Παναθηναϊκός AKTOR: Δύο μεταγραφές και όλα… ανοιχτά

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται σε μία πολύ κρίσιμη καμπή με τη διοίκηση του «τριφυλλιού» και τον Εργκίν Αταμάν να προσπαθούν να βρουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις σε Ευρώπη και Αμερική - Τι πραγματικά συμβαίνει με την υπόθεση του Κένεθ Φαρίντ.

Εργκίν Αταμάν
Μια πάρα πολύ δύσκολη έχουν κληθεί να διαχειριστούν στον Παναθηναϊκό AKTOR τις τελευταίες ώρες, καθώς οι δυσάρεστες εξελίξεις στην υπόθεση του Ματίας Λεσόρ αναγκάζει τον Εργκίν Αταμάν να αναπροσαρμόσει τα «μεταγραφικά) του πλάνα.

Η διοίκηση της ομάδας είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Τούρκο τεχνικό με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» να έχουν πάρει την απόφαση να προχωρήσουν σε δύο μεταγραφές για τη θέση «5».

Μία ενός παίκτης που θα έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα (τύπου Φαρίντ) και μία παίκτη που θα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Άμεσα. Χθες. Και όπως γίνεται αντιληπτό από όλους η «αποστολή» αυτή μόνο εύκολη δεν είναι από τη στιγμή που το ημερολόγιο δεν είναι στους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, αλλά γράφει 7 Νοεμβρίου.

Το γεγονός ότι ο Ματίας Λεσόρ, όπως όλα δείχνουν, δεν αναμένεται να επιστέψει στην αγωνιστική δράση αμέσως μετά τη «διαβολοβδομάδα» όπως αναμενόταν, μιας και αισθάνεται νέες ενοχλήσεις «αναγκάζει» τον Εργκίν Αταμάν να προχωρήσει σε διπλή ενίσχυση.

Αυτή τη στιγμή το βάρος έχει πέσει στον παίκτη που θα… συμπληρώσει τη θέση «5» και από το πρωί στο προσκήνιο έχει βγει το όνομα του Κένθ Φαρίντ. Ενός παίκτη με πολύ βαρύ βιογραφικό, με εμπειρία στη EuroLeague, με συγκεκριμένα αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Όμως η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχει συμβεί τίποτα ουσιαστικό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο παίκτης προτάθηκε (αλλά δεν είναι ο μόνος), ο παίκτης εξετάστηκε, οι άνθρωποι της ομάδας συνέλλεξαν τις πληροφορίες τους, αλλά απόφαση απόκτησης του παίκτη δεν έχει παρθεί.

Οι «πράσινοι» έχουν στα χέρια τους δύο συγκεκριμένες λίστες (για τις δύο μεταγραφές) και σε συνεννόηση με τον προπονητή θα προχωρήσουν στις καλύτερες δυνατές επιλογές. Η υπόθεση του συμπληρωματικού παίκτη (που θα πλαισιώσει τους Χολμς, Γιούρτσεβεν και τον βασικό που θα αποκτηθεί) αναμένεται να «κλείσει» άμεσα, ώστε ο παίκτης να έρθει άμεσα στη χώρα μας και να μπει στις προπονήσεις της ομάδας, ενώ όπως γίνεται αντιληπτό η υπόθεση της υλοποίησης της δεύτερης μεταγραφής θα πάρει λίγο περισσότερο χρόνο, μιας και είναι και πιο πολύπλοκη και πιο σημαντική.

Παναθηναϊκός AKTOR: Δύο μεταγραφές και όλα… ανοιχτά

