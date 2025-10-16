Τι Τζέι Σορτς: «Κάθε νίκη σημαντική – Ακόμα βρίσκω το ρυθμό μου»

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR τόνισε πως τα πάντα είναι καινούργια για αυτόν και πως προσπαθεί να βρει το ρυθμό του.

Τι Τζέι Σορτς: «Κάθε νίκη σημαντική – Ακόμα βρίσκω το ρυθμό μου»
Το αποτέλεσμα πάνω απ’ όλα. Αυτό είπε ο Τι Τζέι Σορτς, καθώς ακόμη οι ομάδες… ψάχνονται, αλλά οι νίκες μετρούν. Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR ξεκαθάρισε πως γι’ αυτόν είναι όλα καινούργια και ψάχνει να βρει το ρυθμό του.

Οι δηλώσεις του Σορτς:

«Είμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν, οι ομάδες ακόμα βρίσκονται μεταξύ τους, κάθε νίκη στο σπίτι μας είναι σημαντική γιατί είναι κάτι που μπορεί να παίξει ρόλο στη συνέχεια.

Βρίσκω τον ρυθμό μου ακόμα, έχω εμπιστοσύνη στην εαυτό μου και τις δυνατότητές μου. Είμαστε μια καινούρια ομάδα, όλα είναι καινούρια.

Θα είναι πολύ δύσκολο το ματς στην Εφές, έχουν πολύ καλή ομάδα με καλούς γκαρντ. Ξέρουμε το ρόστερ τους και το τι πρέπει να κάνουμε».

