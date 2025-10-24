Euroleague: Σπουδαίες νίκες για Ζαλγκίρις και Χάποελ, «διπλό» η Βαλένθια

Μία μέρα πριν τα ματς Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού, η Ζαλγκίρις «γονάτισε» την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, ενώ η Χάποελ επικράτησε της Μονακό – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Newsbomb

Euroleague: Σπουδαίες νίκες για Ζαλγκίρις και Χάποελ, «διπλό» η Βαλένθια
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σπουδαία αποτελέσματα στο… δεύτερο πιάτο της 6ης αγωνιστικής στην Euroleague. Η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχτηκε τη Μονακό και τη νίκησε 85-77 συνεχίζοντας την εξαιρετική της παρουσία ως τώρα.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας έκανε… πάταγο στη Βαρκελώνη, όπου επικράτησε και εύκολα της Μπαρτσελόνα με 88-73. Μάλιστα… κατέβασε και ταχύτητα καθώς η διαφορά είχε ξεφύγει πάνω από τους 20 πόντους.

Σημαντικό «διπλό» πήρε η Βαλένθια στο Μιλάνο επί της Αρμάνι με 103-100, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας έκανε τέταρτη σερί νίκη επί της αδύναμης Μπασκόνια στο Βελιγράδι αυτή τη φορά (90-72). Τέλος, η Βιλερμπάν επικράτησε στην έδρα της Ντουμπάι BC με 85-79.

Το ελληνικό ενδιαφέρον φυσικά είναι στραμμένο στα ματς της Παρασκευής, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να δοκιμάζεται στη δύσκολη έδρα της Βίρτους Μπολόνια και τον Ολυμπιακό στο Μόναχο με την Μπάγερν.

EUROLEAGUE - 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου

  • Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 92-91

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου

  • Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 85-79
  • Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μονακό (Μονακό) 85-77
  • Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 73-88
  • Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Βαλένθια (Ισπανία) 100-103
  • Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 90-72

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου

  • Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Παναθηναϊκός AKTOR 21:00
  • Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Ολυμπιακός 21:45
  • Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)
  • Παρτιζάν (Σερβία)–Παρί (Γαλλία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 5-1
  2. Παναθηναϊκός AKTOR 4-1
  3. Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 4-2
  4. Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 4-2
  5. Παρί (Γαλλία) 3-2
  6. Ολυμπιακός 3-2
  7. Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 3-2
  8. Παρτιζάν (Σερβία) 3-2
  9. Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-3
  10. Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-3
  11. Μονακό (Μονακό) 3-3
  12. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-3
  13. Βαλένθια (Ισπανία) 3-3
  14. Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-3
  15. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-3
  16. Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 2-3
  17. Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-4
  18. Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-4
  19. Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-4
  20. Μπασκόνια (Ισπανία) 0-6

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Νέα ώθηση στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα – Ευελιξία για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

02:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής: Νέα δέσμη κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας – Ακλόνητη στήριξη στην Ουκρανία

02:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ δηλώνει βέβαιος πως το Ισραήλ δεν πρόκειται να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

01:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Conference League: Τα highlights του ΑΕΚ – Αμπερντίν | Αποτελέσματα και βαθμολογία

01:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Σπουδαίες νίκες για Ζαλγκίρις και Χάποελ, «διπλό» η Βαλένθια

01:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεπηρέαστη η Wall Street από τις κυρώσεις Τραμπ σε Ρωσία

00:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Με εκκρεμές casus belli και αμφισβήτηση κυριαρχίας στο Αιγαίο, η Τουρκία δεν έχει θέση στο πρόγραμμα SAFE

00:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης : «Πόλεμος» Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – δήμου Αθηναίων για την καθαριότητα στο Μνημείο

00:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Ανέβηκε 20ος ο ΠΑΟΚ, στην 22η θέση ο Παναθηναϊκός

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 3-1: Αδίκησε ξανά τον εαυτό του...

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιλ - ΠΑΟΚ 3-4: Τεράστιος «Δικέφαλος» σε επικό ματς! – Μαγικός Κωνσταντέλιας, «αλύγιστος» Τσιφτσής

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ μεταθέτει για τον Δεκέμβριο τη συμφωνία για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία υπέρ της Ουκρανίας

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Europa League: Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 3-1: Προδόθηκε από τις απροσεξίες του

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Το όρος Φούτζι βλέπει χιόνι για πρώτη φορά φέτος με καθυστέρηση 21 ημερών

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Άνοδος άνω του 5% στις τιμές του μετά τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας

23:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Αμπερντίν: «Πριν τον ΠΑΟΚ ήμασταν ήρωες και μετά δεν… ξέραμε ποδόσφαιρο» | Όσα είπε ο Νίκολιτς

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι ότι κολοσσιαίο ηφαίστειο «εξαφανισμένο» για 700.000 χρόνια έχει «ξυπνήσει»

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο τζόγου στο NBA: Οι «Πέντε Οικογένειες» της Κόζα Νόστρα και η πληροφορία για ΛεΜπρόν Τζέιμς

23:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Αμπερντίν: Έσπασε την «κατάρα» των εντός έδρας μετά από 15 χρόνια με ιστορική «εξάρα»

23:03ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση (23/10)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: «Σας αγαπώ...» - Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

21:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αποθηκευμένο στο κινητό του εργοδότη του 22χρονου το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Τον είχε καταχωρημένο με υποκοριστικό

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην αιγυπτιακή «Area 51»: Το υπόγειο που έχει σφραγίσει ο στρατός και δεν επιτρέπεται η είσοδος

00:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Με εκκρεμές casus belli και αμφισβήτηση κυριαρχίας στο Αιγαίο, η Τουρκία δεν έχει θέση στο πρόγραμμα SAFE

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη η Ελληνική Λύση - Τι λένε οι πολίτες για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

01:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Conference League: Τα highlights του ΑΕΚ – Αμπερντίν | Αποτελέσματα και βαθμολογία

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Η ανατροπή με την «φευγαλέα συνάντηση» ανιψιού και «συνεργού» μετά τη δολοφονία

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριο επεισόδιο στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου, Μπακογιάννη και Γεροβασίλη - «Είσαι Αντουανέτα» - «Είσαι υστερική»

21:32ΚΑΙΡΟΣ

Μεσολόγγι: Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας - Κλειστά αύριο τα σχολεία

06:16ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια» - Ζαλίζουν τα ευρήματα για τον αγρότη

06:32LIFESTYLE

«Το Περιβόλι του Τρελού»: Ο δίσκος του Σαββόπουλου που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

04:02ΥΓΕΙΑ

Σε πιάνει συνέχεια λαιμαργία; Υπάρχουν 15 λόγοι που το αιτιολογούν

22:54LIFESTYLE

Emily Ratajkowski: Η νέα της φωτογράφιση είναι η υπέρτατη ωδή στην γυμνή θηλυκότητα

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο τζόγου στο NBA: Οι «Πέντε Οικογένειες» της Κόζα Νόστρα και η πληροφορία για ΛεΜπρόν Τζέιμς

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 3-1: Αδίκησε ξανά τον εαυτό του...

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ