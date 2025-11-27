Γιώργος Κιμούλης στο CNN Greece: «Θα ήθελα να είχα στενοχωρήσει λιγότερους ανθρώπους»

«Δεν θα ήθελα να είχα κάνει τόσους ανθρώπους να αισθανθούν άσχημα», εξομολογείται ο Γιώργος Κιμούλης στο νέο επεισόδιο του «The Greatest Stories» για το CNN Greece με τη Σοφία Μαυραντζά, συμπυκνώνοντας μια ανθρώπινη και βαθιά προσωπική αναμέτρηση με το παρελθόν.

Ο ηθοποιός αναφέρει πως, αν μπορούσε να μιλήσει στον νεότερο εαυτό του, θα του έλεγε ακριβώς αυτό το ένα πράγμα: ότι θα μπορούσε να έχει στενοχωρήσει λιγότερους ανθρώπους. «Το έχουμε κάνει όλοι μας», σημειώνει, συμπληρώνοντας πως τίποτε άλλο δεν θα άλλαζε στην πορεία του.

https://www.instagram.com/reel/DRhb6Qpjkyi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αυτή η πορεία ξεδιπλώνεται στη συζήτηση του «The Greatest Stories»: από τα παιδικά του χρόνια στον Πειραιά, μέχρι την πρώτη επαφή με το θέατρο στα 17 του και την ιδιαίτερη μορφή εξουσίας που μπορεί να σου προσφέρει αυτός ο χώρος.

«Δεν μπορώ να πω πως έχω πέσει θύμα της εξουσίας», εξηγεί. «Ξέρω πως η δύναμη που κατέχει ένας σκηνοθέτης απέναντι στους ηθοποιούς πεθαίνει στην πρεμιέρα· δεν κρατάει για πολύ». Με αυτά τα λόγια περιγράφει τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο θέατρο και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν τη δημιουργία.

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «το θέατρο είναι το τελευταίο καταφύγιο του ανθρώπου», ορίζοντας την υποκριτική ως πράξη διαλόγου και απόλυτης παρουσίας, αλλά και ως βαθιά πολιτική πράξη. Το τρίπτυχο του καλού ηθοποιού, όπως λέει, περιλαμβάνει «τύχη, ταλέντο και αντοχή στη χυδαιότητα».

Αναφερόμενος στη νέα του παράσταση, «Η Συνάντηση», την οποία σκηνοθετεί και στην οποία πρωταγωνιστεί, μιλά για τη μοναξιά, τη μοναχικότητα και το πώς το παρελθόν λειτουργεί ως πρόλογος και όχι ως βάρος.

Μια συζήτηση που φαίνεται να φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη και να αποκαλύπτει σκέψεις ώριμες, στοχαστικές και συχνά αυτοκριτικές.

Δείτε όλη τη συνέντευξη: