Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε ο Έβανς

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ενημέρωσε επίσημα για την εξέλιξη, επιβεβαιώνοντας το νέο, πολύ σοβαρό χτύπημα ατυχίας για τον παίκτη. Ο Έβανς τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις, σε μια φάση που… πάγωσε το ΣΕΦ.

Ο Κίναν Έβανς υποβλήθηκε σήμερα (18/11) στις ΗΠΑ σε χειρουργική επέμβαση ρήξης του αριστερού αχίλλειου τένοντα.



Καλή ανάρρωση @K3vans12 ! Θα επιστρέψεις στα παρκέ ακόμα πιο δυνατός! ??❤️



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Keenan Evans underwent surgery today (18/11) in the United States… pic.twitter.com/4wBptAMBov — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 18, 2025

Μόλις είχε επιστρέψει στη δράση από ίδιο τραυματισμό στο άλλο πόδι, γεγονός που κάνει την εξέλιξη ακόμη πιο σκληρή για τον ίδιο αλλά και για τον Ολυμπιακό, που τον υπολόγιζε ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της περιφέρειάς του.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο 27χρονος άσος αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έναν χρόνο, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και μεγάλο μέρος της επόμενης. Η αποκατάσταση σε τέτοιου είδους τραυματισμούς είναι μακρά και απαιτητική.

Διαβάστε επίσης