Παναθηναϊκός AKTOR: Μεγαλείο με τη σφραγίδα του Παύλου Γιαννακόπουλου!

Με τον καλύτερο τρόπο αποτυπώθηκε το όραμα του κορυφαίου αθλητικού παράγοντα και ιστορικού ηγέτη του Παναθηναϊκού στο τουρνουά-ορόσημο που έγινε στην Αυστραλία και θα μνημονεύεται στα βιβλία της Ιστορίας.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός AKTOR: Μεγαλείο με τη σφραγίδα του Παύλου Γιαννακόπουλου!
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αποστολή στην Αυστραλία

Το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ολοκληρώθηκε και είναι δεδομένο πως θα αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του τμήματος. Σε μια διοργάνωση που έχει γίνει θεσμός στην Ευρώπη, ήρθε αυτό το ταξίδι στην Αυστραλία να αναδείξει -στον υπέρτατο βαθμό- το μέγεθος της κληρονομιάς που έχει αφήσει ο κορυφαίος αθλητικός παράγοντας και εμβληματικός ηγέτης του Παναθηναϊκού.

Οι αξίες, οι αρχές και η μνήμη του ανθρώπου που γιγάντωσε τον σύλλογο τιμήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο για μία εβδομάδα σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ.

Το κυριότερο, όμως, είναι πως μέσω του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» αποτυπώθηκε πλήρως το όραμα που εμπνεύστηκε και υλοποίησε μαζί με την οικογένειά του ο ιστορικός ηγέτης του Παναθηναϊκού. Το όραμα της δημιουργίας ενός πανίσχυρου legacy, μιας ομάδας που θα θαυμάζει και θα μνημονεύει ολόκληρος ο κόσμος. Τόσο για τα αγωνιστικά της κατορθώματα, όσο και για το ήθος και την φιλοσοφία της. Για τη νοοτροπία να λειτουργεί ως ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Ομάδα και κόσμος, ένα! Μαζί!

Και αυτό ακριβώς έγινε στην Αυστραλία! 40.000 άνθρωποι βρέθηκαν στα δύο γήπεδα που αγωνίστηκε το Τριφύλλι. Εκδηλώσεις λατρείας και λαμπερά χαμόγελα ευτυχίας από Έλληνες πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς, μόλις αντίκριζαν τις φανέλες με το τριφύλλι. Ο ήχος δεκάδων Ελληνόπουλων να τραγουδούν τον ύμνο της ομάδας, η εικόνα ενός παλικαριού με παραδοσιακή φορεσιά και μια πράσινη σημαία του 1960 που έφερε από την Ελλάδα ο πατέρας του. Η αγκαλιά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου.

Εικόνες μοναδικές, συγκινητικές, ιστορικές... Ναι, στην Αυστραλία γράφτηκε Ιστορία στο όνομα του Παύλου Γιαννακόπουλου. Με σεβασμό στις αξίες, τις αρχές και τα ιδανικά του. Με τους απανταχού Έλληνες στο πλευρό της ομάδας και τον υπόλοιπο κόσμο να έχει μείνει με ανοιχτό το στόμα.

Χάρη στο όραμα του ιστορικού του ηγέτη ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει να ονειρεύεται και να κατακτά κι άλλες κορυφές. Κάποτε έμοιαζαν άπιαστες... Ο Παύλος Γιαννακόπουλος και η οικογένειά του απέδειξαν πως δεν είναι!

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:13ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Εκατοντάδες επιβατικά και μαχητικά αεροσκάφη θα αγοράσει η Τουρκία από τις ΗΠΑ

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή της 4ης δόσης – Πότε καταβάλλεται

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το «σπίτι της Τουρκίας» αξίας 300 εκατ. δολαρίων που θα φιλοξενήσει τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

09:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Τέμπη: Επί 2,5 χρόνια δεν υπάρχει αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση νεκρού

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Είναι αυτό το μέλλον των σπιτιών; Αεροσωλήνες για εξοικονόμηση νερού βάζουν στην Αγγλία

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αεροπορική εταιρεία ζήτησε από 44χρονη να καλύψει το ντεκολτέ της για να μην «προσβάλει άλλους πολιτισμούς»

08:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Μεγαλείο με τη σφραγίδα του Παύλου Γιαννακόπουλου!

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Χωρίς παύση οι μεταναστευτικές ροές - Σχεδόν 150 μετανάστες διασώθηκαν σε 24 ώρες

08:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για την κακοκαιρία - «Είναι αρκετά επικίνδυνη»

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 20χρονος φοιτητής - Έπεσε από φωταγωγό πολυκατοικίας

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Σημειωτόν η κυκλοφορία σε Κηφισό, Κηφισίας - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που άνδρας με μαχαίρι πέφτει στο έδαφος από περαστικούς στο Λονδίνο

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Πενσυλβάνια: 9χρονος πάει στο κολέγιο για να γίνει παιδονευροχειρουργός

08:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 9χρονος έσωσε τους γονείς του από ανεμοστρόβιλο

08:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εισβολή με εμβολισμούς στον Ασπρόπυργο – Άγνωστοι προσπάθησαν να κλέψουν χρηματοκιβώτιο

08:14ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Karoo Adventure: Το τροχόσπιτο που σχεδιάστηκε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Sinclair Broadcast Group δεν θα προβάλλει το «Jimmy Kimmel Live»

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απανθρακωμένη ανασύρθηκε ηλικιωμένη

08:02ΚΟΣΜΟΣ

«The Rapture»: Πάστορας προφήτευσε το τέλος του κόσμου σε λίγες ώρες - Χιλιάδες κόσμου πούλησε τις περιουσίες τους

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

08:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για την κακοκαιρία - «Είναι αρκετά επικίνδυνη»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Αυτό είναι το ποσό για το οποίο η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της - Πόσα είναι τα χρήματα που θα επιστρέψει στο κράτος

07:39ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ΕΕ σφίγγει τα μέτρα και ετοιμάζεται να απαγορεύσει αυτοκίνητα - Ποια μοντέλα τελειώνουν

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb - Καισαριανή: Οδηγός «ψέκασε» με σπρέι πιπεριού πατέρα και ανήλικο παιδί στη μέση του δρόμου

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αεροπορική εταιρεία ζήτησε από 44χρονη να καλύψει το ντεκολτέ της για να μην «προσβάλει άλλους πολιτισμούς»

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Τίνος είναι ο μπακλαβάς: Το γλυκό που διχάζει Ελλάδα και Τουρκία

08:02ΚΟΣΜΟΣ

«The Rapture»: Πάστορας προφήτευσε το τέλος του κόσμου σε λίγες ώρες - Χιλιάδες κόσμου πούλησε τις περιουσίες τους

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές χωρίς τα χρέη - Πώς θα ρυθμίζονται τα χρέη

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

00:08ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Γαλλία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης - Αμπάς σε Χαμάς: Παραδώστε τα όπλα

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς εκτέλεσε μπροστά στο πλήθος τρεις Παλαιστίνιους ως «συνεργάτες του Ισραήλ»

07:10LIFESTYLE

«Μίστερ Μπούτιας»: Πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η εμβληματική μορφή της cult τηλεόρασης

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη στη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της - Τι είπε για τον συνεργό της - Οι επόμενες κινήσεις της

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το «σπίτι της Τουρκίας» αξίας 300 εκατ. δολαρίων που θα φιλοξενήσει τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απανθρακωμένη ανασύρθηκε ηλικιωμένη

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 20χρονος φοιτητής - Έπεσε από φωταγωγό πολυκατοικίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ