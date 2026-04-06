Η απίθανη ιστορία πίσω από τον «Μικρό Πρίγκιπα»: Πώς ο Saint-Exupéry έγραψε το κλασικό αριστούργημα

Οκτώ δεκαετίες μετά την πρώτη του έκδοση, το έργο «Ο μικρός πρίγκιπας» παραμένει ένα από τα πέντε πιο διαβασμένα βιβλία στον κόσμο.

Η ιστορία δημιουργήθηκε από τον Antoine de Saint-Exupéry κατά τη διάρκεια της εξορίας του στη Νέα Υόρκη κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και αποτέλεσε την προσπάθειά του να βρει προσωπική παρηγοριά, απομακρυνόμενος από τον πόλεμο και τις περιόδους κατάθλιψης που τον ταλάνιζαν.

Η βαθιά μελαγχολία που τον κυρίευσε εκείνα τα χρόνια —σημαδεμένα από πολιτικές αναταράξεις, προσωπικές κρίσεις και τη διάσταση από τη σύζυγό του, Consuelo Suncín, που είχε εγκλωβιστεί στην Ευρώπη λόγω του πολέμου— αποτέλεσε το συναισθηματικό και υπαρξιακό υπόβαθρο μέσα στο οποίο γεννήθηκε το μυθιστόρημα.

Ο θάνατος που ενίσχυσε τον μύθο

Ο θάνατος του συγγραφέα, που συνέβη κατά την απογείωσή του για μια αποστολή των Συμμάχων στις 31 Ιουλίου 1944 στη νότια Γαλλία, ενίσχυσε τη μυθική αύρα του έργου του. Η εξαφάνισή του επιβεβαιώθηκε επισήμως μόνο το 2000, όταν η γαλλική κυβέρνηση αναγνώρισε θραύσματα αεροσκάφους που βρέθηκαν στη Μεσόγειο και ένα βραχιόλι με τη χαραγμένη λέξη «Consuelo».

Το πρωτότυπο χειρόγραφο του Ο μικρός πρίγκιπας, αποτελούμενο από 125 πληκτρολογημένες σελίδες και πολλά προσχέδια, είχε παραδοθεί πριν από την αναχώρησή του στη Sylvia Hamilton, με την οποία είχε προσωπική σχέση κατά την εξορία, και αργότερα πουλήθηκε στη Morgan Library & Museum της Νέας Υόρκης, όπου παραμένει σε έκθεση.

Η ζωή στην εξορία και η δημιουργία

Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής της Γαλλίας, ο Saint-Exupéry ζούσε σε ένα διαμέρισμα με θέα στο Central Park. Παρά την επιτυχία του ως συγγραφέα των βιβλίων Άνεμος, άμμος και αστέρια και Πτήση στην Αράς —έργα που πούλησαν εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα στις ΗΠΑ και φιλοξενήθηκαν σε διεθνείς εφημερίδες— περνούσε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής του. Οι συγκρούσεις ανάμεσα στους εξόριστους Γάλλους, οι κατηγορίες περί «προδότη» λόγω της δυσπιστίας του απέναντι στον Charles de Gaulle, και η εξασθένιση της υγείας του, μετά από προηγούμενα αεροπορικά ατυχήματα, επιδείνωσαν την κατάθλιψη και τη μοναξιά του.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόταση της Elizabeth Reynal, συζύγου ενός από τους Αμερικανούς εκδότες του και περιστασιακής μεταφράστριας, τον ώθησε να στραφεί στη δημιουργία ενός παιδικού βιβλίου. Σύμφωνα με την ίδια και όπως αναφέρθηκε σε δημοσίευμα της New York Times στις 31 Μαΐου 1993, παρατήρησε ότι ο Saint-Exupéry σχεδίαζε συχνά ένα ξανθό αγόρι με μακρύ κασκόλ σε χαρτάκια και χαρτοπετσέτες. Την ίδια νύχτα, έπειτα από επιμονή της να αφήσει για λίγο πίσω τον πόλεμο, ξεκίνησε την πρώτη πρόταση: «Όταν ήμουν έξι χρονών, κάποτε είδα μια υπέροχη εικόνα σε ένα βιβλίο για το Παρθένο Δάσος…»

Η ολοκλήρωση του έργου

Μέσα σε μόλις τρεις μήνες, ο Saint-Exupéry ολοκλήρωσε την κεντρική αφήγηση του πιλότου που συντρίβεται στην έρημο και συναντά έναν μικρό πρίγκιπα από άλλο πλανήτη. Παρά την έλλειψη επίσημης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, εικονογράφησε την πρώτη έκδοση με υδατοχρώματα, επιλέγοντας σαράντα πρωτότυπες εικόνες.

Ο Denis de Rougemont, που παρακολούθησε τη διαδικασία στους ουρανοξύστες του Μανχάταν, τον περιέγραψε ως «έναν φαλακρό γίγαντα με στρογγυλά μάτια εξωτικού πτηνού… συγκεντρωμένο να εφαρμόζει μικρές, παιδικές πινελιές».

Η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε το 1943 με αρχικό τιράζ 30.000 αντιτύπων, αριθμός που αποδείχθηκε προσεκτικός, καθώς το κοινό ανέμενε περισσότερες «εναέριες περιπέτειες» από τον διάσημο πιλότο και συγγραφέα.

Αφιέρωση και μεταγενέστερη πορεία

Πριν αναχωρήσει για την Αλγερία για να ξαναενταχθεί στη Συμμαχική Σμηναρχία 2/33 —παρά την ηλικία και τους τραυματισμούς που θεωρητικά τον καθιστούσαν ακατάλληλο για πτήση— ο Saint-Exupéry ολοκλήρωσε τον πρόλογο του Μικρού πρίγκιπα.

Αφιέρωσε το έργο στον φίλο του, Léon Werth, εξηγώντας: «Αυτός ο ενήλικας είναι ο καλύτερός μου φίλος… ζει στη Γαλλία, όπου πεινάει και κρυώνει. Έχει πραγματική ανάγκη για παρηγοριά… Διορθώνω λοιπόν την αφιέρωση: Στον Léon Werth, όταν ήταν μικρό αγόρι».

Κατά την τελευταία χρονιά της ζωής του, αγωνίστηκε να επαναλάβει πτήσεις με αποστολές, επιτυγχάνοντας, χάρη στο κύρος του και απευθυνόμενος ακόμη και στον Dwight Eisenhower, να πιλοτάρει ξανά το P3 Lightning, με το οποίο απογειώθηκε για τελευταία φορά από τη βάση των Συμμάχων στην Κορσική.

Την ίδια στιγμή, το Μικρός πρίγκιπας είχε ένα μέτριο ξεκίνημα στις πωλήσεις, ενώ παράλληλα ο συγγραφέας εργαζόταν εντατικά και εμμονικά σε ένα άλλο έργο: τη δοκιμή Η Ακρόπολη, που εκδόθηκε μεταθανάτια.

Η πρώτη γαλλική έκδοση εμφανίστηκε το 1947 και η ισπανική το 1951. Από τότε, το μυθιστόρημα έχει μεταφραστεί σε περίπου 200 γλώσσες και διαλέκτους, συμπεριλαμβανομένης της Braille, και έχει εμπνεύσει θεατρικές, κινηματογραφικές, τηλεοπτικές, χορευτικές και όπερα προσαρμογές. Οι συνολικές πωλήσεις ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια αντίτυπα, με τουλάχιστον ένα εκατομμύριο αντίτυπα να πωλούνται κάθε χρόνο.