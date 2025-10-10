Παναθηναϊκός AKTOR: Άστραψε και βρόντηξε ο Εργκίν Αταμάν παρά τη νίκη

Βιτόρια αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός νίκησε στη Βιτόρια με το καλάθι του Κέντρικ Ναν στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Το αποτέλεσμα ήρθε, όμως ο Εργκίν Αταμάν μόνο ικανοποιημένος δεν ήταν. Ο κόουτς του «τριφυλλιού» το έδειξε αυτό στους παίκτες του.

Στα αποδυτήρια… άστραψε και βρόντηξε. Έβαλε τις φωνές και ο λόγος ήταν το γεγονός πως κρίθηκε στο σουτ και στην ποιότητα του Ναν, ένα παιχνίδι στο οποίο το «τριφύλλι» ήταν μπροστά μέχρι και 17 πόντους.

Ο έμπειρος τεχνικός δεν μπορούσε να… χωνέψει το γεγονός πως ειδικά στα τελευταία 3-4 λεπτά, χάθηκε εντελώς ο έλεγχος και έφτασε στο σημείο η Μπασκόνια να ισοφαρίζει 4’’ πριν το τέλος του ματς.