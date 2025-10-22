Ολυμπιακός: Πρόβλημα και με Παπανικολάου - Τα δεδομένα ενόψει Μπάγερν

Δε μπορεί να ησυχάσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος μπορεί να είδε τους Φουρνιέ, Ουόκαπ και ΜακΚίσικ να επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση, σήμερα όμως είδε τον Κώστα Παπανικολάου να μένει εκτός.

Στη σημερινή προπόνηση των «ερυθρόλευκων», ο αρχηγός της ομάδας δέχθηκες χτύπημα στον τετρακέφαλο του αριστερού ποδιού και να είναι αμφίβολος τόσο για την αναμέτρηση με την Μπάγερν, όσο κι αυτή με τη Μύκονο.

Η κατάσταση του Παπανικολάου θα επανεκτιμηθεί το βράδυ, όταν και θα αποφασιστεί αν ο αρχηγός του Ολυμπιακού θα είναι στην αποστολή που θα ταξιδέψει για το Μόναχο και το ματς με την Μπάγερν.

