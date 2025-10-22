Ολυμπιακός: Πρόβλημα και με Παπανικολάου - Τα δεδομένα ενόψει Μπάγερν
Νέο πρόβλημα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος μετά τις επιστροφές των Ουόκα, ΜακΚίσικ και Φουρνιέ, είδε τον Κώστα Παπανικολάου να μένει εκτός.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δε μπορεί να ησυχάσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος μπορεί να είδε τους Φουρνιέ, Ουόκαπ και ΜακΚίσικ να επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση, σήμερα όμως είδε τον Κώστα Παπανικολάου να μένει εκτός.
Στη σημερινή προπόνηση των «ερυθρόλευκων», ο αρχηγός της ομάδας δέχθηκες χτύπημα στον τετρακέφαλο του αριστερού ποδιού και να είναι αμφίβολος τόσο για την αναμέτρηση με την Μπάγερν, όσο κι αυτή με τη Μύκονο.
Η κατάσταση του Παπανικολάου θα επανεκτιμηθεί το βράδυ, όταν και θα αποφασιστεί αν ο αρχηγός του Ολυμπιακού θα είναι στην αποστολή που θα ταξιδέψει για το Μόναχο και το ματς με την Μπάγερν.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:56 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Χωρίς Τάισον και Οζντόεφ στη Γαλλία, διαθέσιμος ο Παβλένκα
16:54 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η OpenAI λανσάρει δικό της browser για να ανταγωνιστεί το Chrome της Google
16:51 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρόμπιν Φαν Πέρσι: «Ένας αγώνας που η Φέγενορντ πρέπει να νικήσει»
23:24 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ