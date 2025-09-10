Eurobasket 2025, Αταμάν: «Ασταμάτητος ο Σλούκας» - Τι είπε για Αντετοκούνμπο, Σπανούλη και Final 4

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία έχει ξεκινήσει, με τον Εργκίν Αταμάν αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης της ομάδας του να μιλάει για αυτό το ματς, αλλά και να σχολιάζει την απόφαση της EuroLeague για τη διεξαγωγή του Final-4 στην Αθήνα.

Παράλληλα, ο Τούρκος προπονητής αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Κώστα Σλούκα, αλλά και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν:

Για τον ημιτελικό με την Ελλάδα: «Είναι το πεπρωμένο μου. Όπως ξέρετε, στα playoffs της EuroLeague αντιμετώπισα την πρώην ομάδα μου, την Εφές που ήταν πολύ συναισθηματική στιγμή. Τώρα η Ελλάδα. Έχω παίκτες από τον Παναθηναϊκό εκεί. Και ξέρω πόσο σημαντική είναι η εθνική ομάδα της Ελλάδας για την Ελλάδα. Αλλά τώρα είναι εξίσου σημαντικό και για την Τουρκία. Έχουμε μια καλή ομάδα και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Οπότε σίγουρα η ελληνική ομάδα έχει πολύ έμπειρους παίκτες. Όχι μόνο ο Γιάννης, αλλά και ο Σλούκας, ο Παπανικολάου, ο Μήτογλου, ο Ντόρσεϊ. Ήταν πολύ καλοί. Έχουν μεγάλη εμπειρία. Σίγουρα θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ίσως ένα από τα μετά το παιχνίδι μας με τη Σερβία, ίσως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια σε αυτό το τουρνουά».

Για τον Βασίλη Σπανούλη: «Ο Σπανούλης είναι ένας καλός προπονητής. Το έδειξε αυτό στην Ελλάδα όταν ήταν προπονητής στο Περιστέρι. Μετά από φέτος, το έδειξε στη σύντομη σεζόν στο Μονακό. Και φυσικά τα κατάφερε. Ο Σπανούλης είναι ένας έξυπνος άνθρωπος. Ήταν ο πιο έξυπνος παίκτης στην Ευρώπη. Το μπάσκετ, είναι επίσης η δική μου αίσθηση,. που παίζει η Ελλάδα δεν είναι περίπλοκο, απλώς δημιούργησε μια πολύ καλή χημεία στην ομάδα. Έχει έναν πολύ έμπειρο παίκτη και παίζουν πραγματικά σπουδαία. Έχει έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες του παγκόσμιου μπάσκετ, τον Γιάννη. Τον χρησιμοποίησε πολύ καλά και η ελληνική ομάδα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Φυσικά, ο Σπανούλης έκανε εξαιρετική δουλειά ως προπονητής».

Για την κατάσταση του Οσμάν: «Αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Ο τραυματισμός του είναι πολύ σοβαρός. Το μόνο καλό για εμάς είναι ότι δεν υπάρχει κάταγμα κόπωσης στο πόδι του. Δεν είναι στον αστράγαλο. Ο τραυματισμός του είναι στο πόδι. Οπότε οι γιατροί θα προσπαθήσουν να λύσουν το πρόβλημα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι σίγουρα δεν θα είναι 100% έτοιμος, γιατί αύριο θα είναι αδύνατο να προπονηθεί. Και θα εξετάσουμε την κατάστασή του μόνο την ημέρα του αγώνα. Φυσικά και είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Αλλά εντάξει, αυτό το παιχνίδι δεν έχει καμία δικαιολογία για εμάς. Πρέπει να βρούμε λύση και αν δεν αγωνιστεί».

Για το Final Four στο ΟΑΚΑ: «Έστειλα τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους μάνατζερ στον Παναθηναϊκό γιατί έκαναν μια πολύ καλή δουλειά. Συγχαρητήρια και στην Ευρωλίγκα, είναι έξυπνοι. Αν το παιχνίδι είναι σόου, το ΟΑΚΑ είναι το καλύτερο γήπεδο με μεγάλη διαφορά σε όλη την Ευρώπη. Και η Αθήνα μία από τις καλύτερες πόλεις στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Θα είναι πολύ συναισθηματικό και ωραίο το Final Four. Ελπίζω να είμαι εκεί με τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα είμαστε εμείς εκεί ή κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Θα είναι μια μεγάλη μάχη, όπως κάθε χρόνο. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για το ευρωπαϊκό μπάσκετ γιατί όλοι θα απολαύσουν μια πραγματικά μπασκετική ατμόσφαιρα».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ακούστε, ο Γιάννης, ούτως ή άλλως μπορεί να τα καταφέρει. Σίγουρα μπορεί να τα καταφέρει. Δεν θα επικεντρωθούμε στο να σταματήσουμε τον Γιάννη, θα επικεντρωθούμε στο να φτιάξουμε την κανονική μας άμυνα. Θα σκεφτούμε τι είδους αναμέτρηση θα κάνουμε. Και επίσης, μου αρέσει να λέω ότι ο Σπανούλης τώρα, όχι μόνο είναι ένας τεχνικά καλός προπονητής, αλλά είναι και ψυχικά, είναι πολύ έξυπνος. Στο παρελθόν μιλούσαμε πολύ μαζί. Νομίζω ότι έμαθε και κάποια νοητική στρατηγική από εμάς. Ή ήταν κάπως έτσι. Είδα ότι αναφέρθηκε στις ελεύθερες βολές. Αν συγκρίνουμε με τους Ντόντσιτς, Σανγκούν και Γιόκιτς. Και είδα ότι χθες εναντίον της Λιθουανίας σούταρε 16 βολές. Τόσο έξυπνη κίνηση. Αλλά μπορώ επίσης να πω και άλλα πράγματα. Ότι το μπάσκετ του NBA και το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ξέρετε, είναι διαφορετικά. Στο NBA υπάρχει πολύς χώρος στην επίθεση, στις διεισδύσεις. Επίθεση, επίθεση. Και ο Γιάννης είναι ο καλύτερος γι' αυτό. Αλλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχουν κανόνες στις αμυντικές καταστάσεις. Και όταν το είδα, είδα ότι έκανε πολλά επιθετικά φάουλ επίσης. Και ίσως οι διαιτητές μπορούν να καλέσουν τον Γιάννη όταν οι άλλοι κάνουν φάουλ σε αυτόν. Αλλά νομίζω επίσης ότι ελέγχουν πολύ καλά όταν διεισδύει αν υπάρχει κάποιο επιθετικό φάουλ. Γιατί όταν το είδα στο προηγούμενο παιχνίδι, είδα πολλά, πολλά επιθετικά φάουλ. Αυτή είναι και η νοητική μου στρατηγική».

Για τους παίκτες του Παναθηναϊκού που θα αντιμετωπίσει: «Δεν υπάρχει προπονητής που να μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα στο γήπεδο. Αλλά οι παίκτες μου θα προσπαθήσουν. Οπότε δεν έχω κάποια ιδιαίτερη τακτική για να σταματήσω τον Σλούκα. Ο Μήτογλου είναι ένας σπουδαίος παίκτης. Κάποιες μέρες παίζει πραγματικά σπουδαία. Μερικές φορές είναι λίγο άσχημα για την απόδοσή του. Ελπίζω να μην είναι στη σπουδαία του μέρα. Αλλά για μένα ο Σλούκας είναι ο καλύτερος point guard στην Ευρώπη».

Για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ: «Στην πραγματικότητα, είμαι περήφανος για τον εαυτό μου και για όλο το επιτελείο μου. Γιατί πέρυσι, ειδικά στο δεύτερο μισό της σεζόν, όταν εξετάσαμε τις δυνατότητές του, του δώσαμε πολύ σημαντικά λεπτά συμμετοχής, όπως θυμάστε. Επίσης, έπαιξε πολύ σημαντικά λεπτά στον τελικό εναντίον του Ολυμπιακού. Ήταν ο MVP στον ημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Και τώρα είμαι πολύ χαρούμενος που τον βλέπω να παίζει πραγματικά λεπτά συμμετοχής και να δείχνει εξαιρετική απόδοση. Είναι ένα σπουδαίο παιδί και για μένα θα είναι ένα από τα νέα αστέρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν πολλά αστέρια τώρα που προέρχονται από τη νέα γενιά. Πιστεύω ότι ο Σαμοντούροφ θα είναι ένας από αυτούς, ίσως ο καλύτερος αυτής της νέας γενιάς».