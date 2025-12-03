NBA: Πέρασαν από το Σαν Φρανσίσκο και έγραψαν ιστορία οι Θάντερ - Αποτελέσματα και highlights

Η εντυπωσιακή πορεία των Θάντερ συνεχίζεται ακάθεκτη, με τους περσινούς πρωταθλητές να περνούν νικηφόρα και από το Σαν Φρανσίσκο, επικρατώντας 124-112 των Ουόριορς.

Ουόριορς - Θάντερ
Ιστορική νίκη για την ομάδα της Οκλαχόμα κόντρα στους "Πολεμιστές"
AP Photo/Jeff Chiu
Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Μαρκ Ντέγκνολτ έγινε μόλις η τέταρτη στην ιστορία του ΝΒΑ που ξεκινά τη σεζόν με ρεκόρ 20-1 ή καλύτερο, ακολουθώντας τα ιστορικά ξεκινήματα των Ουόριορς του 2015-16, των Ρόκετς του 1993-94 και των Νικς του 1969-70.

Στο παρκέ, ο Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ ήταν για ακόμη μία φορά ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της Οκλαχόμα Σίτι. Με 38 πόντους, κρίσιμο τρίποντο στα 3:34 πριν από το τέλος και συνολικά αψεγάδιαστη εμφάνιση, «βύθισε» τους γηπεδούχους και κράτησε ζωντανό το εντυπωσιακό σερί της ομάδας του. Ο Τζέιλεν Ουίλιαμς πρόσθεσε 22 πόντους και έξι ασίστ, ενώ ο Τσετ Χόλμγκρεν ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21 πόντους και οκτώ ριμπάουντ, σημειώνοντας το τρίποντο που έβαλε μπροστά τους Θάντερ με 6:02 να απομένουν.

Οι Ουόριορς, που αγωνίστηκαν χωρίς τον Στεφ Κάρι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι λόγω τραυματισμού στον τετρακέφαλο, προσπάθησαν να μείνουν ανταγωνιστικοί. Ο Μπράντιν Ποντζιέμσκι είχε 17 πόντους, ενώ ο Σεθ Κάρι, στην επιστροφή του στο Γκόλντεν Στέιτ, σημείωσε 14 και γνώρισε θερμή υποδοχή από το κοινό του Chase Center.

Την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του πραγματοποίησε ο Πατ Σπένσερ, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του με 17 πόντους και έξι ασίστ, βοηθώντας τους Ουόριορς να μειώσουν τη διαφορά μέχρι και στον πόντο στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Ωστόσο, η απώλεια του Τζίμι Μπάτλερ στο δεύτερο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο στέρησε από τους Γουόριορς έναν πολύτιμο ηγέτη. Με τον Μπάτλερ εκτός και την Οκλαχόμα να ανεβάζει ρυθμό, οι Θάντερ διαχειρίστηκαν με ωριμότητα το φινάλε, διατηρώντας άνετα τη διαφορά.

Ενδεικτικό της κυριαρχίας του Γκίλτζους-Αλεξάντερ ήταν το ξέσπασμά του στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν σημείωσε 9 πόντους σε 76 δευτερόλεπτα, οδηγώντας την Οκλαχόμα σε προβάδισμα 63-44 και επιβεβαιώνοντας γιατί πραγματοποιεί μια σεζόν επιπέδου MVP. Με 21-1 πλέον ρεκόρ και 12 σερί νίκες, οι Θάντερ δείχνουν πιο ώριμοι από ποτέ στη μάχη για την κορυφή του ΝΒΑ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Σίξερς - Oυίζαρντς 121-102

Ράπτορς - Μπλέιζερς 121-118

Σέλτικς - Νικς 123-117

Πέλικανς - Τίμπεργουλβς 142-149 (παράταση)

Σπερς - Γκρίζλις 126-119

Oυόριορς - Θάντερ 112-124

