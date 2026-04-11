Βαθμολογία Euroleague: Δύσκολα στα playoffs o Παναθηναϊκός – Τα σενάρια που τον φέρνουν στην εξάδα

Ο Παναθηναϊκός στον πιο κρίσιμο αγώνα της σεζόν ήταν απογοητευτικός στη Βαλένθια και μετά την ολοκλήρωση της 37ης αγωνιστικής οδεύει προς τα play in της διοργάνωσης.

Η Παρτιζάν δεν έκανε το… χατίρι στο «τριφύλλι», καθώς ηττήθηκε στο Βελιγράδι από τη Ζαλγκίρις, η οποία κρατά την τυχη στα χέρια της όσον αφορά στην εξάδα. Το «διπλό» στο Βελιγράδι κι η νίκη του Ερυθρού Αστέρας επί της Βιλερμπάν, με την οποία οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου εξασφάλισαν την παρουσία τους στην postseason, ξεκαθάρισαν περισσότερα τα πράγματα για τους «πράσινους».

Τα σενάρια που στέλνουν τον Παναθηναϊκό απευθείας στα playoffs:

Σενάριο πρώτο (τερματίζει στην έκτη θέση): Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει την Εφές, η Ζαλγκίρις να χάσει εντός από την Παρί και ο Ερυθρός να χάσει εκτός από την Ρεάλ.

Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει την Εφές, η Ζαλγκίρις να χάσει εντός από την Παρί και ο Ερυθρός να χάσει εκτός από την Ρεάλ. Σενάριο δεύτερο (5 η η Ζαλγκίρις, 6 ος ο Παναθηναϊκός): Ο Παναθηναϊκος να κερδίσει την Εφές, η Χάποελ Τελ-Αβίβ να κάνει 0/2 με Μακάμπι και Μονακό, η Ζαλγκίρις να κερδίσει εντός την Παρί και ο Ερυθρός να ηττηθεί εκτός από την Ρεάλ.

Ο Παναθηναϊκος να κερδίσει την Εφές, η Χάποελ Τελ-Αβίβ να κάνει 0/2 με Μακάμπι και Μονακό, η Ζαλγκίρις να κερδίσει εντός την Παρί και ο Ερυθρός να ηττηθεί εκτός από την Ρεάλ. Σενάριο τρίτο (5ος ο Παναθηναϊκός, 6η η Ζαλγκίρις, 7η η Χάποελ Τελ Αβίβ): Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει την Εφές, η Χάποελ Τελ-Αβίβ να κάνει 0/2 με Μακάμπι και Μονακό. η Ζαλγκίρις να ηττηθεί εντός από την Παρί και ο Ερυθρός να ηττηθεί από την Ρεάλ.

Η 37η αγωνιστική της Euroleague

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (9/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 69-74

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 84-94

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (10/4)

Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86

Ντουμπάι – Αναντολού Εφές 69-85

Βίρτους Μπολόνια – Μασκόνια 72-82

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις 74-83

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 93-106

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός* 25-12 Βαλένθια* 24-13 Ρεάλ Μαδρίτης* 23-14 Φενερμπαχτσέ* 23-14 Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14 Ζαλγκίρις Κάουνας 22-15 Ερυθρός Αστέρας 21-16 Παναθηναϊκός 21-16 Μονακό 21-16 Μπαρτσελόνα 20-17 Ντουμπάι 19-18 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-18 Μπάγερν Μονάχου 17-20 Αρμάνι Μιλάνο 17-20 Παρτιζάν 15-22 Παρί 15-22 Βίρτους Μπολόνια 13-24 Μπασκόνια 13-24 Αναντολού Εφές 12-25 Βιλερμπάν 8-29

*έχουν προκριθεί στα playoffs

