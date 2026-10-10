Σαββατοκύριακο στην Αθήνα με θέατρο, τεχνητή νοημοσύνη, σινεμά και art prints

Από θεατρικές παραστάσεις και νέες ταινίες μέχρι μια αγορά γεμάτη τέχνη

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σαββατοκύριακο στην Αθήνα με θέατρο, τεχνητή νοημοσύνη, σινεμά και art prints
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
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  • Η θεατρική παράσταση «Τζόνι Μπλε» επιστρέφει στο θέατρο Άνεσις για δεύτερη χρονιά μετά από 150 sold out παραστάσεις.
  • Το έργο «McNeal» παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ, με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και τη συγγραφή.
  • Η ταινία «Αναγέννηση» του Μπι Γκαν τιμά τη δύναμη του κινηματογράφου και τη δυνατότητα των εικόνων να διαμορφώνουν κοινές εμπειρίες.
  • Η ταινία «The Social Reckoning» εξετάζει τις ηθικές και οικονομικές ευθύνες του Facebook δεκαέξι χρόνια μετά το «The Social Network».
  • Το PRINTED ATHENS ART WEEKEND φιλοξενεί πάνω από 60 καλλιτέχνες στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με εκθέσεις και εκδηλώσεις σχετικές με τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία.
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Από θεατρικές παραστάσεις που επιστρέφουν στη σκηνή μέχρι νέες κινηματογραφικές αφίξεις και ένα διήμερο αφιερωμένο στις εικαστικές τέχνες, η Αθήνα υποδέχεται το Σαββατοκύριακο με επιλογές για κάθε διάθεση.

Προτάσεις Θεάτρου

«Τζόνι Μπλε»

Το «Τζόνι Μπλε» του Γιωργή Τσουρή επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άνεσις, μετά από 150 συνεχόμενα sold out. Με πρωταγωνιστές τον Ιωσήφ Ιωσηφίδη, τον Μάνο Καζαμία, τη Βάλια Παπακωνσταντίνου, τον Στρατή Χατζησταματίου και τον ίδιο τον δημιουργό, η παράσταση αφηγείται την ιστορία τριών φίλων, μιας βραδιάς με ουίσκι και ενός μυστικού που θα αλλάξει τα πάντα.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα υπόγειο στη Νέα Ιωνία, ένας πατέρας ξανασμίγει με τους δύο στενούς φίλους του σε μια βραδιά που μοιάζει αρχικά με γιορτή συμφιλίωσης. Τα ουίσκι, οι καβγάδες, τα «ανδρικά» αστεία και τα λαϊκά τραγούδια δημιουργούν το σκηνικό μιας γνώριμης αντροπαρέας, μέχρι που απρόσμενες αφίξεις και μυστικά από το παρελθόν μετατρέπουν τη συνάντηση σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι θάρρους και αλήθειας.

Πού: Θέατρο Άνεσις

«McNeal»: Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αντιμέτωπος με την τεχνητή νοημοσύνη

Το θεατρικό έργο «McNeal» του βραβευμένου με Pulitzer Ayad Akhtar παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ, με πρωταγωνιστή τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη και σκηνοθέτη τον Χρήστο Σουγάρη.

Κεντρικός ήρωας είναι ο Jacob McNeal, ένας διάσημος και αμφιλεγόμενος συγγραφέας που βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του, διεκδικώντας το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Την ίδια στιγμή, οι σχέσεις του με τον γιο του, το παρελθόν του και η δημιουργική του διαδικασία δοκιμάζονται, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τους όρους της συγγραφής και θέτει υπό αμφισβήτηση την έννοια της πρωτοτυπίας.

Η παράσταση αξιοποιεί ψηφιακές προβολές, ειδικά εφέ και τεχνολογία deepfake, δημιουργώντας ένα σκηνικό περιβάλλον στο οποίο η πραγματικότητα και η ψηφιακή αναπαράσταση συγχέονται. Τη μουσική υπογράφει ο Φώτης Σιώτας, ενώ στον θίασο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Γιώτα Φέστα, η Τζωρτζίνα Παλαιοθόδωρου, η Μαρίζα Τσάρη, ο Δημήτρης Σέρφας, η Αλίκη Ανδρειωμένου και η Μαρίτα Γαγάνη.

Πού: Θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ

Προτάσεις Σινεμά

«Αναγέννηση»: Ένας φόρος τιμής στη δύναμη του κινηματογράφου

Η νέα ταινία του Κινέζου σκηνοθέτη Μπι Γκαν, γνωστού από το «Μεγάλο Ταξίδι της Νύχτας μέσα στη Μέρα», έρχεται ως μια φιλόδοξη κινηματογραφική δημιουργία και ένας φόρος τιμής στην ίδια την τέχνη του σινεμά.

Με μια μονομανή, μεγαλειώδη προσέγγιση, η ταινία εξερευνά τη δύναμη των κινηματογραφικών εικόνων και τη δυνατότητά τους να ενεργοποιούν τη φαντασία, να δημιουργούν όνειρα και να διαμορφώνουν μια κοινή εμπειρία για τους θεατές.

«The Social Reckoning»: Επιστροφή στον κόσμο του Facebook

Δεκαέξι χρόνια μετά το «The Social Network», ο Άαρον Σόρκιν επιστρέφει στον κόσμο του Facebook με το «The Social Reckoning», μια ταινία που στρέφεται στις οικονομικές και ηθικές ευθύνες της πλατφόρμας.

Το νέο φιλμ επαναφέρει στο προσκήνιο τη σχέση της τεχνολογίας με την εξουσία, την κοινωνία και την αλήθεια, επιχειρώντας να εξετάσει τις συνέπειες ενός ψηφιακού κόσμου που επηρεάζει όλο και περισσότερο την καθημερινότητα. Η σύγκριση με την ταινία του Ντέιβιντ Φίντσερ είναι αναπόφευκτη, καθώς το «The Social Network» είχε καταγράψει με οξυδέρκεια τη δημιουργία του Facebook και τις συγκρούσεις γύρω από αυτό.

Εικαστικά

Printed Athens Art Weekend - Περισσότεροι από 60 δημιουργοί στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Το PRINTED ATHENS ART WEEKEND επιστρέφει για τέταρτη φορά και, για πρώτη φορά, πραγματοποιείται το φθινόπωρο, μετατρέποντας τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης σε σημείο συνάντησης της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας.

https://www.instagram.com/p/DeMbluhDCEP/

Για δύο ημέρες, περισσότεροι από 60 καλλιτέχνες και δημιουργοί από την Ελλάδα παρουσιάζουν έργα που κινούνται ανάμεσα στο design, την εικονογράφηση, τη μεταξοτυπία, το streetwear και την ανεξάρτητη εκδοτική σκηνή. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει χειροποίητες εκτυπώσεις, χαρακτικά, αφίσες, art prints, συλλεκτικά αντικείμενα και σύγχρονες τυπογραφικές εφαρμογές, αλλά και να γνωρίσει από κοντά τους δημιουργούς και τη δουλειά τους.

Πού: Δημοτική Αγορά Κυψέλης, στο Αίθριο

Πότε: Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 14:00–22:00, και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 11:00–22:00

Είσοδος: Ελεύθερη

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