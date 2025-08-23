«Προσπαθεί να διαλύσει όποιον βρίσκει μπροστά του»: Οι «σταρ» του Eurobasket 2025 αποθεώνουν Αντετοκούνμπο!

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι «σταρ» του Eurobasket 2025 αποθεώνουν τον «Greek Freak»

Η FIBA παρουσίασε ένα αφιέρωμα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με λόγια από τους «σταρ» του Eurobasket 2025.

O «Greek Freak» είναι από τους παίκτες που θα τραβήξουν όλα τα βλέμματα πάνω του φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Η FIBA ετοίμασε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με λόγια από «σταρ» που θα βρεθούν στο Eurobasket 2025. Από τους Σλούκα και Ντόρσεϊ, μέχρι τους Μπογκντάνοβιτς και Ερνανγκόμεθ.

Αναλυτικά όσα είπαν:

Κώστας Σλούκας: «Έχει ήδη κατακτήσει πολλά στην καριέρα του, αλλά παρόλα αυτά είναι ο πρώτος που μπαίνει στα αποδυτήρια και ο τελευταίος που φεύγει από το γήπεδο».

Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Το είδα πριν τρία χρόνια (στο EuroBasket 2022). Κάνει τη δουλειά που κάνουν οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου. Κάθε μικρή λεπτομέρεια που μπορείς να φανταστείς για να γίνει καλύτερος, την κάνει. Ο επαγγελματισμός του… Όλοι τον παρακολουθούν, ακόμα και η ομάδα μας. Και το ξέρει. Είναι ένας σπουδαίος ηγέτης. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, μου αρέσει να παίζω μαζί του. Τραβάει πάνω του όλη την ομάδα. Πέντε παίκτες τον ακολουθούν σε όλο το παιχνίδι. Εμείς είμαστε σχεδόν ελεύθεροι. Κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη όταν παίζουμε μαζί του στο παρκέ».

Σάντι Αλδάμα: «Πάντα μιλάει για το πόσο σκληρά παίζει κάθε ημέρα. Και όταν βλέπεις έναν παίκτη επιπέδου MVP να παίζει τόσο σκληρά κάθε ημέρα και να έχει την περηφάνια να αγωνίζεται για τη χώρα του κάθε καλοκαίρι, μπορείς να καταλάβεις ότι είναι διαφορετικό όταν παίζει για την πατρίδα του».

Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς: «Νιώθω ότι όταν παίζεις εναντίον του, είναι απίστευτα αθλητικός και δεν μπορείς να κάνεις λάθη απέναντί του, γιατί σε τιμωρεί συνεχώς. Η ικανότητά του να παίζει άμυνα επίσης. Δεν είναι εύκολο να τον προσπεράσεις, δεν υπάρχουν εύκολα σουτ απέναντί του. Και όταν τρέχει στην επίθεση στο τρανζίσιον… Αυτά τα τρία μαζί στοιχεία είναι σχεδόν ασταμάτητα».

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Προσπαθεί να διαλύσει όποιον βρίσκει μπροστά του. Παίζει με τεράστια ένταση. Είναι παράδειγμα για τους άλλους παίκτες με τον τρόπο που αγωνίζεται. Το work ethic του είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ένας από τους καλύτερους».

Ζακαρί Ρισασέ: «Ο τρόπος που προσεγγίζει το παιχνίδι… παρακολουθώντας τον από κοντά, κατά κάποιον τρόπο έχω επηρεαστεί από αυτόν. Είμαι εργατικός και μεγάλωσα έτσι. Αλλά το να βλέπεις τους μεγάλους παίκτες και την προσέγγισή του σίγουρα σε βοηθά να το διατηρείς. Η προσέγγισή του είναι ξεχωριστή. Ήταν πηγή έμπνευσης όσο μεγάλωνα».

Σιμόνε Φοντέκιο: «Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Όλοι ξέρουν τι παίκτης είναι. Είναι δύο φορές MVP στο NBA, το πιο σκληρό πρωτάθλημα στον κόσμο. Αυτό λέει από μόνο του πολλά».

Νικολό Μέλι: «Ο Γιάννης είναι σίγουρα ένας απίστευτος παίκτης. Καταρχάς για την επιρροή που έχει στο παιχνίδι. Είναι πολύ σταθερός σε αυτό. Και παρόλο που είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, είναι πολύ ταπεινός στον τρόπο που παίζει. Πάντα δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Παίζει με τεχνική, σίγουρα, αλλά το να φέρνεις αυτό το είδος ενέργειας σε κάθε παιχνίδι σημαίνει ότι είσαι έτοιμος να θυσιάσεις το σώμα σου για την ομάδα. Νικήσαμε τη Σερβία και ο Ποτσέκο πηδάει πάνω του. Δεν θέλεις να σκέφτεσαι τι θα γινόταν αν τραυμάτιζε τον Γιάννη. Αυτό θα ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα. Αλλά αυτή είναι μία από τις βασικές εικόνες που έχω για τον Γιάννη».

Λάουρι Μάρκανεν: «Ο Γιάννης είναι πραγματικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί στο ένας εναντίον ενός. Προσπαθείς κάπως να τον ‘φορτώσεις’ και να τον αναγκάσεις να χάσει την μπάλα. Αλλά μπορεί να κάνει τόσα πολλά πράγματα στο παρκέ. Μπορείς να κάνεις την ανάλυση του αντιπάλου και να προσπαθήσεις να του πάρεις κάτι, αλλά νιώθω ότι έχει μερικά κόλπα στο ‘οπλοστάσιό‘ του που τον κάνουν πολύ δύσκολο να τον μαρκάρεις».

Ματέους Πονίτκα: «Ο Γιάννης είναι ένας πολεμιστής, είναι μαχητής, ποτέ δεν τα παρατάει. Έχει πολλά στοιχεία που δεν βλέπεις συχνά».

Φουρκάν Κορκμάζ: «Όποτε βρίσκεται στο γήπεδο, κάθε δευτερόλεπτο πρέπει να τον παρακολουθείς. Όσα κάνει. Γιατί κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Παίζει γρήγορο και δυναμικό μπάσκετ και μπορεί να καλύψει το παρκέ εξαιρετικά. Και συνεχίζει να βελτιώνει το παιχνίδι του. Παρόλο που έχει αποδείξει την αξία του, έχει ακόμα δρόμο μπροστά του. Έχει ακόμη τεράστια προοπτική. Μπορεί να γίνει πολύ καλύτερος από ό,τι είναι τώρα».

Σάσου Σαλίν: «Ακριβώς όπως τον αποκαλούν. Είναι ο Greek Freak. Είναι αθλητικός, μπορεί να φτάσει στο καλάθι και να καρφώσει εύκολα ακόμα και από τη γραμμή των βολών. Είναι απλώς ένα φαινόμενο».

