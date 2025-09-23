Παναθηναϊκός AKTOR: Μεγαλείο με τη σφραγίδα του Παύλου Γιαννακόπουλου!

Αποστολή στην Αυστραλία

Το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ολοκληρώθηκε και είναι δεδομένο πως θα αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του τμήματος. Σε μια διοργάνωση που έχει γίνει θεσμός στην Ευρώπη, ήρθε αυτό το ταξίδι στην Αυστραλία να αναδείξει -στον υπέρτατο βαθμό- το μέγεθος της κληρονομιάς που έχει αφήσει ο κορυφαίος αθλητικός παράγοντας και εμβληματικός ηγέτης του Παναθηναϊκού.

Οι αξίες, οι αρχές και η μνήμη του ανθρώπου που γιγάντωσε τον σύλλογο τιμήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο για μία εβδομάδα σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ.

Το κυριότερο, όμως, είναι πως μέσω του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» αποτυπώθηκε πλήρως το όραμα που εμπνεύστηκε και υλοποίησε μαζί με την οικογένειά του ο ιστορικός ηγέτης του Παναθηναϊκού. Το όραμα της δημιουργίας ενός πανίσχυρου legacy, μιας ομάδας που θα θαυμάζει και θα μνημονεύει ολόκληρος ο κόσμος. Τόσο για τα αγωνιστικά της κατορθώματα, όσο και για το ήθος και την φιλοσοφία της. Για τη νοοτροπία να λειτουργεί ως ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Ομάδα και κόσμος, ένα! Μαζί!

Και αυτό ακριβώς έγινε στην Αυστραλία! 40.000 άνθρωποι βρέθηκαν στα δύο γήπεδα που αγωνίστηκε το Τριφύλλι. Εκδηλώσεις λατρείας και λαμπερά χαμόγελα ευτυχίας από Έλληνες πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς, μόλις αντίκριζαν τις φανέλες με το τριφύλλι. Ο ήχος δεκάδων Ελληνόπουλων να τραγουδούν τον ύμνο της ομάδας, η εικόνα ενός παλικαριού με παραδοσιακή φορεσιά και μια πράσινη σημαία του 1960 που έφερε από την Ελλάδα ο πατέρας του. Η αγκαλιά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου.

Εικόνες μοναδικές, συγκινητικές, ιστορικές... Ναι, στην Αυστραλία γράφτηκε Ιστορία στο όνομα του Παύλου Γιαννακόπουλου. Με σεβασμό στις αξίες, τις αρχές και τα ιδανικά του. Με τους απανταχού Έλληνες στο πλευρό της ομάδας και τον υπόλοιπο κόσμο να έχει μείνει με ανοιχτό το στόμα.

Χάρη στο όραμα του ιστορικού του ηγέτη ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει να ονειρεύεται και να κατακτά κι άλλες κορυφές. Κάποτε έμοιαζαν άπιαστες... Ο Παύλος Γιαννακόπουλος και η οικογένειά του απέδειξαν πως δεν είναι!

