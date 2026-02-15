Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός Ρ. 97-102: Τεράστια νίκη Κολοσσού, εμφάνιση ντροπής του Παναθηναϊκού

Ιστορική, μάγκικη και τεράστια νίκη του Κολοσσού μέσα στο Telekom Center Athens, την ώρα που ο Παναθηναϊκός για μία ακόμα φορά παρουσίασε μια άκρως προβληματική και συνάμα ντροπιαστική εμφάνιση.

Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε ένα τεράστιο και... απρόσμενο χαστούκι, αφού σε κανένα σημείο του αγώνα δεν έπαιξε βάσει των δυνατοτ΄τηων του, υποτιμώντας τον αντίπαλό τους και προσθέτοντας μία ακόμα θλιβερή εμφάνιση μέσα στη σεζόν.

Μετά την ήττα της Παρασκευής από τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens, ο Παναθηναϊκός γνώρισε μία ακόμα εντός έδρας ήττα. Την τρίτη του στο φετινό πρωτάθλημα, μετά από αυτές από τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα ο Παναθηναϊκός μετά από μια θλιβερή εμφάνιση ηττήθηκε κατά κράτος από τον εντυπωσιακό Κολοσσό ο οποίος παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, σκόραρε 102 πόντους και πήρε μια σπουδαία και ιστορική νίκη.

Στόχος του Παναθηναϊκού δεν ήταν άλλος από τον σημερινό αγώνα να πάρει την νίκη, ήρεμα και… ωραία, χωρίς προβλήματα, μιας και ακολουθεί η πολύ δύσκολη και απαιτητική εβδομάδα της Κρήτης για το Final-8 του Κυπέλλου.

Αυτό όμως δεν φάνηκε ιδιαίτερα εύκολο για τους παίκτες του Αταμάν, στο πρώτο δεκάλεπτο, μιας και οι παίκτες του Λυκογιάννη έκαναν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα, με τον Νίκολς να είναι ο παίκτης που έδινε τον ρυθμό για τους φιλοξενούμενους. Οι ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ , με τον Παναθηναϊκό να είναι στο 14-10, αλλά οι Ροδίτες με ξέσπασμα από τα 6.75 (τρία συνεχόμενα, 1 του Νίκολς και δύο του Μακ) προηγήθηκαν με 14-19.

Από πλευράς Παναθηναϊκού ο παίκτης που έκανε τη διαφορά ήταν ο Τσέντι Όσμαν, αλλά αυτό δεν είχε ιδιαίτερη σημασία, μιας και οι “πράσινοι” δεν έδειχναν διατεθειμένοι να παίξουν άμυνα. Ψηλοί και περιφερειακοί αντιμετώπιζαν αρκετά προβλήματα, με τον Κολοσσό να κάνει εξαιρετικό επιθετικό παιχνίδι, με τον Γκαλβανίνι να δίνει λύσεις από το ποστ, ενώ ο Καράμπελας με ένα ακόμα τρίποντο για την ομάδα του διαμόρφωσε το σκορ της πρώτης περιόδου που ήταν 23-31, ενώ ο Ακιν χάρισε μια απίστευτη φάση καρφώνοντας εντυπωσιακά στο καλάθι του Παναθηναϊκού.

“Πυροβολούσε” από το τρίποντο ο Κολοσσός, με 6/7 του Μακ

Εξαιρετικός και στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Κολοσσός. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη όχι μόνο δεν πανικοβλήθηκε από το δυναμικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού, ο οποίος με 4-0 σερί, μείωσε σε 27-31, αλλά ανέβασε ακόμα περισσότερο την απόδοση της. Με το 4ο τρίποντο του Μακ, αλλά και με ένα ακόμα του Κένεντι ο Κολοσσός έφτασε τα 8/13 και προηγήθηκε με 33-41. Ο Παναθηναϊκός απάντησε με το ίδιο νόμισμα και με ένα από τον Ναν, αλλά και έναν από τον κορυφαίο “πράσινο”, Τσέντι Όσμαν μείωσε σε 39-43.

Ο Χουάντσο, στο δεύτερο μισό της δεύτερης περιόδου μείωσε και πάλι στους 4 με ένα ακόμα τρίποντο, 44-48, αλλά ο Κολοσσός ήταν η ομάδα που είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης λόγω της αδιανόητης ευστοχίας του από η γραμμή του τρίποντο. Η ομάδα της Ρόδου τελείωσε το πρώτο μέρος έχοντας 11/17 τρίποντα, με τον Μακ να έχει ήδη 19 πόντους με 6/7 έξω από την περίμετρο. Όπως είναι φυσιολογικό η συνθήκη αυτή δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πήγε στα αποδυτήρια όντας πίσω στο σκορ, μετά από εξαιρετική προσωπική φάση του Ιωσήφ Κολοβέρου ο οποίος διαμόρφωσε το 49-56.

Με την έναρξη της επανάληψης ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να σφίξει την άμυνα του και να τρέξει στον αιφνιδιασμό για να ανατρέψει την κατάσταση. Ο Κολοσσός όμως συνέχιζε να είναι εξαιρετικός και ήταν μπροστά στο σκορ με 51-61. Ένα γρήγορο 6-0 για τους γηπεδούχους έφερε το ματς στο 57-61 και ο Μακ έκανε το τέταρτο φάουλ του, διαμαρτυρήθηκε με ένταση και χωρίς λόγο και δέχθηκε την τεχνική ποινή, κάνοντας έτσι το πέμπτο του φάουλ. Ο Κολοσσός συνέχιζε, παρόλα αυτά να έχει τα ηνία, με τον Γκαλβανίνι με κίνηση σήμα-κατατεθέν να κάνει το 60-65 και τον Νίκολς με τη συμπλήρωση 25 λεπτών παιχνιδιού να κάνει το 60-67.

Ανήμπορος να αντιδράσει ο Παναθηναϊκός

Το επόμενο πεντάλεπτο έγινε ακόμα πιο προβληματικό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δε μπορούσε με τίποτα να βρει επιθετικό ρυθμό. Ο Εργκίν Αταμάν που λόγω ενός προβλήματος στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε σηκωθεί να κοουτσάρει, σηκώθηκε και αναγκάστηκε να περάσει στο παρκέ και τον Τζέριαν Γκραντ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν σταματήσει να “εκτελούν” από το τρίποντο, προσπαθώντας να περάσουν τη μπάλα χαμηλά. Γκαλβανίνι και Άκιν έκαναν καταπληκτική δουλειά, με τους “πράσινους” να μη δείχνουν ότι είχαν τον τρόπο να αντιδράσουν. Λίγο πριν το τέλος της περιόδου ο Πετρόπουλος, με ένα ακόμα τρίποντο έστειλε τη διαφορά στους 11 πόντους, 65-76, με το δεκάλεπτο να τελειώνει με σκορ 68-78.

Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να προβληματίζει κυρίως λόγω της αμυντικής του εικόνας, δίνοντας την εντύπωση ότι δε μπορεί να σταματήσει τον Κολοσσό. Ο Γκαλβανίνι συνέχιζε το.. βιολί του, ενώ ο Νίκολς είχε πάρει τη σκυτάλη από τον Μακ και έκανε τη διαφορά, έτσι ώστε πέντε λεπτά πριν από τη λήξη το σκορ να είναι στο 78-90 και να μοιάζει να μην έχει ενέργεια για να μπορέσει να αντιδράσει στην τελική ευθεία του αγώνα.

Κολοσσιαίο διπλό

Ο Αταμάν προκειμένου να πιέσει η ομάδα του και να φέρει σε δύσκολη θέση την επίθεση του Κολοσσού είχε ξεκινήσει να παίζει με κοντό σχήμα, τρία γκαρντ και τους Χουάντσο-Μήτογλου στο “4” και στο “5”, ενώ στη συνέχεια στο “4” πέρασε ο Όσμαν, με τον Ισπανό να παίζει στη θέση του σέντερ. Και το σχήμα αυτό φάνηκε να είναι ότι καλύτερο είχε να επιδείξει η ομάδα του “τριφυλλιού” σε όλο τον αγώνα, καθώς με τρίποντο του Ναν στον αιφνιδιασμό ο Παναθηναϊκός έκανε σερί 11-0 και μείωσε σε 89-90 με τον Άρη Λυκογιάννη να καλεί τάιμ άουτ, 3:25 πριν το τέλος του αγώνα. Ο Κολοσσός συνέχιζε να είναι η ομάδα που είχε τον έλεγχο και ακόμα και τη στιγμή που ο Κέντρικ Ναν με σουτ τριών πόντων, 1:12 προ το τέλος, έφερε το ματς στα ίσια, ο Κένεντι απάντησε άμεσα και με ένα ακόμα τρίποντο παρά την πολύ καλή άμυνα του Όσμαν έκανε το 94-97. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο και μετά από κλεψίματα πάνω σε Σορτς και Ναν ο Κένεντι έκανε το 94-99, με κάρφωμα, 20 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Στην επόμενη επίθεση οι Ροδίτες έκαναν ένα ακόμα κλέψιμο με τον Νίκολς να την αρπάζει την ώρα που ο Γκραντ πήγε να “εκτελέσει” και ουσιαστικά κάπου εκεί ο αγώνας ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη να παίρνει ένα τεράστιο διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 23-31, 49-56, 68-78, 97-102,

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης