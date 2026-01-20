«ΡΙΦΙΦΙ»: Φινάλε με ρεκόρ τηλεθέασης στην ιστορία της COSMOTE TV

Την πρώτη θέση σε τηλεθέαση, ανάμεσα σε όλες τις σειρές και τις ταινίες που έχει φιλοξενήσει η COSMOTE TV από την αρχή της λειτουργίας της, κατέκτησε η σειρά μυθοπλασίας «ΡΙΦΙΦΙ». Η παραγωγή της COSMOTE TV, που ολοκληρώθηκε χθες, συγκέντρωσε τις περισσότερες προβολές τόσο στο κανάλι μετάδοσής της (COSMOTE CINEMA 1), όσο και στην On Demand υπηρεσία της πλατφόρμας.

Η σειρά 6 επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, είναι εμπνευσμένη από τη διαβόητη ληστεία τράπεζας που συγκλόνισε την Αθήνα το 1992. Οι τηλεθεατές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλα τα επεισόδια της σειράς στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV και σε 4Κ ανάλυση.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της σειράς, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και ο Δήμος Γιγαντάκης είναι καλεσμένοι στην κινηματογραφική εκπομπή της COSMOTE TV, «Watch Next».

Το αγαπημένο «δίδυμο» του «ΡΙΦΙΦΙ» μιλάει στον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο για τις εμπειρίες του από τα γυρίσματα, ενώ οι δύο ηθοποιοί αποκαλύπτουν τη στενή φιλία που ανέπτυξαν από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους. Η εκπομπή θα προβληθεί την Παρασκευή 23/1 στις 20.00 στο COSMOTE CINEMA 1, ενώ μετά την προβολή της θα είναι διαθέσιμη στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.