι τίτλοι τέλους, ίσως και αρκετά νωρίτερα, συνειδητοποιείς ότι αυτό το θορυβώδες φιλμ που είδες δεν αφήνει κανένα αποτύπωμα και δύσκολα σου χαρίζει δυο ώρες ανέφελης ψυχαγωγίας. Εξαίρεση ίσως οι κωμικές στιγμές με τους δύο Εβραίους εκτελεστές.

ΤΡΕΙΣ ΦΙΛΕΣ **1/2

(TROIS AMIES)

ΓΑΛΛΙΑ, 2024

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΟΥΡΕ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΚΑΜΙΓ ΚΟΤΕΝ, ΣΑΡΑ ΦΟΡΕΣΤΙΕ

Ερωτικά μπερδέματα και υπαρξιακές αναζητήσεις στις ζωές τριών γυναικών που είναι φίλες αλλά κρατάνε μυστικά η μία από την άλλη.

Όλα αυτά θα είχαν το ενδιαφέρον τους αν ο Εμανουέλ Μορέ επέλεγε να προσθέσει λίγο χιούμορ στην εξίσωση. Δεν το κάνει και καταλήγει να παρουσιάσει μια άνευρη ιστορία που κάπως σου τραβάει την προσοχή στις συγκινητικές στιγμές που η μία από τις τρεις φίλες «συνομιλεί» με τον νεκρό σύζυγό της.

RIVIERA **

(ΕΛΛΑΔΑ, 2024)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΟΡΦΕΑΣ ΠΕΡΕΤΖΗΣ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΕΥΑ ΣΑΜΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Η Αλκηστις έχει μόλις τελειώσει το σχολείο και ζει με τη μητέρα της στην οικογενειακή τους πανσιόν στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ο πατέρας της χάθηκε πρόσφατα σε τρομακτικό ατύχημα και η μητέρα της θέλει να πουλήσει την πανσιόν σε ξένους επενδυτές. Η υγρασία κάνει έντονη την εμφάνισή της στον τοίχο ενός δωματίου της πανσιόν.

Τυπική ιστορία ενηλικίωσης και παράλληλα ένα σχόλιο για τους νέους επενδυτές που αγοράζουν τα πάντα σβήνοντας την ιστορία και τις μνήμες. Η έντονη επιτήδευση στο σενάριο και την ερμηνεία της κεντρικής πρωταγωνίστριας αφαιρεί πόντους από την κατά τα άλλα έντιμη προσπάθεια που γίνεται σε όλους τους τομείς.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Η ζωή του Τσακ **. Του Μάικ Φλάναγκαν με τους Τομ Χίντλστον, Τζέικομπ Τρεμπλέι

Ο Τσακ σταματάει ξαφνικά στη μέση του δρόμου και αρχίζει να χορεύει στο ρυθμό μιας ντράμερ που παίζει για τους περαστικούς. Μέσα από μια μεγάλη αναδρομή μαθαίνουμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και γιατί σταμάτησε να χορέψει στη μέση του δρόμου.

Κινηματογραφική μεταφορά διηγήματος του Στίβεν Κινγκ που πάσχει από το πλαστικό σενάριο που δεν την αφήνει να αναπνεύσει φυσιολογικά.

Δεσμώτες. Του Γκούσταβ Μέλερ με τους Σίντσε Μπάμπετ Κνούντσεν, Σεμπάστιαν Μπουλ

Μια υποδειγματική σωφρονιστική υπάλληλος βάζει την επαγγελματική και προσωπική της ηθική σε κίνδυνο όταν ξεκινά ένα ριψοκίνδυνο παιχνίδι, μετά την άφιξη ενός σκληροτράχηλου νεαρού κρατούμενου, ο οποίος συνδέεται τραυματικά με το παρελθόν της.

Το κάλεσμα 4: Τελευταία τελετουργία. Του Μάικλ Τσάβες με τους Πάτρικ Γουίλσον, Βέρα Φαρμίγκα

Ο Τζακ και η Τζάνετ Σμερλ βρίσκουν για την οικογένεια τους το σπίτι των ονείρων τους. Τίποτα όμως σε αυτό δεν είναι όπως αρχικά φαίνεται, αφού μυστηριώδεις οντότητες είναι φανερό ότι το ελέγχουν. Το 1986, αυτή θα γίνει η τελευταία τρομακτική υπόθεση που αναλαμβάνουν οι ερευνητές του παραφυσικού Εντ και Λορέιν Γουόρεν, έχοντας να τα βάλουν με έναν πανίσχυρο αντίπαλο.

Τα κακά παιδιά 2. Κινούμενα σχέδια των Πιερ Πέριφελ και Τζέι Πι Σανς

Τα μεταμελημένα πια Κακά Παιδιά προσπαθούν να γίνουν καλά, αλλά καταλήγουν να εμπλέκονται σε μια επικίνδυνη ληστεία με παγκόσμια εμβέλεια, σχεδιασμένη από μια νέα ομάδα εγκληματιών που δεν είχαν προβλέψει: τα Κακά Κορίτσια.

Ραν (1985) *****. Του Ακίρα Κουροσάβα με τους Τατσούγια Νακατάι, Ακίρα Τεράο

Στη μεσαιωνική Ιαπωνία, ένας ηλικιωμένος βασιλιάς αποφασίζει να μοιράσει το βασίλειό του στους τρεις γιους του, οι οποίοι θα ζουν σε τρία διαφορετικά παλάτια. Οι δύο μεγαλύτεροι σε ηλικία είναι ιδιαίτερα ευτυχισμένοι με την απόφαση του πατέρα τους, αλλά ο μικρότερος έχει ενδοιασμούς και πιστεύει ότι ο πατέρας του τα έχει χάσει. Ο ίδιος προβλέπει ότι το μέλλον θα είναι ζοφερό για τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια, καθώς δεν θα αργήσουν να εμπλακούν σε καβγάδες και να πολεμούν ο ένας τον άλλον.

Μια από τις κορυφαίες ταινίες του 20ου αιώνα επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε τον Ιάπωνα δημιουργό σε όλο του το μεγαλείο. Υπογράφει σκηνές ανθολογίας σε μια ιστορία γεμάτη μίσος, συγκρούσεις, προδοσίες και μανία για την εξουσία που πηγάζει από τον «Βασιλιά Ληρ» του Σαίξπηρ.

Ταξίδι στην Ιταλία (1954) ****. Του Ρομπέρτο Ροσελίνι με τους Ινγκριντ Μπέργκμαν, Τζορτζ Σάντερς

Ο πλούσιος Βρετανός δικηγόρος Αλεξ και η σύζυγός του Κάθριν επισκέπτονται τη Νάπολη προκειμένου να διευθετήσουν τα της περιουσίας ενός θείου που απεβίωσε. Το ταξίδι αυτό θα είναι η τελευταία ελπίδα αναβίωσης του γάμου τους, που αντιμετωπίζει πλήθος προβλημάτων.

Σε επανέκδοση το αριστούργημα του Ρομπέρτο Ροσελίνι, που άνοιξε το δρόμο στο μοντέρνο σινεμά, με την ασύγκριτη Ινγκριντ Μπέργκμαν.

Το άγγιγμα του κακού (1958). Του Ορσον Γουελς με τους Τσάρλτον Ιστον, Τζάνετ Λι

Ο Μάικ Βάργκας είναι ένας διακεκριμένος Μεξικάνος αστυνομικός, που υπηρετεί στο τμήμα δίωξης ναρκωτικών. Παντρεύεται τη Σούζαν, μία γοητευτική Αμερικανίδα και αποφασίζουν να περάσουν το μήνα του μέλιτος στην πόλη Λος Ρόμπλες, που βρίσκεται στο Μεξικό, ακριβώς δίπλα στα σύνορα με τις ΗΠΑ. Η ηρεμία τους όμως διακόπτεται απότομα όταν, δολοφονείται με βόμβα που τοποθετήθηκε στο αυτοκίνητο του, ο αρχιμαφιόζος της πόλης.