Εθνική Ελλάδας: Στην Πορτογαλία για το «2 στα 2» στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

Η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε το ταξίδι της με προορισμό ακόμα μια μεγάλη διοργάνωση.

Στον πρώτο αγώνα της, η Εθνική επικράτησε άνετα της Ρουμανίας στο «Nick Galis Hall» και το απόγευμα της Κυριακής (30/11) θα επιδιώξει να πάρει τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια.

Οι Κώστας Παπανικολάου και Κώστας Αντετοκούνμπο ενσωματώθηκαν στο ρόστερ, όπως κι ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος πήρε τη θέση του αδερφού του, Ελάιζα. Στη δωδεκάδα συμπεριλήφθηκε επίσης κι ο Νάσος Μπαζίνας.

Η δωδεκάδα του Βασίλη Σπανούλη: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ, Νίκος Περσίδης.

Το Πορτογαλία - Ελλάδα είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Κυριακής (30/11) στις 19:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ.

