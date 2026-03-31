To «Billion club» στο Release Athens

Το θέλουμε ή όχι, η επιτυχία εδώ και χρόνια, αποτιμάται -και- από τον αριθμό των streams.

Με δεκάδες πλατφόρμες ακρόασης μουσικής, το Spotify κατέχει τα πρωτεία στον τρόπο που ακούμε ή ανακαλύπτουμε μουσική, με όλα τα συν και πλην σε αυτό.

Εκεί υπάρχει ένα «κλειστό» club που ονομάζεται «Billion club».

Τα τραγούδια δηλαδή που έχουν ξεπεράσει το «ορόσημο» του ενός δισεκατομμυρίου streams.

Επιλέξαμε τα 8 που θα ακούσουμε το καλοκαίρι στο πλαίσιο του Release Athens 2026, και για πολλούς μερικά είναι έκπληξη!

Η κορυφή ανήκει -με άνεση- στο πιο… feelgood τραγούδι των τελευταίων δεκαετιών. Το “Feel Good Inc.” των Gorillaz είναι το μοναδικό που πέρασε τα 2 δις (!) και είναι προφανώς ένας από τους λόγους του sold-out της εμφάνισής τους στις 25 Iουνίου.

Οι Gorillaz έχουν και δεύτερη παρουσία με το “Clint Eastwood”.

Το ροκ αναλαμβάνει… δράση στη συνέχεια, καθώς οι Offspring και οι Three Days Grace (η έκπληξη για πολλούς) εμφανίζονται με διπλή παρουσία, ενώ παρών δίνουν και οι Limp Bizkit με το καταιγιστικό “Break Stuff”.

H ρομαντική στιγμή της λίστας ανήκει στον Chris Isaak με το διαχρονικό mega hit “Wicked Game” που θα τραγουδήσουν οι πάντες στο θέατρο Λυκαβηττού στις 13 Ιουνίου!

H λίστα