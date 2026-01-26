DIRE STRAITS LEGACY LIVE στην Ελλάδα – 30 & 31 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη και 3 Απριλίου στην Αθήνα

Η άνοιξη του 2026 φέρνει ξανά στην Ελλάδα τον ήχο ενός από τα πιο εμβληματικά rock συγκροτήματα όλων των εποχών. Οι Dire Straits Legacy έρχονται για τρεις ξεχωριστές, καθηλωτικές εμφανίσεις, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό τη σπάνια ευκαιρία να βιώσει ζωντανά τα αξεπέραστα τραγούδια των Dire Straits, σε συνθήκες ιδανικής ακουστικής και απόλυτης οπτικής εμπειρίας.

Τη Δευτέρα 30 και την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, το Radio City Theater στη Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει δύο μοναδικές βραδιές, ενώ την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, η μουσική αυτή κληρονομιά θα ζωντανέψει στην Αθήνα, στο CT Theater (Christmas Theater).

Μία διετία μετά την πρώτη τους εμφάνιση στη χώρα μας και περισσότερα από σαράντα χρόνια μετά τις ιστορικές συναυλίες των Dire Straits στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον Μάιο του 1985, οι θρυλικές συνθέσεις που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή επιστρέφουν στο ελληνικό έδαφος, τα μεγαλύτερα hits των Dire Straits αποκτούν ξανά ζωή, μέσα από την ενέργεια και την τεχνική των μουσικών που τα δημιούργησαν και τα υπηρέτησαν με πάθος. Αυτή τη φορά, ερμηνευμένες από τους ίδιους τους μουσικούς που υπήρξαν αναπόσπαστο κομμάτι του αυθεντικού σχήματος και της παγκόσμιας επιτυχίας του.

Με τις ευλογίες των αδελφών Knopfler, οι Dire Straits Legacy είναι η μόνη πραγματική συνέχεια της εμβληματικής μουσικής των Dire Straits και ο μοναδικός τρόπος να την απολαύσει κανείς ζωντανά. Το line-up απαρτίζεται από αυθεντικά μέλη - Alan Clark, Mel Collins, Phil Palmer, Danny Cummings - που ηχογράφησαν τα διασημότερα albums και περιόδευσαν για χρόνια, δημιουργώντας τον θρυλικό ήχο της μπάντας, τον Marco Caviglia, παγκοσμίως αναγνωρισμένου ειδήμονα στο μοναδικό κιθαριστικό παίξιμο του Mark Knopfler, πλαισιωμένους από τον σπουδαίο πολυοργανίστας Nigel Hopkins, τον πολυπράγμονα Steve Walters και τον βραβευμένο με Grammy Christiano Micalizzi, ενώ ως speci al guest συμμετέχει ο John Illsley σε επιλεγμένες εμφανίσεις. Την παραγωγή υπογράφει ο επίσης βραβευμένος με Grammy Trevor Horn.

Η παγκόσμια περιοδεία του 2026 είναι αφιερωμένη στη μνήμη του πρόσφατα εκλιπόντα Jack Sonni, μέλους των Dire Straits Legacy και του original σχήματος, κατά την περίοδο του εμβληματικού άλμπουμ "Brothers in Arms" και της θρυλικής εμφάνισης στο Live Aid 1985.

Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν σε θεατρικούς χώρους καθήμενων, σχεδιασμένους για ιδανική ακουστική, καθαρό ήχο και αδιάκοπη συγκέντρωση στη μουσική — ακριβώς όπως αξίζει σε αυτά τα τραγούδια.

Αυτή η επιστροφή στην Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς μια σειρά συναυλιών, αλλά έναν φόρο τιμής σε μια ανεπανάληπτη μουσική κληρονομιά. Είναι μια ζωντανή επανασύνδεση με τον ήχο που καθόρισε γενιές, μια σπάνια ευκαιρία να ξανακούσουμε, όπως τους αξίζει, τα τραγούδια που σημάδεψαν τη rock των 80s και συνεχίζουν να εμπνέουν μέχρι σήμερα, τιμώντας, με ένα μοναδικό live θέαμα, την πορεία ενός συγκροτήματος που άλλαξε για πάντα τον κόσμο της rock.

Αντλώντας από έξι πλατινένια άλμπουμ, το απίστευτο live show των Dire Straits Legacy περιλαμβάνει όλες τις κλασικές επιτυχίες — από τα "Money for Nothing", "Sultans of Swing", "Romeo and Juliet", "Walk of Life", "Brothers in Arms" και "Tunnel of Love", μέχρι fan-favourites όπως τα "Expresso Love", "Telegraph Road", "Down to the Waterline", "Solid Rock", "So Far Away", "Heavy Fuel", αλλά και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα δίωρο πρόγραμμα που θα μας κάνει να χορέψουμε, να συγκινηθούμε και κυρίως να ξαναζήσουμε τη μαγεία και το μεγαλείο αυτής της σπουδαίας βρετανικής μπάντας, που κάποτε έγινε τόσο μεγάλη ώστε η διάλυση της ήταν αναπόφευκτη.

Την άνοιξη του 2026, οι υπέροχες μελωδίες των Dire Straits θα ακουστούν ξανά σε ανεπανάληπτα shows που κανείς πραγματικός rock fan δεν πρέπει να χάσει.

DIRE STRAITS LEGACY

the closest you're going to get to DIRE STRAITS!

DIRE STRAITS LEGACY

WORLD TOUR 2026

LIVE IN GREECE

Δευτέρα 30 & Τρίτη 31 Μαρτίου 2026

Θέατρο ΡΑΔΙΟ ΣΙΤΥ, Θεσσαλονίκη

Παρασκευή 3 Απριλίου 2026

CT THEATER (CHRISTMAS THEATER), Αθήνα

Ας γνωρίσουμε τα μέλη των DIRE STRAITS LEGACY

Από τα αυθεντικά μέλη των Dire Straits μέχρι τους εξαιρετικούς session καλλιτέχνες και τον κορυφαίο κιθαριστή Marco Caviglia, το line-up των Dire Straits Legacy αποτελεί μια συλλογή μουσικών θρύλων, καθένας με την δική του ιστορία, συμβολή και μοναδική τεχνική. Μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτούς πριν τους δείτε ζωντανά.

FORT LAUDERDALE FL - SEP 20 Dire Straits Legacy with Phil Palmer on Guitar and Vocals, Alan Clark on Keyboards, Danny Cummings on Percussion and Vocals, Mel Collins on Sax, Cristiano Micalizzi on Drums, Trevor Horn on Bass and Vocals, Marco Caviglia on Lead Guitar and Vocals and Primiano DiBiase on Keyboards, in concert at The Parker in Fort Lauderdale, Florida on September 20, 2023. (Photo by Ron Elkman/USA TODAY NETWORK/Sipa USA)

ALAN CLARK

Βραβευμένος με Grammy και μέλος του Rock'n'Roll Hall of Fame, ο Alan Clark είναι ο άνθρωπος πίσω από τα πλήκτρα που έδωσαν ψυχή στους Dire Straits. Αυτοδίδακτος πιανίστας, στάθηκε δίπλα τους από την αρχή μέχρι το τέλος, συνοδεύοντας κάθε τους βήμα μέχρι τη διάλυση του συγκροτήματος το 1995. Δεν ήταν απλώς μέλος της μπάντας· ήταν μέρος του ίδιου της του ήχου, συμμετέχοντας και ως συμπαραγωγός σε σημαντικά άλμπουμ, ανάμεσά τους και το πολυβραβευμένο On Every Street.

Μάγος του Hammond organ, ο Clark άφησε το στίγμα του όχι μόνο στη δισκογραφία αλλά και στον κινηματογράφο, γράφοντας μουσική για δεκάδες soundtracks. Η διαδρομή του ξεπερνά κατά πολύ τους Dire Straits: έπαιξε με τον Eric Clapton και τον Bob Dylan, ενώ υπήρξε ο βασικός μουσικός διευθυντής της Tina Turner στην πιο λαμπερή περίοδο της καριέρας της.

Οι συνεργασίες του μοιάζουν με χάρτη της σύγχρονης μουσικής ιστορίας: Bee Gees, Phil Collins, George Harrison, Elton John, Lou Reed, Van Morrison, Robbie Williams και πολλοί ακόμη. Μαζί και οι Mark και David Knopfler, στις προσωπικές τους διαδρομές μετά τους Dire Straits.

Ο Alan Clark είναι ιδρυτικό μέλος των Dire Straits Legacy. Οι πρώτες εμφανίσεις, πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια, άναψαν τη σπίθα για να ξαναζωντανέψουν τα τραγούδια των Dire Straits στη σκηνή — μια ανάγκη βαθιά, μετά την οριστική άρνηση του Mark Knopfler για reunion.

MEL COLLINS

Ο Mel Collins είναι μια μορφή-σύμβολο της βρετανικής rock και prog σκηνής. Αυθεντικό μέλος των King Crimson στα '70s και σταθερή παρουσία σε κάθε τους επανένωση, κινείται με άνεση ανάμεσα σε σαξόφωνο, φλάουτο και πλήκτρα, αφήνοντας το αποτύπωμά του σε ηχογραφήσεις που σημάδεψαν εποχές.

Το σαξόφωνό του ακούγεται στο θρυλικό "Miss You" των Rolling Stones και στο εμβληματικό Some Girls, ενώ η πορεία του τον έφερε δίπλα σε σπουδαίους καλλιτέχνες όπως οι Bad Company, Camel και The Alan Parsons Project.

Το 1982 μπήκε στον κόσμο των Dire Straits, κατά τις ηχογραφήσεις του Love Over Gold, προσθέτοντας βάθος και κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Η συμβολή του κορυφώθηκε στην παγκόσμια περιοδεία και αποτυπώθηκε για πάντα στο μνημειώδες Alchemy Live.

Από το 1965 μέχρι σήμερα, η διαδρομή του είναι μια αδιάκοπη μουσική συνομιλία με ονόματα όπως Eric Burdon, Roger Waters, Bryan Ferry, Gerry Rafferty και αμέτρητους ακόμη. Ο Mel Collins είναι από εκείνους τους μουσικούς που δεν απλώς παίζουν — αφηγούνται.

PHIL PALMER

Ο Phil Palmer είναι ένας από τους σπουδαιότερους session κιθαρίστες όλων των εποχών. Η κιθάρα του έχει ακουστεί σε περισσότερα από 500 άλμπουμ — ένας αριθμός που μιλά από μόνος του.

Στη μπάντα του Eric Clapton γνώρισε τον Alan Clark, και κάπως έτσι άνοιξε ο δρόμος προς τους Dire Straits. Από το 1990 μέχρι τη διάλυση του συγκροτήματος, υπήρξε full-time μέλος τους — η μοναδική φορά που αφοσιώθηκε αποκλειστικά σε μία μπάντα.

Με αισθητική, ακρίβεια και απόλυτο επαγγελματισμό, έγινε περιζήτητος από καλλιτέχνες κάθε γενιάς: George Michael, Tina Turner, Robbie Williams, Pet Shop Boys, Céline Dion, Spice Girls και πολλούς ακόμη.

Δεν είναι τυχαίο ότι η αυτοβιογραφία του τιτλοφορείται απλά και ειλικρινά: "Phil Palmer – The Session Man".

DANNY CUMMINGS

Ο Danny Cummings μπήκε στους Dire Straits ως percussionist, φέρνοντας μαζί του ρυθμό, ένστικτο και ψυχή. Είχε ήδη βρεθεί μαζί τους στη σκηνή του Live Aid το 1985, πριν ακόμη γίνει επίσημα μέλος.

Η συνεργασία του με τον Mark Knopfler εξελίχθηκε σε μια βαθιά μουσική σχέση που κρατά μέχρι σήμερα. Είναι βασικός drummer και backing vocalist στη solo μπάντα του Knopfler, ενώ με τις ευλογίες του συμμετέχει και στους Dire Straits Legacy.

Ανάμεσα στο Λονδίνο και τη Σενεγάλη, μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στη δυτική rock και την αφρικανική παράδοση. Έχει ηχογραφήσει με Pink Floyd, Paul McCartney, Depeche Mode, Elton John και αμέτρητους άλλους.

Ο Danny Cummings είναι ο ρυθμός που αναπνέει — τεχνικά άρτιος, μα πάνω απ' όλα παθιασμένος.

NIGEL HOPKINS

Νέα προσθήκη στο σχήμα, ο Nigel Hopkins είναι ένας από τους πιο περιζήτητους keyboardists της Βρετανίας. Έχει περιοδεύσει με καλλιτέχνες όπως οι Chris De Burgh, Bonnie Tyler και Deep Purple.

Ξεχωριστή στιγμή της πορείας του ήταν η συμμετοχή του στο αφιέρωμα για τον Jon Lord στο Royal Albert Hall το 2014 — μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση. Η τεχνική και η ευαισθησία του τον καθιστούν βασικό πυλώνα του ήχου των Dire Straits Legacy.

STEVE WALTERS

Ο Steve Walters, βιρτουόζος του πεντάχορδου μπάσου, συμμετέχει ως special guest στην περιοδεία. Μαθητής του Jaco Pastorius, ξεκίνησε με τους James Taylor Quartet και έγινε ο μπασίστας του George Michael σε όλη τη solo πορεία του.

Έχει συνεργαστεί με Amy Winehouse, Rod Stewart, Chaka Khan, Mariah Carey και πολλούς ακόμη, χαρίζοντας σε κάθε project groove, βάθος και κομψότητα.

CRISTIANO MICALIZZI

Ο βραβευμένος με Grammy drummer Cristiano Micalizzi συμπληρώνει το touring line-up. Με πάνω από 200 ηχογραφήσεις και μακρόχρονη συνεργασία με τον Eros Ramazzotti, φέρνει δυναμισμό, ακρίβεια και ευαισθησία στον ρυθμό.

Η παρουσία του εγγυάται ότι η καρδιά των τραγουδιών των Dire Straits χτυπά σταθερά, δυνατά και αδιάκοπα.

MARCO CAVIGLIA

Ο Marco Caviglia είναι ο άνθρωπος που κρατά ζωντανό το πνεύμα του Mark Knopfler στη σκηνή. Θεωρείται παγκοσμίως η κορυφαία αυθεντία στο μοναδικό κιθαριστικό του ύφος.

Η σχέση τους ξεκίνησε τη δεκαετία του '90 και εξελίχθηκε σε βαθύ αμοιβαίο σεβασμό. Με τις ευλογίες του ίδιου του Knopfler, ο Caviglia δίνει ζωή σε κάθε νότα, κάθε φράση, κάθε σιωπή.

Δεν μιμείται. Αφηγείται. Και αυτό κάνει τη μουσική να ανασαίνει ξανά.

