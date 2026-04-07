Ο Sébastien Tellier έρχεται στο Release Athens x SNF Nostos 2026

Tο Release Athens x SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποδέχεται τον Sébastien Tellier, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιοσυγκρασιακές φιγούρες της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής, ο διαχρονικός δανδής της γαλλικής pop έρχεται στην Ελλάδα για να πλαισιώσει τον Jean-Michel Jarre, σε μια σπουδαία μουσική βραδιά που υπόσχεται ένα καθηλωτικό, οπτικοακουστικό ταξίδι στο σύμπαν της ηλεκτρονικής μουσικής.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεργάζεται με το Release Athens, με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Με τη συνεισφορά του ΙΣΝ, οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40-50% χαμηλότερα απ’ ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις.

Ο Sébastien Tellier είναι μία από τις πιο ξεχωριστές φιγούρες της σύγχρονης γαλλικής σκηνής και βασικός εκπρόσωπος του French Touch. Πολυοργανίστας και δημιουργός με έντονη αισθητική ταυτότητα, έχει διαμορφώσει έναν ιδιαίτερο μουσικό κόσμο που κινείται ελεύθερα ανάμεσα στην pop, τη folk και την electronica, συνδυάζοντας ρομαντισμό, ειρωνεία και κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Καθιερώθηκε στις αρχές των 2000s με κυκλοφορίες όπως το Politics (2004), ενώ το εμβληματικό “La Ritournelle” τού χάρισε παγκόσμια αναγνώριση και, είκοσι χρόνια αργότερα, μια από τις πιο αξέχαστες εμφανίσεις του στην τελετή έναρξης των πρόσφατων Παραολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Μέσα από τη δισκογραφία του, που εκτείνεται σε επτά studio άλμπουμ, έχει χτίσει ένα πολυσχιδές καλλιτεχνικό σύμπαν, συγκεντρώνοντας έναν πλούσιο κατάλογο από ξεχωριστά κομμάτια όπως τα “Universe”, “L'amour et la violence”, “Divine”, “Roche”, “Cochon Ville”, “Fingers of Steel”, “A Ballet”, μεταξύ πολλών άλλων.

Παράλληλα με τη μουσική του πορεία, έχει συνθέσει για τον κινηματογράφο, έχει σκηνοθετήσει και συνεργαστεί με δημιουργούς πέρα από τα όρια της μουσικής, ενώ η χαρακτηριστική του περσόνα τον έχει καταστήσει σημείο αναφοράς και στον χώρο της μόδας.

Το 2026 σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο με την κυκλοφορία του Kiss The Beast, όπου συνεργάζεται με σημαντικούς καλλιτέχνες και παραγωγούς όπως οι Nile Rodgers, SebastiAn και Kid Cudi, επανεξετάζοντας ολόκληρο το ηχητικό φάσμα της καριέρας του και οδηγώντας το σε νέες, απρόβλεπτες κατευθύνσεις.

Η τιμή των εισιτηρίων ανέρχεται στα 50 ευρώ, διασφαλίζοντας πρόσβαση για τις συναυλίες του Sébastien Tellier και του Jean-Michel Jarre.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online: releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες και δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, θα χρειαστεί να επιδείξετε την κάρτα σας κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στα releaseathens.gr & snfnostos.org

*Τα έσοδα των εισιτηρίων αποδίδονται αποκλειστικά στο Release Athens. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Tο ΙΣΝ δεν δέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες ή άλλου είδους οργανισμούς.