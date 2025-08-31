LIVE Γεωργία – Ελλάδα: Ο πρώτος κομβικός αγώνας της Εθνικής στο Eurobasket 2025

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε αυτό που έπρεπε κόντρα στην Κύπρο και σε λιγότερο από 24 ώρες δίνει ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικών απαιτήσεων.

Η σαφώς ανώτερη και πιο σκληρή (στα όρια του αντιαθλητικού σε ορισμένες περιπτώσεις) Γεωργία απειλεί την Εθνική και θα τεστάρει τόσο τα νεύρα, όσο και τον δυναμισμό των διεθνών.

Το θετικό είναι ότι ο Βασίλης Σπανούλης είχε την ευκαιρία να κάνει εκτεταμένο ροτέισον στο ιστορικό ματς με την Κύπρο και κυρίως να ξεκουράσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Είναι δεδομένο, άλλωστε, ότι οι παίκτες του Αλεξάντερ Τζίκιτς θα επιδιώξουν να τον περιορίσουν με κάθε δυνατό τρόπο…

Η Εθνική θα επιδιώξει να κάνει το το «3 στα 3» που θα τη φέρει πιο κοντά στην πρώτη θέση του ομίλου της Λεμεσού.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Γεωργία - Ελλάδα

