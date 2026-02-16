Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Ελλάδα ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις - Ενσωματώνεται άμεσα στην ομάδα

Έφτασε λίγο πριν τη 1:30 τα ξημερώματα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις προκειμένου να ενσωματωθεί από τη Δευτέρα (16/2) στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού.

Ηλίας Λαλιώτης

ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
Στην Ελλάδα βρίσκεται από τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/2) ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις!

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήρθε στη χώρα μας προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό AKTOR, αποτελώντας τη μεταγραφή-βόμβα της χρονιάς.

Η πτήση του προσγειώθηκε λίγο πριν τη 1:30 τα ξημερώματα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Εκεί τον περίμεναν άνθρωποι της «πράσινης» ΚΑΕ προκειμένου να τον οδηγήσουν στο ξενοδοχείο που θα καταλύσει προσωρινά.

Ο στόχος είναι να υποβληθεί σε εργομετρικά και ιατρικές εξετάσεις το πρωί της Δευτέρας (16/2) και εν συνεχεία να πάρει κανονικά μέρος στην προπόνηση.

Όπως είπε και ο Εργκίν Αταμάν, αν όλα πάνε καλά, θα δηλωθεί στην 8άδα ξένων του ελληνικού ρόστερ και θα ταξιδέψει με την αποστολή της ομάδας στην Κρήτη για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

