Euroleague: Σπουδαίες νίκες για Ζαλγκίρις και Χάποελ, «διπλό» η Βαλένθια
Μία μέρα πριν τα ματς Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού, η Ζαλγκίρις «γονάτισε» την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, ενώ η Χάποελ επικράτησε της Μονακό – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Σπουδαία αποτελέσματα στο… δεύτερο πιάτο της 6ης αγωνιστικής στην Euroleague. Η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχτηκε τη Μονακό και τη νίκησε 85-77 συνεχίζοντας την εξαιρετική της παρουσία ως τώρα.
Η Ζαλγκίρις Κάουνας έκανε… πάταγο στη Βαρκελώνη, όπου επικράτησε και εύκολα της Μπαρτσελόνα με 88-73. Μάλιστα… κατέβασε και ταχύτητα καθώς η διαφορά είχε ξεφύγει πάνω από τους 20 πόντους.
Σημαντικό «διπλό» πήρε η Βαλένθια στο Μιλάνο επί της Αρμάνι με 103-100, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας έκανε τέταρτη σερί νίκη επί της αδύναμης Μπασκόνια στο Βελιγράδι αυτή τη φορά (90-72). Τέλος, η Βιλερμπάν επικράτησε στην έδρα της Ντουμπάι BC με 85-79.
Το ελληνικό ενδιαφέρον φυσικά είναι στραμμένο στα ματς της Παρασκευής, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να δοκιμάζεται στη δύσκολη έδρα της Βίρτους Μπολόνια και τον Ολυμπιακό στο Μόναχο με την Μπάγερν.
EUROLEAGUE - 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 92-91
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου
- Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 85-79
- Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μονακό (Μονακό) 85-77
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 73-88
- Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Βαλένθια (Ισπανία) 100-103
- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 90-72
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου
- Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Παναθηναϊκός AKTOR 21:00
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Ολυμπιακός 21:45
- Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)
- Παρτιζάν (Σερβία)–Παρί (Γαλλία)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 5-1
- Παναθηναϊκός AKTOR 4-1
- Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 4-2
- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 4-2
- Παρί (Γαλλία) 3-2
- Ολυμπιακός 3-2
- Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 3-2
- Παρτιζάν (Σερβία) 3-2
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-3
- Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-3
- Μονακό (Μονακό) 3-3
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-3
- Βαλένθια (Ισπανία) 3-3
- Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-3
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-3
- Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 2-3
- Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-4
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-4
- Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-4
- Μπασκόνια (Ισπανία) 0-6