Παναθηναϊκός: «Δείξτε σεβασμό στους επτάκις Πρωταθλητές Ευρώπης, γίνεται... προσωπικό» - Το ξέσπασμα του Γκραντ για τη διαιτησία στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε στο παρκέ τον κακό του εαυτό κι η Μπαρτσελόνα σκόραρε 103 πόντους, παίρνοντας μια πολύ σπουδαία νίκη (103-96).

Ο Αμερικανός γκαρντ στο σχόλιο του αρχικά παραδέχθηκε ότι το «τριφύλλι» μπορεί και θα παίξει καλύτερα στη σεζόν. Στη συνέχεια ζήτησε μεγαλύτερο σεβασμό από τους ρέφερι της Euroleague, υπογραμμίζοντας ότι οι διαιτητικές αποφάσεις αρχίζουν να μοιάζουν με… προσωπικά «χτυπήματα».

«Μπορούμε να παίξουμε καλύτερα και θα το κάνουμε. Όμως, έλα τώρα. Μπορούν και εκείνοι να είναι καλύτεροι. Δείξτε σεβασμό στους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης παρακαλώ. Νιώθω πως αρχίζει να γίνεται προσωπικό όλο αυτό», έγραψε ο Τζέριαν Γκραντ.

Το ποστ του Τζέριαν Γκραντ

We can and we will play better. But can they be better too, come on. Can we get some respect as 7x Champs please. It’s starting to feel personal smh. https://t.co/qQQGUDfPNG — Jerian Grant (@JerianGrant) October 4, 2025

