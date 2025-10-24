Euroleague: Σπουδαίες νίκες για Ζαλγκίρις και Χάποελ, «διπλό» η Βαλένθια

Σπουδαία αποτελέσματα στο… δεύτερο πιάτο της 6ης αγωνιστικής στην Euroleague. Η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχτηκε τη Μονακό και τη νίκησε 85-77 συνεχίζοντας την εξαιρετική της παρουσία ως τώρα.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας έκανε… πάταγο στη Βαρκελώνη, όπου επικράτησε και εύκολα της Μπαρτσελόνα με 88-73. Μάλιστα… κατέβασε και ταχύτητα καθώς η διαφορά είχε ξεφύγει πάνω από τους 20 πόντους.

Σημαντικό «διπλό» πήρε η Βαλένθια στο Μιλάνο επί της Αρμάνι με 103-100, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας έκανε τέταρτη σερί νίκη επί της αδύναμης Μπασκόνια στο Βελιγράδι αυτή τη φορά (90-72). Τέλος, η Βιλερμπάν επικράτησε στην έδρα της Ντουμπάι BC με 85-79.

Το ελληνικό ενδιαφέρον φυσικά είναι στραμμένο στα ματς της Παρασκευής, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να δοκιμάζεται στη δύσκολη έδρα της Βίρτους Μπολόνια και τον Ολυμπιακό στο Μόναχο με την Μπάγερν.

EUROLEAGUE - 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 92-91

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 85-79

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μονακό (Μονακό) 85-77

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 73-88

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Βαλένθια (Ισπανία) 100-103

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 90-72

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Παναθηναϊκός AKTOR 21:00

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Ολυμπιακός 21:45

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Παρτιζάν (Σερβία)–Παρί (Γαλλία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 5-1 Παναθηναϊκός AKTOR 4-1 Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 4-2 Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 4-2 Παρί (Γαλλία) 3-2 Ολυμπιακός 3-2 Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 3-2 Παρτιζάν (Σερβία) 3-2 Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-3 Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-3 Μονακό (Μονακό) 3-3 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-3 Βαλένθια (Ισπανία) 3-3 Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-3 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-3 Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 2-3 Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-4 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-4 Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-4 Μπασκόνια (Ισπανία) 0-6

