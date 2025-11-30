Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ο θυμός μου κι όλου του Παναθηναϊκού κόσμου παίρνει σάρκα και οστά»

H ανακοίνωση από τη διοίκηση του ΣΕΦ για την τοποθέτηση νέας μονάδας ψύξης, το κόστος της οποίας έφτασε τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που έχει γίνει γνωστό από τον περασμένο Ιούλιο πως το γήπεδο θα περάσει για 49 χρόνια στην ΚΑΕ Ολυμπιακός (κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα επίσημα) έχει φέρει δικαιολογημένες και μεγάλες αντιδράσεις.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε το γεγονός αυτό με story του στο Instagram το βράδυ του Σαββάτου (29/11), ενώ το απόγευμα της Κυριακής (30/11) έκανε νέα ανάρτηση, στην οποία αναφέρει:

«Η άνιση μεταχείριση έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά… Ο θυμός μου αλλά και όλου του Παναθηναϊκού κόσμου, επίσης».