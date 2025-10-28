Παναθηναϊκός: «Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή»

Τη Μακάμπι Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει απόψε (21:15) ο Παναθηναϊκός Aktor στο Telekom Center Athens και καλεί τους φίλους του να προσέλθουν νωρίς και να έχουν σωστή συμπεριφορά.

Παναθηναϊκός: «Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή»
Το τζάμπολ της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι, για την 7η αγωνιστική της EuroLeague πλησιάζει και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωση που εξέδωσε ζήτησε από τον κόσμο της ομάδας να προσέλθει νωρίς και να κάνει τα πάντα για να δημιουργηθεί για μια ακόμα φορά μια αξέχαστη μπασκετική βραδιά.

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει το φίλαθλο κοινό εν όψει της αποψινής αναμέτρησης (28/10, 21:15) με την Maccabi Rapyd Tel Aviv για τη 7η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague.

Είσοδος στο γήπεδο

Οι θύρες θα ανοίξουν στις 18:15. Συνιστάται έγκαιρη προσέλευση, ώστε οι φίλαθλοι να απολαύσουν τις δράσεις που θα πραγματοποιούνται στον περιβάλλοντα χώρο και να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Οδηγίες για οχήματα

Η είσοδος των οχημάτων στο Telekom Center Athens θα γίνεται μόνο από τις Πύλες Α’ και Δ’. Διαθέσιμα parking: P0, P2, P3, P6 και P8 (στη συμβολή Σπύρου Λούη & Κύμης). Το Parking 5 θα είναι διαθέσιμο μόνο για κατόχους VIP εισιτηρίων διαρκείας και σουιτών.

Εισιτήρια

Όλα τα εισιτήρια (μεμονωμένα και διαρκείας) είναι αυστηρά προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται. Η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov Wallet είναι υποχρεωτική για την είσοδο στο γήπεδο. Το εισιτήριο πρέπει να είναι διαθέσιμο είτε σε ψηφιακή μορφή (QR code) είτε εκτυπωμένο. Παιδιά άνω των τριών (3) ετών εισέρχονται αποκλειστικά με ξεχωριστό εισιτήριο.

Θέσεις θεατών

Οι φίλαθλοι παρακολουθούν τον αγώνα αποκλειστικά από τη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό τους.

Κανόνες συμπεριφοράς

Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή. Απαγορεύονται απολύτως τα laser, τα καπνογόνα και τα πυροτεχνήματα. Η παραβίαση επισύρει αυστηρές κυρώσεις και ποινές κεκλεισμένων των θυρών. Οι κάτοχοι court-side εισιτηρίων οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παρεμβαίνουν στη διεξαγωγή του αγώνα. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πανό ή επιγραφών πολιτικού, θρησκευτικού ή ιδεολογικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε είδους υβριστικού, ρατσιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο με φαγητό, ποτό ή καφέ για λόγους ασφαλείας και εμπορικής πολιτικής.

Απαγορευμένα αντικείμενα

Κράνη μοτοσικλέτας Μπουκάλια (νερού ή άλλων υγρών) Εύφλεκτα υλικά Αιχμηρά αντικείμενα Κάθε συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικίνδυνα

Ο ισχύων νόμος προβλέπει βαριές και άμεσες ποινές για παραβάσεις, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα.

Αποχώρηση

Κατά την αποχώρηση, παρακαλούμε να ακολουθούνται οι οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή και γρήγορη έξοδος.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤOR καλεί τους φιλάθλους της να βρεθούν από νωρίς στο Telekom Center Athens, να ζήσουν μία ακόμα μοναδική εμπειρία και να στηρίξουν την ομάδα απέναντι στην Maccabi Rapyd Tel Aviv, όπως μόνο αυτοί ξέρουν.

