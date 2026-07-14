The Chios Festival 2026: Προσωπικότητες διεθνούς κύρους και καλλιτέχνες στη φετινή μεγάλη διοργάνωση

Με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών δημιουργικής πορείας του The Chios Festival 2026 η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο με εμβληματικές εορταστικές δράσεις στις οποίες θα παραστούν ως εκλεκτοί προσκεκλημένοι ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β’, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, καθώς και ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών καθηγητής Νικηφόρος Διαμαντούρος.

Το κύρος του επετειακού Φεστιβάλ Χίου επισφραγίζεται από την παρουσία διαπρεπών ακαδημαϊκών που διακρίνονται σε κορυφαία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Η συμμετοχή τους, σε συνδυασμό με τον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών επιβεβαιώνουν τη διεθνή δυναμική του θεσμού.

Οι βραδιές στο Castelli συγκεντρώνουν προσωπικότητες υψηλού κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διαμορφώνοντας ένα πολυφωνικό πρόγραμμα λόγου, τέχνης και πνευματικού διαλόγου με τη συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων της επιστήμης και της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως ο κ. Olle Kämpe, Καθηγητής Ενδοκρινολογίας στο Karolinska Institutet και Πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής - 2025, ο κ. Σταμάτης Κριμιζής, Ακαδημαϊκός, Επόπτης Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος, η κ. Μαρία Ευθυμίου, ομ. Καθηγήτρια Ιστορίας, ΕΚΠΑ, η κ. Αλεξάνδρα Τουρούτογλου, Αν. Καθηγήτρια Νευρολογίας, Harvard Medical School, ο κ. Αθανάσιος Σ. Φωκάς, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Μη Γραμμικών Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, ο κ. Γεώργιος Χρούσος, Ακαδημαϊκός - Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, ο κ. Στυλιανός Αντωναράκης, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής Γενετικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, ο κ. Δημήτριος Γιατρομανωλάκης, Καθηγητής στο Johns Hopkins University, ο κ. Peter Sarris, Καθηγητής Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας και Βυζαντινών Σπουδών στο University of Cambridge, η κ. Καλλιόπη Λημναίου-Παπακώστα, Αρχαιολόγος, Διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας Αλεξανδρινού Πολιτισμού (H.I.R.A.C.), ο Καθηγητής Νίκος Σταμπολίδης, Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης, π. Υπουργός Οικονομικών, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας και βουλευτής και ο κ. Παύλος Γερουλάνος, Πρώην Υπουργός Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού.

Στις βραδιές Πολιτισμού η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα απονείμει τιμή στον κ. Δημήτρη Μελισσανίδη, Πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Αθηνών, στον κ. Σίμο Παληό, Πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (BRFAA) και στην κ. Αλεξάνδρα Προκοπίου Μαμαλίγκα.

Από τη συναυλία του Akylas και το μουσικοθεατρικό αναλόγιο «Ελένη» στη Βολισσό, την έκθεση του διακεκριμένου ζωγράφου Σωτήρη Σόρογκα στο Χαμιδιέ Τζαμί, έως τη συμμετοχή της κ. Μιμής Ντενίση με την προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» και την παράσταση της κ. Κατερίνας Διδασκάλου με τον «Μονόλογο της Κλυταιμνήστρας» στον Ανάβατο, το “THE CHIOS FESTIVAL” συνθέτει ένα μωσαϊκό εμπειριών που ενώνει τη μνήμη με την τέχνη.

Παρουσιαστές του Φεστιβάλ θα είναι ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς, η δημοσιογράφος Ανδριάνα Παρασκευοπούλου, ο Γιώργος Αλεξανδράτος, η Κατερίνα Γκαγκάκη και η Καλλιρρόη Μυριαγκού.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του The Chios Festival 2026 παρατίθεται στον σύνδεσμο: Πρόγραμμα The Chios Festival 2026.