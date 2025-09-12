Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον σπουδαίο ημιτελικό Ελλάδα - Τουρκία για το Eurobasket 2025
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (12/09).
Τη μεγαλύτερη «μάχη», τουλάχιστον μέχρι την επόμενη, δίνει το βράδυ της Παρασκευής (12/09) η Εθνική Ελλάδας, καθώς αντιμετωπίζει την Τουρκία στη Ρίγα της Λετονίας στα ημιτελικά του Eurobasket 2025. Πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:00 και τηλεοπτικά ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports Start και την ΕΡΤ1.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (12/09):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
09:55
COSMOTE SPORT 5 HD
Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
Moto3 2025
10:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
Moto2 2025
11:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Κλήρωση
Davis Cup
11:40
COSMOTE SPORT 5 HD
Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
MotoGP 2025
14:0
Novasports 6HD
Πρωτάθλημα PGA
2η Μέρα
14:10
COSMOTE SPORT 5 HD
Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)
Moto3 2025
14:15
COSMOTE SPORT 7 HD
Χιλή, SS1 Pulperia 1
WRC 2025
15:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)
Moto2 2025
15:10
COSMOTE SPORT 7 HD
Χιλή, SS2 Rere 1
WRC 2025
15:30
Novasports 5HD
ONE Friday Fights
Muay Thai
15:55
COSMOTE SPORT 5 HD
Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)
MotoGP 2025
16:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Χιλή, SS3 San Rosendo 1
WRC 2025
17:00
Novasports Start, ΕΡΤ1
Γερμανία – Φινλανδία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
17:00
Novasports 6HD
Πρωτάθλημα PGA
2η Μέρα
17:00
Novasports 4HD
Βαλένθια - Άρκα Γκντίνια
aΘens cup 2025
18:45
COSMOTE SPORT 4 HD
Παρί - Ερυθρός Αστέρας
Μπάσκετ
19:00
Novasports Start
Playmakers
Εκπομπή
19:00
Novasports 5HD
Επεισόδιο: Σάο Πάουλο, Προημιτελικοί
WTA 250 2025
19:30
Novasports Prime
Πάντερμπορν – Μπόχουμ
Bundesliga 2 2025/26
20:00
Novasports 4HD
Μερσίν – Αθηναϊκός
aΘens cup 2025
21:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Αλ Ίτιχαντ - Αλ Φατέχ
Roshn Saudi League 2025-26
21:00
Novasports Start, ΕΡΤ1
Ελλάδα – Τουρκία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:30
Novasports 3HD
Λεβερκούζεν - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Bundesliga 2025/26
21:30
Novasports 1HD
Λας Πάλμας - Ρεάλ Σοσιεδάδ Β
Ποδόσφαιρο
22:00
Novasports Prime
Σεβίλλη – Έλτσε
La Liga EA Sports 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Ίπσουιτς - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
Sky Bet EFL Championship 2025-26
22:15
COSMOTE SPORT 6 HD
Μπενφίκα - Σάντα Κλάρα
Liga Portugal Betclic 2025-26
23:00
Novasports Start
Playmakers
Εκπομπή
23:00
Novasports 6HD
Γκουανταλαχάρα, Προημιτελικοί
WTA 500 2025
23:30
Novasports 5HD
Επεισόδιο: Σάο Πάουλο, Προημιτελικοί
WTA 250 2025
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
02:00
ΕΡΤ2
Τόκιο 2025
1η μέρα
03:00
Novasports 6HD
Γκουανταλαχάρα, Προημιτελικοί
WTA 500 2025
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
04:00
ΕΡΤ2
Τόκιο 2025
1η μέρα