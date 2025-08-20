Παναθηναϊκός AKTOR για Παύλο Γιαννακόπουλο: «Σημάδεψε όσο κανείς άλλος τον ελληνικό αθλητισμό»

Στις 20 Αυγούστου του 1929 γεννήθηκε ο Παύλος Γιαννακόπουλος και ουδείς μπορούσε να φανταστεί πως ο άνθρωπος αυτός θα έδινε τα πάντα προκειμένου να κάνει τον Παναθηναϊκό την μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Μια ομάδα που θα γίνεται θέμα συζήτησης και θαυμασμού στα πέρατα του κόσμου.

Η σημερινή ημερομηνία είναι ιστορική για την οικογένεια του Παναθηναϊκού και η διοίκηση της ομάδας μπάσκετ δε θα μπορούσε να ξεχάσει τον κορυφαίο παράγοντα της ιστορίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η 20ή Αυγούστου είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τον Παναθηναϊκό μας, καθώς σαν σήμερα, το 1929, γεννήθηκε ο εμβληματικός ηγέτης του Συλλόγου, ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο άνθρωπος που σημάδεψε όσο κανείς άλλος τον ελληνικό αθλητισμό και θα ζει για πάντα στις καρδιές μας...».

Διαβάστε επίσης