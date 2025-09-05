Eurobasket 2025: Αυτό είναι το Ισραήλ που θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελλάδας στα νοκ άουτ

Η ομάδα του Ισραήλ είναι ο αντίπαλος της Εθνικής μας ομάδας στη φάση των «16» (Κυριακή 7/9, 21:45).

Ισραήλ
Αυτή είναι η επόμενη αντίπαλος της εθνικής μας ομάδας
Η Εθνική μας ομάδα ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων του Eurobasket, αφού με την νίκη της επί της Ισπανίας προκρίθηκε ως πρώτη στον όμιλό της και παράλληλα έστειλε… σπίτι της από πολύ νωρίς την ομάδα του Σέρχιο Σκαριόλο.

Πλέον οι διεθνείς αφήνουν πίσω τους την Κύπρο και όσα συνέβησαν στη Λεμεσό και επικεντρώνουν την προσοχή τους στον μεγάλο αγώνα της Κυριακής (7/9, 21:45), όπου για την φάση των «16» θα αντιμετωπίσουν την πολύ επικίνδυνη ομάδα του Ισραήλ.

Σε θεωρητικό επίπεδο το σύνολο του Αριέλ Μπέιτ-Χαλάμι είναι στα… μέτρα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, αλλά οι διεθνείς μας θα πρέπει να αποδείξουν στην πράξη την ανωτερότητά τους και να πάρουν το εισιτήριο για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η πορεία στον όμιλο και το μεγάλο «μπαμ» κόντρα στην Γαλλία

Η ομάδα του Ισραήλ στην πρώτη φάση της διοργάνωσης βρέθηκε στο Group D όπου είχε απολογισμό 3 νίκες και δύο ήττες, τερματίζοντας στην 4η θέση του ομίλου του.

Το Ισραήλ ξεκίνησε με νίκη την παρουσία του στη διοργάνωση, καθώς είχε περάσει το εμπόδιο της Ισλανδίας με 83-71. Στο δεύτερο ματς, έχασε στις λεπτομέρειες (66-64) από την οικοδέσποινα Πολωνίας, ενώ ακολούθησαν δύο νίκες. Για την τρίτη αγωνιστική, «σόκαρε» τη Γαλλία και πήρε μία τεράστια νίκη με 82-69.

Στην τέταρτη αγωνιστική νίκησε το Βέλγιο με 92-89, ενώ στο τελευταίο ματς του ομίλου γνώρισε την ήττα από τη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς με 106-96.

Ντένι Αβντίγια: Το αστέρι των Ισραηλινών

Deni-Avdija

Ο 24χρονος φόργουορντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

EPA/Lukasz Gagulski, ΑΜΠΕ

Ο Ντένι Αβντίγια στην πιο ώριμη στιγμή της καριέρας του μοιάζει να είναι η αρχή, η μέση και το… τέλος του Ισραήλ. Τα τελευταία δύο χρόνια, ο 24χρονος φόργουορντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς έχει κάνει τεράστια άλματα προόδου και δικαίως αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα ευρωπαϊκά αστέρια του ΝΒΑ. Μέχρι στιγμής μετρά 24,4 πόντους, 7,6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα κατά μέσο όρο στο φετινό Ευρωμπάσκετ, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις και μοιάζοντας αποφασισμένος να οδηγήσει την ομάδα του στη διάκριση.

Ο X factor, Ρομάν Σόρκιν

Αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους στην Εθνική είναι πως το Ισραήλ δεν είναι μόνο ο Ντάνι Αβντίγια. Και η καλύτερη απόδειξη αυτού του στοιχείο είναι ο Ρομάν Σόρκιν. Από τους πλέον έμπειρους παίκτες που διαθέτει το ρόστερ ο 29χρονος σέντερ αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» της front line του Ισραήλ και έναν κομβικό παίκτη σε άμυνα και επίθεση. Ως τώρα έχει 16,8 πόντους και 6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, όντας σε εξαιρετική κατάσταση.

Γιαμ Μαντάρ: Το «μυαλό» της ομάδας

Ο 25χρονος γκαρντ της Χάποελ Τελ Αβίβ, με σημαντικές παραστάσεις από την Ευρωλίγκα, κάνει μέχρι στιγμής ένα πολύ καλό τουρνουά, προσφέροντας λύσεις στο σκοράρισμα, τη δημιουργία και την περιφερειακή άμυνα. Συνολικά, αριθμεί μέχρι τώρα 10,2 πόντους και 6,6 ασίστ κατά μέσο όρο, έχοντας παράλληλα και 2,2 κλεψίματα.

Το δυνατό χαρτί των Ισραηλινών και η μεγάλη πληγή των Ελλήνων

Ένα ακόμα στοιχείο που θα πρέπει να προσεχτεί πάρα πολύ από τον Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες του είναι το κομμάτι των ριμπάουντ. Οι Ισραηλινοί στηρίζουν πολλά στις δεύτερες επιθέσεις τους και είναι χαρακτηριστικό πως στους πέντε πρώτους αγώνες της πρώτης φάσης μέτρησαν ένα μέσο όρο 13 επιθετικών ριμπάουντ. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα σε κάθε ματς αποδείκνυε πως τα ριμπάουντ είναι η αχίλλειος πτέρνα της (ειδικά τις στιγμές που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ήταν στο παρκέ) και αυτό μπορεί να αποδειχθεί ένα από τα κομβικότερα στοιχεία για την τελική έκβαση της αναμέτρησης και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Τα συνολικά στατιστικά του Ισραήλ

Οι αγώνες του Ισραήλ στην πρώτη φάση

Το ρόστερ του Ισραήλ

