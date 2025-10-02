Παναθηναϊκός AKTOR: Επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς ο Όσμαν

Ευχάριστα τα νέα για τον Εργκίν Αταμάν ο οποίος στη σημερινή προπόνηση της ομάδας του, εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Μπαρτσελόνα, είδε τον Τσέντι Όσμαν να προπονείται κανονικά.

Ο Τούρκος παίκτης είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμό από τη συμμετοχή του στο πρόσφατο Eurobasket με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Σήμερα, όμως, ο έμπειρος παίκτης πήρε κανονικά μέρος στην προπόνηση, με τον Εργκίν Αταμάν να μπορεί να τον υπολογίζει τα πλάνα του για την αυριανή αναμέτρηση.

