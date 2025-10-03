Επέστρεψαν από τη Νέα Υόρκη 29 αρχαιότητες στην Ελλάδα

Εικοσιεννέα ελληνικές αρχαιότητες παραδόθηκαν στις ελληνικές Αρχές την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου σε τελετή στο Γενικό Προξενείο της Νέας Υόρκης, παρουσία του επικεφαλής της Antiquities Trafficking Unit Matthew Bogdanos, του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού Γεωργίου Διδασκάλου και της Γενικής Προξένου Ιφιγένειας Καναρά.

Τα αντικείμενα, που καλύπτουν χρονικό διάστημα από την Τελική Νεολιθική έως την Ύστερη Ελληνιστική περίοδο, περιλαμβάνουν γλυπτά, κεραμικά και μεταλλικά έργα, όπως λίθινες κεφαλές πελέκεων, Μινωικό σφραγιδόλιθο, Πρωτοκυκλαδικές φιάλες, Μυκηναϊκό αμφορέα, χάλκινα και μαρμάρινα έργα, καθώς και χρυσά και αργυρά κοσμήματα.

Η πλειονότητα των αρχαιοτήτων είχε διακινηθεί παράνομα και βρισκόταν στο εμπόριο τέχνης, ενώ 18 από αυτά είχαν καταλήξει στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Η επιστροφή τους έγινε μετά από πολύμηνες έρευνες της Εισαγγελίας του Μανχάταν και της Homeland Security Investigation σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι κάθε επαναπατρισμός ελληνικών αρχαιοτήτων αποτελεί σημαντικό γεγονός και αναγνώρισε τη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδας για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Ο Matthew Bogdanos και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου επισήμαναν τη σημασία της συνεργασίας και της συνεχούς προσπάθειας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.