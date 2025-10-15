Euroleague: Σπάει όλα τα κοντέρ από τη γραμμή των βολών ο Βεζένκοφ - Η δικαίωση Τρινκέρι

Τη συζήτηση αυτή την αποφεύγουν οι… αντικειμενικοί του αθλήματος όπως ο διάολος το λιβάνι. Γιατί δεν πρόκειται να υπάρξει κανένας νοήμων άνθρωπος που θα αμφισβητήσει το αστείρευτο επιθετικό ταλέντο του Σάσα Βεζένκοφ, αλλά δεν υπάρχει και κανένας «αντικειμενικός» παρατηρητής που θα τολμήσει να σχολιάσει την ευκολία με την οποία οι διαιτητές στέλνουν τον Βούλγαρο παίκτη του Ολυμπιακού στη γραμμή των βολών.

Μια κουβέντα που έχει ξεκινήσει από το ξεκίνημα της περσινής σεζόν και κράτησε καθ’ όλη τη διάρκειά της, ειδικά όταν μπήκε στο… ζύγι και η αντιμετώπιση που έχει από τους διαιτητές ο Κέντρικ Ναν. Οι δύο παίκτες που «πάλεψαν» μέχρι την τελευταία αγωνιστική για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ και του MVP αλλά ο παίκτης του Παναθηναϊκού είχε να παλέψει και με τους διαιτητές.

Μόνο τυχαία άλλωστε δεν ήταν η δήλωση του Αντρέα Τρικνιέρι, πέρσι τέτοια εποχή, μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις. Ήταν 11 Οκτωβρίου 2024 και ο Ιταλός τεχνικός έλεγε:

«Ο Βεζένκοφ ξεκινάει το παιχνίδι με 10 βολές, δεν ξέρουμε πώς. Κοιτάζει τον διαιτητή, δύο βολές, κοιτάζει από την άλλη πλευρά, άλλες δύο βολές. Τότε είναι πολύ δύσκολο. Όταν βρίσκονται “εγκλωβισμένοι” (σ.σ.: κάνοντας χαρακτηριστική κίνηση… πνιγμού), πάνε στη γραμμή. Εκτέλεσαν 43 βολές».

Δήλωση όχι κάπου οπαδού, όχι κάπου… πληρωμένου δημοσιογράφου. Δήλωση ενός εκ των κορυφαίων ευρωπαϊκών προπονητών. Ενός πρώην τεχνικού της Εθνικής μας.

Και τη δήλωση αυτή την ανασύραμε γιατί φαίνεται ότι ο Βεζένκοφ συνεχίζει να απολαμβάνει την εύνοια των διαιτητών. Πέρσι τελείωσε τη σεζόν έχοντας 164/185 βολές, τη στιγμή που το μεγάλο «όπλο» του Παναθηναϊκού ο Κέντρικ Ναν είχε 119/138. Και η φετινή σεζόν πάει κάπως έτσι, γιατί ακόμα δεν αρχίσαμε και ο Βεζένκοφ έχει ήδη τις… τριπλάσιες. 24/27 ο Βούλγαρος, 8/8 ο Ναν. Με τον παίκτη του Ολυμπιακού να «εκτελεί» σε ένα ημίχρονο περισσότερες απ’ όσες έχει «εκτελέσει» ο Αμερικανός σε τρεις αγώνες.

