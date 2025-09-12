Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον σπουδαίο ημιτελικό Ελλάδα - Τουρκία για το Eurobasket 2025

Τα κανάλια που θα δείξουν τον μεγάλο ημιτελικό της εθνικής ομάδας

Τη μεγαλύτερη «μάχη», τουλάχιστον μέχρι την επόμενη, δίνει το βράδυ της Παρασκευής (12/09) η Εθνική Ελλάδας , καθώς αντιμετωπίζει την Τουρκία στη Ρίγα της Λετονίας στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 . Πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:00 και τηλεοπτικά ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports Start και την ΕΡΤ1 .

