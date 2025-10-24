Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR 92-75: Σα να μην κατέβηκε να παίξει στην Ιταλία...

Ο Παναθηναϊκός των ατελείωτων προβλημάτων παραδόθηκε στην εκρηκτική Μπολόνια, δεν κατάφερε σε κανέα σημείο του αγώνα να αμφισβητήσει την κυριαρχία της και γνώρισε την ήττα με 92-75. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Μπολόνια αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Με τον χειρότερο τρόπο ολοκληρώθηκε η παραμονή του Παναθηναϊκού στην Ιταλία καθώς η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε κατά κράτος από την Μπολόνια με 92-75 και έπεσε στο 4-2 μετά το τέλος της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Οι "πράσινοι" ουσιαστικά δεν πήγαν ποτέ στο "Paladozza", καθώς δεν μπήκαν ποτέ στο πνεύμα της αναμέτρησης, δίνοντας τη δυνατότητα στην ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς να κάνει... πάρτι από το ξεκίνημα.

Οι γηπεδούχοι έφτασαν στο σημείο να προηγούνται και με 19 πόντους διαφορά με τον Παναθηναϊκό για 40 λεπτά να μοιάζει ανίκανος να αντιδράσει. Οι "πράσινοι" έδειχναν να έχουν... παραδοθεί από τα πολλά αγωνιστικά τους προβλήματα, με τον Ναν να εκενυρίζεται από την εξαιρετική άμυνα των Ιταλών πάνω του και τον Εργκίν Αταμάν να αποβάλλεται και πάλι εμ δύο τεχνικές ποινές και να αποχωρεί από το παιχνίδι αφήνοντας την ομάδα.

Έντουαρντς και Μόργκαν ήταν εξαιρετικοί για τους νικητές, ο Παγιόλα έκανε τα πάντα, αλλά ο Τζάλοου ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά με την άμυνά του πάνω στον Κέντρικ Ναν.

Οι μόνοι που θύμιζαν κανονικά Παναθηναϊκό απόψε ήταν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που για ένα ακόμα ματς βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας και για δύο ώρες... έκαναν κατάθεση φωνής.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την αναμέτρηση με τον Όσμαν στο “4” και διάθεση να περάσει τη μπάλα στον Γιούρτσεβεν όποτε ήταν με το κοντύτερο αντίπαλο. Ο κούκος σέντερ πέτυχε τους 4 πρώτους πόντους του Παναθηναϊκού, τη στιγμή που οι Ιταλοί ήταν απρόσεκτοι στα τελειώματα τους. Οι παίκτες του Ιβάνοβιτς προσπάθησαν να τρέξουν το παιχνίδι τους και βρήκαν καλάθια στον αιφνιδιασμό και πήραν προβάδισμα με 9-6.

Ο έλεγχος στους Ιταλούς

Ο Σλούκας μείωσε και πάλι στον πόντο χωρίς να χάσει χρόνο, αλλά οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 4 πόντους από γκολ-φάουλ του Σμάιλαγκιτς ο οποίος δημιουργούσε πολλά προβλήματα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού. Τη στιγμή που ο Τζάλοου έκανε τρομερή δουλειά στο μαρκάρισμα του Ναν, ο Αταμάν έριχνε στο παρκέ τον Χουάντσο και ο Όσμαν πήγαινε στο “3”, κάνοντας το 12-10. Ο Ναν βρήκε την ευκαιρία που έψαχνε για να κάνει το 14-13 με τρίποντο, αλλά Έντουαρντς και Σμάιλαγκιτς δεν είχαν αντίπαλους και διαμόρφωσαν το 19-13, λίγο πριν το τέλος, με τον Σορτς να “κλείνει” το δεκάλεπτο με σκορ 19-15.

Πάρτι η Βίρτους, κατάρρευση ο Παναθηναϊκός

Το δεύτερο δεκάλεπτο μπορεί να ξεκίνησε με τρίποντο του Όσμαν αλλά ο Μόργκαν ήταν ο παίκτης που έκανε ότι ήθελε την άμυνα του Παναθηναϊκού και με 5 σερί πόντους του της έδωσε προβάδισμα με 24-18. Ο Όσμαν όμως ήταν και πάλι ο παίκτης που με ένα ακόμα τρίποντο μείωσε στους 3 με τον Σορτς να κάνει το 24-23. Ο Μήτογλου ήταν ο παίκτης που πέτυχε το 26-25 μειώνοντας και πάλι στον πόντο και αυτή ήταν η τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός κατάφερε να είναι κοντά στο σκορ. Από εκεί ακή έπειτα επήλθε η απόλυτη κατάρρευση. Ο Παναθηναϊκός ήταν αδιανόητα τραγικός στην άμυνα του, δεν ήταν σε θέση να ελέγξει το παραμικρό και η Βίρτους έκανε… πάρτι. Έντουαρντς, Μόργκαν και Σμάιλαγκιτς έκαναν ότι ήθελαν και ο Παγιόλα λίγο πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου μέρους με τρίποντο έκανε το 48-33 με τους γηπεδούχους να “τρέχουν” επιμέρους σκορ 22-8.

Οι διαιτητές έβαλαν… φωτιά, ο Αταμάν στα αποδυτήρια και η Βίρτους στο +18

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά και προσπάθησε να αλλάξει πρόσωπο και να μαζέψει τα… ασυμμάζευτα. Οι “πράσινοι” προσπάθησαν να τρέξουν και μείωσαν σε 50-40, αλλά τα λάθη των διαιτητών και ο εκνευρισμός του Ναν έβαλαν φωτιά στο παιχνίδι. Με το σκορ στο 52-42 οι διαιτητές χρεώσαν με αντιαθλητικό φάουλ του Ναν σε φάση που κάλλιστα θα μπορούσε να είναι γκολ-φάουλ υπέρ του, ο Αταμάν ήταν έξαλλος και οι διαιτητές τον χρεώσαν με 2 τεχνικές ποινές. Οι Ιταλοί έχασαν και τις 4 βολές που εκτέλεσαν αλλά ο Έντουαρντς με τρίποντο έκανε το 55-42, βάζοντας και τον κόσμο στην εξίσωση και διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο στην ομάδα του.

Δε μπορούσε να κάνει τίποτα ο Παναθηναϊκός

Ο Σερέλης αποφάσισε να τραβήξει εκτός τον Ναν και να βάλει τον Σροτς στο παρκέ, με τον Αμερικανό να ταλαιπωρεί τους αμυντικούς της Βίρτους αλλά τους “πράσινους” να μη βάζουν ούτε βολές, ούτε… καρφώματα, όπως έγινε στην περίπτωση του Χουάντσο, 2:47 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου με το σκορ στο 62-47. Ο Βιλντόζα με τρίποντο έκανε το 65-47 φτάνοντας τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της για την ομάδα του, με τον Σορτς να είναι ο παίκτης που διαμόρφωσε το 69-53 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Το ματς δε μπορούσε να γυρίσει με τίποτα για τον Παναθηναϊκό. Ο Σερέλης προσπαθούσε να βρει την καλύτερη πεντάδα, ο Σορτς μάλλον έπρεπε να είχε μεγαλύτερο και σημαντικότερο ρόλο από το ξεκίνημα του αγώνα αλλά οι γηπεδούχοι ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές. Στο 33’ το σκορ ήταν στο 74-57 με τον Χρήστο Σερέλη να καλεί ταίμ άουτ. Ο Παναθηναϊκός δε μπορούσε να κάνει το παραμικρό, έμοιαζε παραδομένος, οι ψηλοί της Βίρτους κάρφωναν συνεχώς, οι κοντοί έτρεχαν ασταμάτητα και στο 37΄το σκορ ήταν στο 82-65.

Τα Δεκάλεπτα: 19-15, 48-33, 69-53, 92-75

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

