Θέατρο: «Να θυμηθώ να μη φάω» από αύριο - Οι ιστορίες τριών γυναικών

Mια ιστορία που αγγίζει ευαίσθητες "Αλήθειες_Γυναικών", θίγοντας μέσα από τις ηρωίδες θέματα επίκαιρα, όπως το body positivity, οι διατροφικές διαταραχές, η ανοχή σε τοξικές σχέσεις και η χαμηλή αυτοεκτίμηση, θα ξεδιπλωθεί από αύριο 17 Οκτωβρίου στο θέατρο Νους.

Ένα κόκκινο κουτί και μία διαθήκη. Ανάμεσά τους καθρέφτες που μιλούν και όνειρα που διαμαρτύρονται.

Η Σμαραγδή πρέπει να θυμηθεί να ΜΗ φάει.

Η Καλλίστη πρέπει να θυμηθεί να φάει.

Η Δανάη ταλαντεύεται: να φάει ή να ΜΗ φάει;

Τρεις γυναίκες «τρώνε» τα συναισθήματά τους, καταπιεσμένες σε έναν κόσμο γεμάτο «μη», που τις κρίνει για την εικόνα τους. Αναζητούν το δικό τους προσωπικό «τέλειο» και τον τρόπο να είναι ευτυχισμένες. Το δικαιούνται.

Παίζουν:

Σμαραγδή: Ευγενία Σούκη

Καλλίστη-Καθρέφτης: Νάντια Γερμενή

Δανάη: Βασιλική Τζουάνη

Σκηνοθεσία: Μπακογεώργος Γιάννης

Κείμενο: Στεύη Τσούτση

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Κρίτωνας Ζαχαριάδης

Το έργο βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο «Να θυμηθώ να μη φάω» της Στεύης Τσούτση, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Νίκας.

Στο «Να θυμηθώ να μη φάω» το ζητούμενο είναι ένα και σημαντικό:

«Θα με αγαπήσω. Κι ό,τι δεν μου αρέσει, θα το αλλάξω. Μπορώ».

Έναρξη: Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή στις 21:00.