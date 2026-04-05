NBA: Έρευνα για τη διαχείριση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς

Στο... μικροσκόπιο της λίγκας οι σχέσεις του "Greek Freak" με τα "Ελάφια"

Εκπρόσωπος της λίγκας ξεκαθάρισε πως η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, τονίζοντας ότι υπάρχουν σημεία στα οποία δεν υπάρχει σύγκλιση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η έρευνα κατέδειξε πως οι Μπακς είχαν προγραμματίσει για την περασμένη εβδομάδα τη συμμετοχή του Γιάννη σε προπονήσεις τριών εναντίον τριών, στο πλαίσιο της επανένταξής του σε αγωνιστικούς ρυθμούς, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε να λάβει μέρος.

Την ίδια στιγμή, φαίνεται να υπάρχει διαφωνία ως προς το αν η ομάδα του ζήτησε να συμμετάσχει σε ομαδική προπόνηση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με το NBA να συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την υπόθεση μέχρι να ξεκαθαρίσουν πλήρως όλα τα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος της κορυφαίας λίγκας του κόσμου ανέφερε: «Η έρευνα της Πολιτικής Συμμετοχής Παικτών του NBA σχετικά με τους Μιλγουόκι Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζεται και ορισμένα γεγονότα παραμένουν αμφισβητούμενα.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι Μπακς προγραμμάτισαν ο Γιάννης να προπονηθεί την περασμένη εβδομάδα σε αγώνες προπόνησης τριών εναντίον τριών ως μέρος της διαδικασίας επιστροφής του στο παιχνίδι, αλλά εκείνος αρνήθηκε να συμμετάσχει.

Υπάρχει διαφωνία ως προς το αν η ομάδα ζήτησε από τον Γιάννη να συμμετάσχει σε ομαδική προπόνηση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, και η λίγκα συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση».

An NBA spokesperson in response to its Milwaukee Bucks-Giannis Antetokounmpo investigation: “The NBA’s Player Participation Policy investigation into the Milwaukee Bucks and Giannis Antetokounmpo is ongoing and certain facts remain in dispute. The investigation has found that the… — Shams Charania (@ShamsCharania) April 4, 2026

