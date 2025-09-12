Παναθηναϊκός AKTOR: Sold out το ματς με την Μπαρτσελόνα για την EuroLeague

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του «τριφυλλιού» για το ματς με τους Καταλανούς στις 3 Οκτωβρίου, με το Telekom Center Athens να είναι κατάμεστο.

Παναθηναϊκός AKTOR: Sold out το ματς με την Μπαρτσελόνα για την EuroLeague
Μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που θα διεξαχθεί στις 2 Ιανουαρίου 2026, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και δεύτερο sold out αρκετό καιρό πριν αρχίσει η σεζόν στην EuroLeague. Όπως έκαναν γνωστό οι «πράσινοι» εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα.

Το ματς αυτό είναι για την 2η αγωνιστική της διοργάνωσης και θα διεξαχθεί στις 3 Οκτωβρίου. Με το Telekom Center Athens να είναι κατάμεστο σε ακόμη ένα ματς.

Η ζήτηση των εισιτηρίων είναι τεράστια και δεδομένα θα προκύψουν κι άλλα sold out πολύ καιρό πριν την προγραμματισμένη διεξαγωγή των αναμετρήσεων. Με τον ενθουσιασμό στο «τριφύλλι» να είναι τεράστιος.

