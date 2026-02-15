Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός Ρ. 97-102: Τεράστια νίκη Κολοσσού, εμφάνιση ντροπής του Παναθηναϊκού

Μετά από μία αποκαρδιωτική, ντροπιαστική και άκρως προβληματική εμφάνιση ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από έναν εξαιρετικό Κολοσσό που παλεύει για την παραμονή του στην κατηγορία. 

Newsbomb

Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός Ρ. 97-102: Τεράστια νίκη Κολοσσού, εμφάνιση ντροπής του Παναθηναϊκού
ΜΠΑΣΚΕΤ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιστορική, μάγκικη και τεράστια νίκη του Κολοσσού μέσα στο Telekom Center Athens, την ώρα που ο Παναθηναϊκός για μία ακόμα φορά παρουσίασε μια άκρως προβληματική και συνάμα ντροπιαστική εμφάνιση.

Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε ένα τεράστιο και... απρόσμενο χαστούκι, αφού σε κανένα σημείο του αγώνα δεν έπαιξε βάσει των δυνατοτ΄τηων του, υποτιμώντας τον αντίπαλό τους και προσθέτοντας μία ακόμα θλιβερή εμφάνιση μέσα στη σεζόν.

Μετά την ήττα της Παρασκευής από τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens, ο Παναθηναϊκός γνώρισε μία ακόμα εντός έδρας ήττα. Την τρίτη του στο φετινό πρωτάθλημα, μετά από αυτές από τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα ο Παναθηναϊκός μετά από μια θλιβερή εμφάνιση ηττήθηκε κατά κράτος από τον εντυπωσιακό Κολοσσό ο οποίος παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, σκόραρε 102 πόντους και πήρε μια σπουδαία και ιστορική νίκη.

Στόχος του Παναθηναϊκού δεν ήταν άλλος από τον σημερινό αγώνα να πάρει την νίκη, ήρεμα και… ωραία, χωρίς προβλήματα, μιας και ακολουθεί η πολύ δύσκολη και απαιτητική εβδομάδα της Κρήτης για το Final-8 του Κυπέλλου.

Αυτό όμως δεν φάνηκε ιδιαίτερα εύκολο για τους παίκτες του Αταμάν, στο πρώτο δεκάλεπτο, μιας και οι παίκτες του Λυκογιάννη έκαναν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα, με τον Νίκολς να είναι ο παίκτης που έδινε τον ρυθμό για τους φιλοξενούμενους. Οι ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ , με τον Παναθηναϊκό να είναι στο 14-10, αλλά οι Ροδίτες με ξέσπασμα από τα 6.75 (τρία συνεχόμενα, 1 του Νίκολς και δύο του Μακ) προηγήθηκαν με 14-19.

Από πλευράς Παναθηναϊκού ο παίκτης που έκανε τη διαφορά ήταν ο Τσέντι Όσμαν, αλλά αυτό δεν είχε ιδιαίτερη σημασία, μιας και οι “πράσινοι” δεν έδειχναν διατεθειμένοι να παίξουν άμυνα. Ψηλοί και περιφερειακοί αντιμετώπιζαν αρκετά προβλήματα, με τον Κολοσσό να κάνει εξαιρετικό επιθετικό παιχνίδι, με τον Γκαλβανίνι να δίνει λύσεις από το ποστ, ενώ ο Καράμπελας με ένα ακόμα τρίποντο για την ομάδα του διαμόρφωσε το σκορ της πρώτης περιόδου που ήταν 23-31, ενώ ο Ακιν χάρισε μια απίστευτη φάση καρφώνοντας εντυπωσιακά στο καλάθι του Παναθηναϊκού.

“Πυροβολούσε” από το τρίποντο ο Κολοσσός, με 6/7 του Μακ

Εξαιρετικός και στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Κολοσσός. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη όχι μόνο δεν πανικοβλήθηκε από το δυναμικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού, ο οποίος με 4-0 σερί, μείωσε σε 27-31, αλλά ανέβασε ακόμα περισσότερο την απόδοση της. Με το 4ο τρίποντο του Μακ, αλλά και με ένα ακόμα του Κένεντι ο Κολοσσός έφτασε τα 8/13 και προηγήθηκε με 33-41. Ο Παναθηναϊκός απάντησε με το ίδιο νόμισμα και με ένα από τον Ναν, αλλά και έναν από τον κορυφαίο “πράσινο”, Τσέντι Όσμαν μείωσε σε 39-43.

Ο Χουάντσο, στο δεύτερο μισό της δεύτερης περιόδου μείωσε και πάλι στους 4 με ένα ακόμα τρίποντο, 44-48, αλλά ο Κολοσσός ήταν η ομάδα που είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης λόγω της αδιανόητης ευστοχίας του από η γραμμή του τρίποντο. Η ομάδα της Ρόδου τελείωσε το πρώτο μέρος έχοντας 11/17 τρίποντα, με τον Μακ να έχει ήδη 19 πόντους με 6/7 έξω από την περίμετρο. Όπως είναι φυσιολογικό η συνθήκη αυτή δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πήγε στα αποδυτήρια όντας πίσω στο σκορ, μετά από εξαιρετική προσωπική φάση του Ιωσήφ Κολοβέρου ο οποίος διαμόρφωσε το 49-56.

Με την έναρξη της επανάληψης ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να σφίξει την άμυνα του και να τρέξει στον αιφνιδιασμό για να ανατρέψει την κατάσταση. Ο Κολοσσός όμως συνέχιζε να είναι εξαιρετικός και ήταν μπροστά στο σκορ με 51-61. Ένα γρήγορο 6-0 για τους γηπεδούχους έφερε το ματς στο 57-61 και ο Μακ έκανε το τέταρτο φάουλ του, διαμαρτυρήθηκε με ένταση και χωρίς λόγο και δέχθηκε την τεχνική ποινή, κάνοντας έτσι το πέμπτο του φάουλ. Ο Κολοσσός συνέχιζε, παρόλα αυτά να έχει τα ηνία, με τον Γκαλβανίνι με κίνηση σήμα-κατατεθέν να κάνει το 60-65 και τον Νίκολς με τη συμπλήρωση 25 λεπτών παιχνιδιού να κάνει το 60-67.

Ανήμπορος να αντιδράσει ο Παναθηναϊκός

Το επόμενο πεντάλεπτο έγινε ακόμα πιο προβληματικό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δε μπορούσε με τίποτα να βρει επιθετικό ρυθμό. Ο Εργκίν Αταμάν που λόγω ενός προβλήματος στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε σηκωθεί να κοουτσάρει, σηκώθηκε και αναγκάστηκε να περάσει στο παρκέ και τον Τζέριαν Γκραντ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν σταματήσει να “εκτελούν” από το τρίποντο, προσπαθώντας να περάσουν τη μπάλα χαμηλά. Γκαλβανίνι και Άκιν έκαναν καταπληκτική δουλειά, με τους “πράσινους” να μη δείχνουν ότι είχαν τον τρόπο να αντιδράσουν. Λίγο πριν το τέλος της περιόδου ο Πετρόπουλος, με ένα ακόμα τρίποντο έστειλε τη διαφορά στους 11 πόντους, 65-76, με το δεκάλεπτο να τελειώνει με σκορ 68-78.

Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να προβληματίζει κυρίως λόγω της αμυντικής του εικόνας, δίνοντας την εντύπωση ότι δε μπορεί να σταματήσει τον Κολοσσό. Ο Γκαλβανίνι συνέχιζε το.. βιολί του, ενώ ο Νίκολς είχε πάρει τη σκυτάλη από τον Μακ και έκανε τη διαφορά, έτσι ώστε πέντε λεπτά πριν από τη λήξη το σκορ να είναι στο 78-90 και να μοιάζει να μην έχει ενέργεια για να μπορέσει να αντιδράσει στην τελική ευθεία του αγώνα.

Κολοσσιαίο διπλό

Ο Αταμάν προκειμένου να πιέσει η ομάδα του και να φέρει σε δύσκολη θέση την επίθεση του Κολοσσού είχε ξεκινήσει να παίζει με κοντό σχήμα, τρία γκαρντ και τους Χουάντσο-Μήτογλου στο “4” και στο “5”, ενώ στη συνέχεια στο “4” πέρασε ο Όσμαν, με τον Ισπανό να παίζει στη θέση του σέντερ. Και το σχήμα αυτό φάνηκε να είναι ότι καλύτερο είχε να επιδείξει η ομάδα του “τριφυλλιού” σε όλο τον αγώνα, καθώς με τρίποντο του Ναν στον αιφνιδιασμό ο Παναθηναϊκός έκανε σερί 11-0 και μείωσε σε 89-90 με τον Άρη Λυκογιάννη να καλεί τάιμ άουτ, 3:25 πριν το τέλος του αγώνα. Ο Κολοσσός συνέχιζε να είναι η ομάδα που είχε τον έλεγχο και ακόμα και τη στιγμή που ο Κέντρικ Ναν με σουτ τριών πόντων, 1:12 προ το τέλος, έφερε το ματς στα ίσια, ο Κένεντι απάντησε άμεσα και με ένα ακόμα τρίποντο παρά την πολύ καλή άμυνα του Όσμαν έκανε το 94-97. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο και μετά από κλεψίματα πάνω σε Σορτς και Ναν ο Κένεντι έκανε το 94-99, με κάρφωμα, 20 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Στην επόμενη επίθεση οι Ροδίτες έκαναν ένα ακόμα κλέψιμο με τον Νίκολς να την αρπάζει την ώρα που ο Γκραντ πήγε να “εκτελέσει” και ουσιαστικά κάπου εκεί ο αγώνας ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη να παίρνει ένα τεράστιο διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 23-31, 49-56, 68-78, 97-102,

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων του τροχαίου στη Ρουμανία

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για φωτογραφίες από τις εκτελέσεις στην Καισαριανή: «Η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό»

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Να αγοράσει η Βουλή τις φωτογραφίες εκτελεσθέντων στην Καισαριανή που δημοπρατούνται

19:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Το ντέρμπι «Δικεφάλων» της Super League

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δέντρα καταπλάκωσαν αυτοκίνητα στον Μασταμπά λόγω θυελλωδών ανέμων

19:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Δημοσία δαπάνη η κηδεία της

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 19χρονου στο λιμάνι της Ρόδου - Είχε στην κατοχή του 525,5 γραμμάρια ηρωίνη

18:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποδοκιμασίες στο T-Center, μετά την ήττα από τον Κολοσσό

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί από χιονοστιβάδα σε χιονοδρομικό κέντρο της βορειοδυτικής Ιταλίας

18:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Με Χατσίδη η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για το ντέρμπι της Τούμπας

18:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Με δίδυμο στην επίθεση η Ένωση - Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

18:40ΕΛΛΑΔΑ

«Σκάσε, βούλωσέ το, μου έχεις σπάσει τα νεύρα»: Φυσικοθεραπεύτρια χτύπησε παιδί με εγκεφαλική παράλυση και τη μητέρα του στη Χαλκίδα

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Πάνω από 5 δισ. δολάρια στην ανοικοδόμηση της Γάζας μέσω του Συμβουλίου Ειρήνης»

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών - Κορίνθου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος

18:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός Ρ. 97-102: Τεράστια νίκη Κολοσσού, εμφάνιση ντροπής του Παναθηναϊκού

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Αττική οδός: Παράταση στη διακοπή κυκλοφορίας μέχρι την Κυριακή (22/2) από την είσοδο του Ασπροπύργου έως της Λ. Φυλής στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

17:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το ΦΕΚ των 6,9 εκατ.: Πώς συνεχίζεται η χρηματοδότηση του ΣΕΦ πριν την παραχώρηση

17:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Τεράστιο «διπλό» του Πανιώνιου στην Καλαμάτα, έβαλε «φωτιά» στην άνοδο

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ισχυροί άνεμοι και αφρικανική σκόνη σαρώνουν τη χώρα - Ζημιές, κατολισθήσεις και πλημμύρες

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πήρε προθεσμία ο αδελφοκτόνος για να απολογηθεί - Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

18:40ΕΛΛΑΔΑ

«Σκάσε, βούλωσέ το, μου έχεις σπάσει τα νεύρα»: Φυσικοθεραπεύτρια χτύπησε παιδί με εγκεφαλική παράλυση και τη μητέρα του στη Χαλκίδα

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

18:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποδοκιμασίες στο T-Center, μετά την ήττα από τον Κολοσσό

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Οργισμένος ο Σάντσεθ με τη Μελόνι για την άτυπη σύνοδο στο κάστρο Alden Biesen

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ισχυροί άνεμοι και αφρικανική σκόνη σαρώνουν τη χώρα - Ζημιές, κατολισθήσεις και πλημμύρες

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

17:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το ΦΕΚ των 6,9 εκατ.: Πώς συνεχίζεται η χρηματοδότηση του ΣΕΦ πριν την παραχώρηση

15:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στον Παναθηναϊκό με το νέο σκάνδαλο του ΣΕΦ

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ – ΚΚΕ: Ζητούν να αγοραστούν από την πολιτεία οι φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

10:28LIFESTYLE

Το βαρύ ζεϊμπέκικο του Βασίλη Μπισμπίκη με πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ υπό το βλέμμα της Βανδή

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από τον Ιούνιο προειδοποιήσεις για διαρροή προπανίου - Η βρύση που πυροδότησε την τραγωδία

17:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Βουλής

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αθλήτρια ζήτησε από τον καθηγητή της παράταση για παράδοση πανεπιστημιακής εργασίας λόγω Ολυμπιακών Αγώνων

16:41ΚΟΣΜΟΣ

«Winter Sports World»: Το τρελό όραμα ενός Ελληνοαυστραλού γίνεται πράξη και το Σίδνεϋ αποκτά «χιόνι» και κλειστή πίστα σκι – Τι λέει ο ίδιος στο Newsbomb

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Το πρώτο «χρυσό» των Ολυμπιακών από την Κατερίνα Παναγοπούλου

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στη Νίκαια: Κακοποίησαν σεξουαλικά 17χρονο - Δύο συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ