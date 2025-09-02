Παναθηναϊκός AKTOR, Ρογκαβόπουλος: «Περήφανος που είμαι εδώ»

Μεγάλη στιγμή για τον ίδιο και ιδιαίτερη πρόκληση χαρακτήρισε την παρουσία του στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Νίκος Ρογκαβόπουλος
Ο Έλληνας φόργουορντ αναφέρθηκε στην έλευσή του στους "πράσινους"
Ο Έλληνας φόργουορντ μίλησε στην «επίσημη πρώτη» του Παναθηναϊκού AKTOR για τα συναισθήματά του που θα αγωνίζεται στους «πράσινους», αλλά και την επιθυμία του να κατακτήσει τίτλους.

Συγκεκριμένα, ο 24χρονος άσος μίλησε για:

Τα πρώτα του συναισθήματα που θα αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό AKTOR: «Αισθάνομαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Είναι μια μεγάλη στιγμή για εμένα και ιδιαίτερη πρόκληση. Ευχαριστώ την ομάδα την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και την θέληση που είχε για να έρθω εδώ. Μακάρι να ανταποδώσω τα μέγιστα».

Το τί καινούριο μπορεί να περιμένει ο κόσμος από εκείνον: «Θα δώσω όλο μου το είναι σε κάθε φάση, επίθεση-άμυνα. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Θα είμαι aggressive όπως συνηθίζω να είμαι και από εκεί και πέρα είμαι ένας καλός συμπαίκτης, ένας τύπος αρκετά χαλαρός και πιστεύω ότι θα έχουμε μία ωραία χημεία με τα παιδιά».

Την απόφασή του να πάει στο «τριφύλλι»: «Η ομάδα έδειξε ότι με θέλει πάρα πολύ και ήταν ιδιαίτερα τιμητικό όλο αυτό. Για αυτό τον λόγο εφόσον γινόταν εφικτό να έρθω από φέτος, ήρθα από φέτος».

Το πόσο εύκολο είναι να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο: «Δεν είναι εύκολο αλλά σίγουρα όταν είσαι σε ομάδα τέτοιου επιπέδου που διεκδικεί τα πάντα, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό να πείσω την ομάδα ότι αξίζω χώρο και χρόνο. Αυτό κερδίζεται».

Τις απαιτήσεις: «Οι απαιτήσεις αυξάνονται. Το γνωρίζω αυτό. Ελπίζω να ανταπεξέλθω».

Το ποια στιγμή φαντάζεται να ζήσει φέτος και πώς την φαντάζεται: «Να κατακτάμε τα τρόπαια. Όλα αυτά που βλέπουμε στις φωτογραφίες που πάμε στην αρένα, να είμαστε και εμείς σε μία φωτογραφία τέτοια».

Τον κόσμο: «Είμαι έτοιμος και ενθουσιασμένος και πανέτοιμος να βοηθήσω».

