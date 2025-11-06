NBA: Έσπασαν το αήττητο των Θάντερ οι Μπλέιζερς
Έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που στο… νήμα δεν πήγε στην παράταση η ομάδα του Πόρτλαντ επικράτησε των πρωταθλητών και έβαλε τέλος στο σερί τους.
Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς έμελλε να είναι η ομάδα που θα έβαζε τέλος στο νικηφόρο σερί των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.
Έπειτα από ένα συγκλονιστικό αγώνα που για ένα εκατοστό δεν πήγε στην παράταση οι Μπλέιζερς επικράτησαν των Θάντερ με 121-119 και πήραν την νίκη της… βραδιάς στο ΝΒΑ.
Με το σκορ στο 121-118, έγινε η φάση του αγώνα, όπου ο Τζο θέλησε να σηκωθεί για τρεις και δέχθηκε φάουλ. Όμως όπως φάνηκε και στο replay το πόδι του πατούσε τη γραμμή και έτσι πήρε δύο βολές και έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στα 0.6 για το τέλος και έχασε την ευκαιρία με τετράποντο να στείλει το ματς στην παράταση.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς:
Καβαλίερς-Σίξερς 132-121
Πίστονς-Τζαζ 114-103
Πέισερς-Νετς 112-103
Σέλτικς-Ουίζαρντς 136-107
Νικς-Τίμπεργουλβς 137-114
Γκρίζλις-Ρόκετς 109-124
Μάβερικς-Πέλικανς 99-101
Νάγκετς-Χιτ 122-112
Λέικερς-Σπερς 118-116
Μπλέιζερς-Θάντερ 121-119
Κινγκς-Ουόριορς 121-116