ΠΑΟΚ: Επίσημο το ενδιαφέρον Μυστακίδη για την ΚΑΕ

Ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάσης Χατζόπουλος συναντήθηκε με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη σήμερα, Τρίτη (2/9), με θέμα συζήτησης την εμπλοκή του στην ΚΑΕ του «δικεφάλου».

Εκεί οι εκπρόσωποι του κ. Μυστακίδη εξέφρασαν επίσημα το ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Σήμερα το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κ.κ. Χατζόπουλου, Τριλυράκη και Τσαλόπουλου, με τους εκπροσώπους του κ. Μυστακίδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του κ. Μυστακίδη εξέφρασαν επίσημα το ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ζητήθηκαν οικονομικά στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα οποία θα παρασχεθούν μετά την υπογραφή του εγγράφου εμπιστευτικότητας και του «letter of intent».

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την εξέλιξη των συζητήσεων».