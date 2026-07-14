The Chios Festival 2026: Προσωπικότητες διεθνούς κύρους και καλλιτέχνες στη φετινή μεγάλη διοργάνωση

Όταν η επιστήμη συναντά την τέχνη – Η μεγάλη γιορτή πολιτισμού της Χίου επιστρέφει

Newsbomb

The Chios Festival 2026: Προσωπικότητες διεθνούς κύρους και καλλιτέχνες στη φετινή μεγάλη διοργάνωση
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών δημιουργικής πορείας του The Chios Festival 2026 η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο με εμβληματικές εορταστικές δράσεις στις οποίες θα παραστούν ως εκλεκτοί προσκεκλημένοι ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β’, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, καθώς και ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών καθηγητής Νικηφόρος Διαμαντούρος.

Το κύρος του επετειακού Φεστιβάλ Χίου επισφραγίζεται από την παρουσία διαπρεπών ακαδημαϊκών που διακρίνονται σε κορυφαία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Η συμμετοχή τους, σε συνδυασμό με τον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών επιβεβαιώνουν τη διεθνή δυναμική του θεσμού.

chios-festival.jpg

Οι βραδιές στο Castelli συγκεντρώνουν προσωπικότητες υψηλού κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διαμορφώνοντας ένα πολυφωνικό πρόγραμμα λόγου, τέχνης και πνευματικού διαλόγου με τη συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων της επιστήμης και της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως ο κ. Olle Kämpe, Καθηγητής Ενδοκρινολογίας στο Karolinska Institutet και Πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής - 2025, ο κ. Σταμάτης Κριμιζής, Ακαδημαϊκός, Επόπτης Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος, η κ. Μαρία Ευθυμίου, ομ. Καθηγήτρια Ιστορίας, ΕΚΠΑ, η κ. Αλεξάνδρα Τουρούτογλου, Αν. Καθηγήτρια Νευρολογίας, Harvard Medical School, ο κ. Αθανάσιος Σ. Φωκάς, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Μη Γραμμικών Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, ο κ. Γεώργιος Χρούσος, Ακαδημαϊκός - Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, ο κ. Στυλιανός Αντωναράκης, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής Γενετικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, ο κ. Δημήτριος Γιατρομανωλάκης, Καθηγητής στο Johns Hopkins University, ο κ. Peter Sarris, Καθηγητής Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας και Βυζαντινών Σπουδών στο University of Cambridge, η κ. Καλλιόπη Λημναίου-Παπακώστα, Αρχαιολόγος, Διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας Αλεξανδρινού Πολιτισμού (H.I.R.A.C.), ο Καθηγητής Νίκος Σταμπολίδης, Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης, π. Υπουργός Οικονομικών, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας και βουλευτής και ο κ. Παύλος Γερουλάνος, Πρώην Υπουργός Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού.

Στις βραδιές Πολιτισμού η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα απονείμει τιμή στον κ. Δημήτρη Μελισσανίδη, Πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Αθηνών, στον κ. Σίμο Παληό, Πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (BRFAA) και στην κ. Αλεξάνδρα Προκοπίου Μαμαλίγκα.

Από τη συναυλία του Akylas και το μουσικοθεατρικό αναλόγιο «Ελένη» στη Βολισσό, την έκθεση του διακεκριμένου ζωγράφου Σωτήρη Σόρογκα στο Χαμιδιέ Τζαμί, έως τη συμμετοχή της κ. Μιμής Ντενίση με την προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» και την παράσταση της κ. Κατερίνας Διδασκάλου με τον «Μονόλογο της Κλυταιμνήστρας» στον Ανάβατο, το “THE CHIOS FESTIVAL” συνθέτει ένα μωσαϊκό εμπειριών που ενώνει τη μνήμη με την τέχνη.

Παρουσιαστές του Φεστιβάλ θα είναι ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς, η δημοσιογράφος Ανδριάνα Παρασκευοπούλου, ο Γιώργος Αλεξανδράτος, η Κατερίνα Γκαγκάκη και η Καλλιρρόη Μυριαγκού.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του The Chios Festival 2026 παρατίθεται στον σύνδεσμο: Πρόγραμμα The Chios Festival 2026.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:04ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Μπαχτσελί σε Μητσοτάκη: Ακατάλληλες οι δηλώσεις του - Γνωρίζουμε τη δύναμη των πυράυλων μας

14:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Το άγαλμα του… Μπράνσον» – Το τατουάζ που αποθεώνει τον άνθρωπο που έφερε το πρωτάθλημα στη Νέα Υόρκη

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Αθερίδης για τα εύσημα στον Χρυσοχοΐδη για τη Marfin και τα «πυρά» που δέχθηκε: «Το cancel δεν με αφορά»

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την εξαφάνιση 20 τόνων...Έμενταλ: Χάθηκαν μυστηριωδώς ανάμεσα σε Βαυαρία και Γαλλία - Η αξία τους ξεπερνά τις 80.000 ευρώ

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Πακιστάν: Κατέρρευσε οροφή κτηρίου λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων - 11 νεκροί, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά

13:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ζέστη αλλά και αστάθεια τις επόμενες μέρες, έρχονται 38άρια - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

13:31ANNOUNCEMENTS

Παγκόσμια προσφορά* με τον νικητή του Παγκοσμίου σε απόδοση 150!

13:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι 8 στους 10 αλλάζουν δουλειά για καλύτερο μισθό – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για την αγορά εργασίας

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Το Modus Operandi των υπόπτων για τον φονικό εμπρησμό της Marfin: Οι ρόλοι των δύο συλληφθέντων

13:21LIFESTYLE

«Έλαμψε» η Τζένιφερ Λόπεζ στην επίδειξη μόδας της Dolce & Gabbana στην Σικελία - Δείτε φωτογραφίες

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς – «Η κοπέλα έμοιαζε να κοιμάται»: Μαρτυρία για τους δύο νεκρούς νεαρούς μέσα σε αυτοκίνητο

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή Βασιλικά του δήμου Θέρμης - Ήχησε το 112

12:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

The Chios Festival 2026: Προσωπικότητες διεθνούς κύρους και καλλιτέχνες στη φετινή μεγάλη διοργάνωση

12:45LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιο δελτίο ειδήσεων τερματίζει πρώτο;

12:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο επικεφαλής γιατρός της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης είναι... γυναικολόγος

12:42ANNOUNCEMENTS

AKTOR: Συνεργασία με την ONYX για τουριστική επένδυση 400 εκατ. ευρώ στη Σάνη Χαλκιδικής

12:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Επιστρέφει στην ΚΟ ο Παύλος Πολάκης - Πώς θα γίνει η διαδικασία

12:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Για πρώτη φορά χρησιμοποίησαν θαλάσσια drones σε επίθεση κατά του Ιράν - Ποιος είναι ο Ελληνοαμερικανός πρώην κομάντο που επενδύει στη νέα τεχνολογία

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς-νεκρό ζευγάρι: Είχαν αναμμένη μηχανή για να δουλεύει το aircondition μέσα σε κλειστό γκαράζ και πέθαναν από τις αναθυμιάσεις

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στα Πατήσια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:31ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς-νεκρό ζευγάρι: Είχαν αναμμένη μηχανή για να δουλεύει το aircondition μέσα σε κλειστό γκαράζ και πέθαναν από τις αναθυμιάσεις

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πρόγνωση με βάση 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς – «Η κοπέλα έμοιαζε να κοιμάται»: Μαρτυρία για τους δύο νεκρούς νεαρούς μέσα σε αυτοκίνητο

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μάχη» των μετεωρολογικών μοντέλων για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου – Τι προβλέπουν το αμερικανικό GFS και το ευρωπαϊκό ECMWF

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Λάτα Ευβοίας: 7 αεροσκάφη και 60 πυροσβέστες στο σημείο - Μήνυμα 112

10:25ΕΛΛΑΔΑ

«Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03»: Ανάρτηση ασθενούς για τα Επείγοντα στο «Γεννηματάς» και η αντίδραση Άδωνι

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα ΔΕΘ: Αυξήσεις - έκπληξη στις συντάξεις - Τι θα πάρουν μικρομεσαίοι, επαγγελματίες, νοικοκυριά - Ο χρόνος των εκλογών

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή Βασιλικά του δήμου Θέρμης - Ήχησε το 112

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Ανάρτηση υπέρ των αστυνομικών και από τον πρώην δήμαρχο της πόλης: «Αν μπουν σπίτι σας με πιστόλια πάρτε παπά, όχι την ΕΛΑΣ»

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ σπιτιού

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλακόπουλος - ΕΟΔΥ για σαλμονέλα στη Λαμία: «Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο για 2-3 ημέρες»

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δεκάδες χτυπήματα έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον πολύωρο ξυλοδαρμό 17χρονης από τον 23χρονο σύντροφό της

12:45LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιο δελτίο ειδήσεων τερματίζει πρώτο;

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Το Modus Operandi των υπόπτων για τον φονικό εμπρησμό της Marfin: Οι ρόλοι των δύο συλληφθέντων

12:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ζευγάρι τσακώθηκε σε ζωντανή μετάδοση στις κερκίδες κατά την διάρκεια αγώνα - «Πάρτε διαζύγιο»

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που εξετάζονται για τα κρούσματα σαλμονέλας

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Δεν έχει απομακρυνθεί ακόμη από το αεροδρόμιο Ζακύνθου το F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Τι «πονοκεφαλιάζει» την Πολεμική Αεροπορία

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Παραδοχή του ενός αστυνομικού ότι πυροβόλησε προς τον τοίχο - Δεν συνάδει με τραύμα από εξοστρακισμό η βολίδα στο κεφάλι του 20χρονου, λέει ο ιατροδικαστής

13:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ζέστη αλλά και αστάθεια τις επόμενες μέρες, έρχονται 38άρια - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

11:40ΕΛΛΑΔΑ

«Κάνε μου μήνυση, θα περάσουμε καλά» – Καταγγελία οδηγού ταξί για λεωφορείο που τον εμβόλισε στη Βασιλίσσης Σοφίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ