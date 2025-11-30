Μεταγραφές: Ο Γκουντάιτις θα είναι η πρώτη ενίσχυση του ΠΑΟΚ στη νέα εποχή

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ έχει περάσει στα χέρια του Τέλη Μυστακίδη κι ήδη κινείται για την ενίσχυση του ρόστερ.

Ένα από τα πρώτα ονόματα που ακούστηκαν ήταν εκείνο του 32χρονου Λιθουανού, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφική ενίσχυση. Οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία κι απομένουν τελικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί το deal.

Ο Γκουντάιτις, μέχρι πρότινος, αγωνιζόταν στη Ρίτας, έχοντας 10 πόντους και 6.8 ριμπάουντ στο BCL, ενώ είχε 12.7 πόντους και 7.3 ριμπάουντ στο πρωτάθλημα της Λιθουανίας.

Ο έμπειρος ψηλός, ο οποίος διαθέτει μεγάλη εμπειρία από τη Euroleague, επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου ήρθε πρώτη φορά τη σεζόν 2022/23, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Διαβάστε επίσης