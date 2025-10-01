EuroLeague: Συνεχίζεται η δράση της πρεμιέρας
Μετά τα χθεσινά αποτελέσματα η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε με τρία παιχνίδια.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Την Τετάρτη (01/10) ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της Euroleague. Την πρεμιέρα της στην διοργάνωση θα κάνει η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, η οποία θα φιλοξενήσει την Ζαλγκίρις Κάουνας στις 20:30.
Λίγα λεπτά αργότερα (20:45), θα γίνει το τζάμπολ της πρώτης αναμέτρησης της Φενερμπαχτσέ, η οποία θα υποδεχθεί την Παρί.
Τέλος, στις 21:00 θα ξεκινήσει ο αγώνας της Βιλερμπάν με την Βαλένθια.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
- 20:30 Μονακό - Ζαλγκίρις Κάουνας
- 20:45 Φενερμπαχτσέ - Παρί
- 21:00 Βιλερμπάν - Βαλένθια
Τα χθεσινά αποτελέσματα:
- Χάποελ – Μπαρτσελόνα: 103-87
- Ντουμπάι – Παρί: 89-76
- Εφές – Μακάμπι: 85-78
- Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο: 82-92
- Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα: 87-79
- Μπασκόνια – Ολυμπιακός: 96-102
- Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης: 74-68
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:37 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ
16:22 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Εθνικό Θέατρο: Το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα για τη σεζόν 2025-2026
16:19 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Από τι πέθανε ο 53χρονος που έψαχνε για λίρες στη σπηλιά
15:40 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ