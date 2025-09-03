Eurobasket 2025, Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία 83-89: «Τέζα» οι Μαυροβούνιοι και στη Ρίγα η Σουηδία

Τεράστια νίκη για τη Μεγάλη Βρετανία που επικράτησε του Μαυροβουνίου με 89-83 και το έστειλε σπίτι του, στέλνοντας παράλληλα τη Σουηδία στη Ρίγα, για την τελική φάση του Eurobasket 2025.

Μάιλς Χέσον Μεγάλη Βρετανία
FIBA
Ο Βούτσεβιτς μπορεί να σκοράρει... ακόμα (ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους και 11 ριμπάουντ), αλλά οι μεγάλοι πρωταγωνιστές δεν είναι άλλοι από τους παίκτες της Μεγάλης Βρετανίας.

Το απόλυτο αουτσάιντερ, που είχε ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης, πέτυχε τεράστια νίκη επί του Μαυροβουνίου και έστειλε την ομάδα του Βούτσεβιτς πίσω στην πατρίδα της και τη Σουηδία στη Ρίγα για τη συνέχεια του τουρνουά.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Μάιλς Χέσον που τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Γεμπόα σκόραρε 23 πόντους και "κατέβασε" και 5 ριμπάουντ.

Για τους ηττημένους που αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις της φετινής διοργάνωσης ο Νίκολα Βούτσεβιτς ήταν ο μοναδικός διακριθείς, με τον Άλμαν να προσθέτει 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η πρώτη νίκη των Άγγλων στη διοργάνωση από το 2013.

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 42-48, 63-68, 83-89

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

