Κύπελλο Ελλάδας: Οι μπηχτές Πίτερς για αυτοκόλλητα, η απάντηση ΕΟΚ και η αναδίπλωση του Αμερικανού

Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε ο Αμερικάνος φόργουορντ του Ολυμπιακού, ο οποίος μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ πέταξε τις… μπηχτές του για το αυτοκόλλητο που κάλυψε ολόκληρο τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου.

«Η απόφαση να καλυφθεί ολόκληρο το γήπεδο με αυτοκόλλητο δεν δείχνει ιδιαίτερο σεβασμό για την υγεία των παικτών, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Οφείλουμε να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι», ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του.

Η απάντηση της ΕΟΚ

Λίγες ώρες μετά τις ατάκες του Αμερικάνου του Ολυμπιακού, η Ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία δίνει τις δικές της απαντήσεις για το θέμα των αυτοκόλλητων στο παρκέ του κλειστού.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΕΟΚ προχώρησε με ίδια έξοδα στην ανανέωση του παρκέ του κλειστού γυμναστηρίου της Νέας Αλικαρνασσού πριν την διεξαγωγή του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών με στόχο τη βέλτιστη εικόνα της διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε συντήρηση του παρκέ, το οποίο βάφτηκε με χρώματα που πληρούν ολες τις προδιαγραφές FIBA για διεθνείς διοργανώσεις Εθνικών Ομάδων και έγιναν επιδιορθώσεις όπου ήταν αναγκαίο, προκειμένου να είναι ασφαλέστερο για τους αθλητές και την υγεία τους, κάτι το οποίο παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Τα αυτοκόλλητα που τοποθετήθηκαν είναι κορυφαίας ποιότητας και πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. Επιπλέον, ο αριθμός των αυτοκόλλητων σε σχέση με άλλες διοργανώσεις είναι εμφανώς μικρότερος, γεγονός που αποδεικνύει την προσοχή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για την υγεία των αθλητών».

Η αναδίπλωση του Αμερικάνου

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ προκάλεσε την αναδίπλωση των δηλώσεων του Άλεκ Πίτερς, ο οποίος με νέα τοποθέτησή του, ανέφερε:

«Δημιουργήθηκε ένα θέμα σε διαφορετική διάσταση από την πραγματική. Με την χθεσινή μου δήλωση δεν εννοούσα πως όλο το παρκέ έχει καλυφθεί με αυτοκόλλητο, αλλά ήθελα να θίξω ένα θέμα που υπάρχει και σε αυτό το παρκέ, αλλά και στις άλλες διοργανώσεις. Η χρήση αυτοκόλλητων γενικά, με οποιονδήποτε τρόπο, είναι κάτι που δεν αρέσει στους παίκτες. Είμαι σίγουρος πως οι άνθρωποι εδώ έκαναν το καλύτερο για να φέρουν τις συνθήκες στο επίπεδο που ζητάμε».

