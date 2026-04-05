NBA: Έρευνα για τη διαχείριση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς
Σε εξέλιξη παραμένει η έρευνα που διεξάγει το NBA σχετικά με τη διαχείριση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς μετά τον τραυματισμό του, με την υπόθεση να παρουσιάζει διαφορετικές εκδοχές από τις δύο πλευρές.
Εκπρόσωπος της λίγκας ξεκαθάρισε πως η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, τονίζοντας ότι υπάρχουν σημεία στα οποία δεν υπάρχει σύγκλιση.
Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος της κορυφαίας λίγκας του κόσμου ανέφερε: «Η έρευνα της Πολιτικής Συμμετοχής Παικτών του NBA σχετικά με τους Μιλγουόκι Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζεται και ορισμένα γεγονότα παραμένουν αμφισβητούμενα.
Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι Μπακς προγραμμάτισαν ο Γιάννης να προπονηθεί την περασμένη εβδομάδα σε αγώνες προπόνησης τριών εναντίον τριών ως μέρος της διαδικασίας επιστροφής του στο παιχνίδι, αλλά εκείνος αρνήθηκε να συμμετάσχει.
Υπάρχει διαφωνία ως προς το αν η ομάδα ζήτησε από τον Γιάννη να συμμετάσχει σε ομαδική προπόνηση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, και η λίγκα συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση».