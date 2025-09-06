Βρούτσης: Ξεκάθαρος για Final Four - «Πέντε μήνες προσπαθούμε, μιλάμε μόνο με Euroleague»

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού έδωσε τη δική του απάντηση στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού, ξεκαθαρίζοντας πως η ελληνική Κυβέρνηση μιλά μόνο με τη διοργανώτρια αρχή και αν τα καταφέρει θα είναι μία εθνική επιτυχία για όλο το ελληνικό μπάσκετ.

«Με τον Ολυμπιακό ασχοληθήκαμε ως κυβέρνηση και ως υπουργείο Αθλητισμού πρόσφατα παραχωρήσαμε το ΣΕΦ, δικαίως, με έναν πολύ ωραίο τρόπο αναλογικό και αυτόν που έγινε του ΟΑΚΑ στον Παναθηναϊκό. Βάζουμε μια τελεία. Δεύτερον είμαστε περήφανοι για τον ελληνικό μπάσκετ, για την Eθνική μας ομάδα, για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, την ΑΕΚ, όλες τις ομάδες. Το ελληνικό μπάσκετ είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί εδώ και πέντε μήνες δια μέσου του υπουργείου Αθλητισμού να διεκδικήσουμε το Final Four στην Αθήνα το '26», ήταν τα πρώτα του λόγια σε ραδιοφωνικό σταθμό.

Και συνέχισε: «Χθες πράγματι ο Ολυμπιακός έβγαλε μια ανακοίνωση βάσει της οποίας που θέτει ως επίμαχο σημείο την ύπαρξη κάποιας εταιρείας διαμεσολαβητή η οποία θα πάρει ένα μεγάλο ποσό για να έρθει το Final Four στην Αθήνα. Θέλω να διαβεβαιώσω με τον πιο ρητό και κατηγορηματικό τρόπο ότι η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Αθλητισμού που έχει και την ευθύνη της διαπραγμάτευσης μιλάει αποκλειστικά και μόνο με τη Euroleague, με καμία άλλη εταιρεία. Είμαστε ξεκάθαροι ότι ποσό οικονομικό υπάρχει μιλάμε με την Euroleague και περιμένουμε με χαρά να φιλοξενήσουμε το Final Four. Η επιτυχία αυτή αν επιτευχθεί αφορά την Ελλάδα στο σύνολό της, είναι εθνική υπόθεση, θα είναι εθνική νίκη για τον ελληνικό αθλητισμό».

Ακόμα, ο Γιάννης Βρούτσης μίλησε και για τα υπόλοιπα θέματα του αθλητισμού: «Είναι η πρώτη φορά που αυτή η μεταρρύθμιση αντιμετώπισης αθλητικής βίας η οποία είχε σχέδιο πετυχαίνει και νιώθουμε όλοι την ικανοποίηση αυτή. Το σχέδιό μου για τη νέα χρονιά όσον αφορά τις πολιτικές για τον αθλητισμό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι μια αδιάκοπη προσπάθεια, εγώ την χαρακτηρίζω η μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση του ελληνικού αθλητισμού, είναι κάτι που δεν έχει καμία ευρωπαϊκή χώρα, το e-kouros. Ψηφιοποιήσαμε τον ελληνικό αθλητισμό. Για πρώτη φορά έχουμε στοιχεία τα οποία μπορούν να μας δώσουν τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τι θα αποφασίσουμε ανά δήμο, ανά περιφέρεια για τον αθλητισμό σε επίπεδο υποδομών και για κάθε άθλημα. Είναι κάτι μοναδικό ως εργαλείο. Σήμερα μπορώ να πω με περηφάνεια ότι δεν υπάρχει ούτε ένα σωματείο όπως θα λέγαμε παλιά σφραγίδα, είναι όλα σε απόλυτη διαφάνεια. Γνωρίζουμε τους προέδρους, τα διοικητικά συμβούλια, τους προπονητές, στις εγκαταστάσεις όλα.

Έξω από το περίπτερό μας τολμούμε και κάνουμε κάτι για πρώτη φορά όσον αφορά τον ελληνικό αθλητισμό, εισάγεται η νέα τεχνολογία, το AI στην ανίχνευση ταλέντων. Η ανίχνευση ταλέντων που σήμερα γίνεται από τους μάνατζερ των ομάδων πλέον αρχίζει και μπαίνει η νέα τεχνολογία και έχουμε έναν καινοτόμο τρόπο για όλο τον χώρο του αθλητισμού. Αν ανιχνεύσει αυτό το μηχάνημα ότι έχεις ικανότητες και δυνατότητες ιδιαίτερες μπαίνεις στον αθλητισμό δυνατά. Τα επόμενα βήματα είναι μέσα στο επόμενο 6μηνο έως 12μηνο έρχεται η ψηφιακή κάρτα υγείας δηλαδή καταργούμε την κάρτα υγείας στους αθλητές και την κάνουμε ψηφιακή πλέον θα είναι όλα ηλεκτρονικά. Τέλος του χρόνου ή τον Ιανουάριο του ’26 έρχεται η μεγάλη αλλαγή ένα βράδυ ή ένα πρωί θα χτυπήσει μήνυμα στο κινητό των Ελλήνων και το mykouros app θα μπει σε όλα τα κινητά και θα έχουμε τον αθλητισμό κάθε πολίτης στο κινητό του. Ένας πατέρας που θέλει να πάει το παιδί του 7-9 χρονών στον αθλητισμό θα ανοίξει το κινητό του και θα χτυπήσει mykouros app πχ Περιστέρι και θα ψάξει στο κινητό του ποια σωματεία είναι ορατά, ποια σωματεία είναι καθαρά, ποια σωματεία είναι στην περιοχή του και θα επιλέξει το άθλημα και που θα πάει το παιδί του. Θα ξέρει τα πάντα».

